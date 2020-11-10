Как в Грузии сдать тест на COVID-19 бесплатно, или Почему каждая простуда не коронавирус

Температура, кашель, боль и сухость в горле – что это? Обычная простуда или все-таки коронавирус? Куда бежать, звонить и к кому обращаться, рассказывает колумнист Sputnik Грузия на личном опыте

На днях я почувствовала себя плохо. И хоть симптомы моего неважного состояния и походили на обычную простуду, но также "садились" и в параметры коронавируса. Поэтому я решила пройти "9 кругов ада" и, наконец, сдать тест на коронавирус, а не думать-гадать – заражена я или нет.

Внимание, теперь начинается краткое пособие для тех, кто также хочет сдать тест на коронавирус и сделать это бесплатно.

Я решила позвонить в службу "112", хоть и безо всякой надежды. Была наслышана о том, что звонить туда нет смысла, поскольку ждать ответа придется целую вечность. Да, конечно, можно сразу позвонить вашему семейному врачу, которая даст направление на тест. Но если его у вас нет (как это было в моем случае), придется звонить на горячую линию.

Представьте себе, каково было мое удивление, когда оператор почти сразу взяла трубку. Девушка выслушала мои симптомы, записала мой адрес и номер телефона, пообещав, что скоро со мной свяжется врач. И – о, чудо! Мне снова повезло – врач позвонила буквально через 10 минут.

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Терапевт Инга Маисурадзе детально спросила о моих симптомах, самочувствии и, решив все-таки перестраховаться, посоветовала сделать тест на наличие COVID-19. Врач порекомендовала пройти тест в клинике неподалеку от меня, в той больнице, где она, оказалось, работает.

Удивительно, но в очереди на тест стояли всего четыре человека. Все ожидающие строго соблюдали дистанцию и были в масках. Когда подошла моя очередь, я зашла в кабинет, назвала номер своего удостоверения личности и телефона и пошла делать тест за ширмой. Там уже меня ждала женщина лет 35-40 в полной экипировке.

"Сколько там еще людей стоит за вами?" – спросила она. "Еще двое", – ответила я, даже как-то пожалев врача.

"Да уж... Теперь без записи никак. А некоторые приходят сдавать тест и повторно, потому что кроме ответов "положительный" и "отрицательный", также приходят и "сомнительный", – рассказала моя врач.

Тем временем она подготовила палочку, которой должна была взять мазок. Берется он из горла и из носа. Зрелище, конечно, не из приятных, но по ощущениям вполне себе переносимо. Если визуально это кажется, что врач вот-вот достанет до черепушки, то физически это не приносит сильного дискомфорта. Мне, например, и вовсе было щекотно, и я чуть не засмеялась.

Вот и все – тест сдан. Ответ в любом случае – положительном, негативном или, не дай бог, сомнительном – обещали дать в течение 48 часов. Теперь остается одно – ждать.

Заразила?

Я бы ждала теста намного спокойнее, если бы на следующий день не стало плохо моему племяннику.

Если я ограничилась температурой, болью в горле и кашлем, у девятилетнего ребенка был весь набор в виде температуры, рвоты и в качестве бонуса, будто тех двух симптомов недостаточно, диареи.

Тут члены семьи не на шутки испугались, ведь чаще всего коронавирус у детей протекает именно в такой форме. И вот мы снова звоним в "112". Там пообещали, что скорая помощь обязательно приедет. Так и произошло, но через два часа. В окне я увидела, что подъехала машина скорой, и чтобы встретить врачей, спустилась вниз.

"Вы один?" – спросила я у мужчины-врача.

"Да, сегодня моему напарнику подтвердили коронавирус, поэтому один. Скоро нас вообще не останется", – говорит он уставшим голосом.

Далее пошла обычная процедура, запись симптомов пациента, то бишь моего племянника. Тут я призналась врачу, что сама накануне сдавала тест на коронавирус, поэтому может быть, что он заразился от меня.

"Вы вчера делали тест? – удивился медик. – Почему тогда вы не в маске? Почему сидите с членами семьи? И вообще, выходите на улицу? Вы думаете, что это несерьезно?" – спрашивает врач.

Оправдываться, что на улицу я вышла только сейчас, чтобы встретить машину, я не стала, ведь на самом деле, дома маску я не носила. Да и от членов семьи, с которыми живешь под одной крышей, как-то не изолируешься. Не идти же жить в отель?!

Тем временем, по телевизору шел информационный выпуск, где транслировались кадры с акции протеста. Врач только и сказал, что они все там друг друга перезаразят.

"Нужно госпитализировать мальчика. Он потерял много жидкости. Это опасно. И еще надо сделать тест на коронавирус", – заключил врач и начал звонить насчет свободных мест в больнице. Гудки шли уже минут 10, а ответа все не было.

"Иногда ответа мы ждем часами", – говорит врач.

Спустя минут тридцать, ему ответили: "Мест в больницах нет". Но племянника все же повезли сделать тест в клинику на машине скорой и привезли обратно домой. Вскоре с нами связалась его лечащий врач и назначила лечение.

"…А вокруг тишина"

Тем временем, спустя три дня ответа на свой тест я так и не получила, хотя мне сказали, что позвонят в любом случае.

Периодически со мной связывалась мой врач Инга Маисурадзе, чтобы справиться о моем состоянии. Порой она сама спрашивала у меня, не пришел ли ответ на тест. В итоге, она сама его и узнала, позвонив мне.

"У вас отрицательный тест. Поздравляю! Но через несколько дней я все равно свяжусь с вами, узнать, как вы", – сказала женщина.

Ее внимательность меня поразила, ведь сколько раз бы я ей ни звонила, у нее всегда было занято, но она всегда перезванивала. Значит, пациентов много. И к тому же, в одной из групп, где люди делятся своими историями о коронавирусе, одна жительница Тбилиси Лали Цитлидзе написала:

"Несмотря на то, что мой ответ на тест был отрицательным, я решила написать номер врача и сказать огромное спасибо ей за такую отзывчивость, чуткость. Это врач Инга Маисурадзе, если вы свяжитесь с ней, не думаю, что она откажет", – написала женщина.

Мораль сей басни такова: не все, что болит – коронавирус. А у племянника оказался энтеровирус. Но ответ его теста так и не пришел.