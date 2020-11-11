Грузия против Северной Македонии – все или ничего!

Полуфинал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Беларуси называли у нас не иначе как "матч века". В тот момент я поймал себя на мысли – а каким эпитетом будут пользоваться в том случае, если сборная Грузии выйдет в финал турнира? Мы вышли, обыграв Беларусь 1:0. Новая формулировка тоже не заставила себя долго ждать. Финалу против Северной Македонии присвоен статус "исторического матча грузинского футбола".

Если отбросить в сторону эмоциональную составляющую, то, наверное, так и есть. Причем историческим предстоящий матч станет как для одних, так и для других. Ни сборная Грузии, ни сборная Северной Македонии никогда еще не участвовали в чемпионате Европы, а именно это право получит победитель финала.

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV Гурам Кашия и Торнике Окриашвили. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

По общему мнению, фаворита в матче нет. Самым ярким тому подтверждением могут служить букмекерские котировки – на все три основных исхода (победа Грузии, ничья и победа Северной Македонии) предлагаются приблизительно одинаковые коэффициенты. Это говорит о том, что встреча в Тбилиси – это матч на три результата и ни один не станет сенсационным.

Вполне возможно, что подобный расклад обусловлен тем, что в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборные уже встречались между собой два раза. Обе встречи прошли как под копирку и завершились с одинаковым счетом 1:1. В обоих матчах Грузия выходила вперед, после чего Северная Македония сравнивала счет. Оба раза македонцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удалений. Помимо этого матчи изобиловали нарушениями – в Тбилиси их было 34, а в Скопье – 38. То же самое относится и к угловым. И там, и там футболисты подали по семь корнеров. Даже человеку далекому от футбола понятно, что на поле "Динамо Арены" сойдутся равные соперники.

photo: Georgian Football Federation / FB Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

У сборной Грузии могло быть одно реальное преимущество – фактор домашнего поля. Но, к сожалению, пандемия COVID-19 в очередной раз внесла свои коррективы в нашу с вами повседневную жизнь. В УЕФА разрешили допуск 30% болельщиков от общей вместимости стадиона (в нашем случае, это составило бы 17-18 тысяч), но эпидемиологическая ситуация в Грузии настолько серьезная, что местными властями было принято решение провести матч при пустых трибунах. Это, кстати, отметил в одном из своих интервью лидер и капитан македонцев Горна Пандев. Нападающий сказал, что пустые трибуны фактически сводят на нет фактор домашнего поля и в таких условиях его команде будет легче играть в Тбилиси.

С этим трудно не согласиться. Перед матчем против Беларуси, который также прошел без зрителей, главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс обратился к болельщикам. Он выразил надежду и уверенность, что за команду будут болеть все 3,5 миллиона жителей Грузии. Не знаю, помогло это нашим футболистам или нет, но они победили. Правда, есть одно "но". Северная Македония соперник немного другого, я бы даже сказал, совсем другого калибра.

© Sputnik / Alex Shlamov Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии

Подопечные Игоря Ангеловского, конечно, далеко не все, выступают в добротных европейских клубах, таких как: "Наполи", "Дженоа", "Удинезе" (Италия), "Лидс" (Англия), "Ним" (Франция), "Леванте", "Мальорка", "Райо Вальекано" (Испания). Грандов среди отмеченных команд нет, ну разве что "Наполи" с большой натяжкой, но все же эти клубы посильней кипрского "Анортосиса", который делегирует в сборную Грузии аж четверых футболистов. Или "Сан-Хосе Эртквейкс" (США), в котором выступают два железобетонных игрока основы – Гурам Кашия и Вако Казаишвили.

К сожалению, Грузия не сможет рассчитывать и на свое "секретное оружие" под названием Хвича Кварацхелия. У полузащитника "Рубина" диагностировали коронавирус, и он не сможет принять участия в предстоящей игре. Не приходится сомневаться, в том, что это существенная, если не сказать невосполнимая, потеря для хозяев. Кварацхелия великолепно проявил себя в осенних матчах за национальную сборную (гол, результативная передача и два заработанных пенальти), да и в чемпионате России постепенно становится одной из знаковых фигур.

Теперь главному тренеру сборной Грузии Владимиру Вайссу придется поломать голову над тем, кто сможет заменить Кварацхелия на поле.

Есть определенные проблемы и у Северной Македонии. Участие двух основных футболистов команды – Арияна Адеми и Кире Ристевского все еще под вопросом. Скорее всего, наставник гостей примет окончательное решение по этим двум футболистам в самый последний момент.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Сборная Грузии по футболу. Перед встречей с командой Северной Македонии

Одним словом, предстоящий матч – настоящее испытание как для одних, так и для других. И, в первую очередь, речь идет об эмоциональной нагрузке на футболистов. Каждый из них прекрасно осознает, что будет значить победа его команды для страны, болельщиков и всего народа. Как мне кажется, путевку на чемпионат Европы получит та сборная, которая сумеет сбросить со своих плеч груз ответственности и сыграть раскрепощено, но не безрассудно. Очень хочется надеяться, что с этой задачей лучше справится сборная Грузии и в следующем году мы увидим ее на чемпионате Европы. Ведь недаром Вайсс сказал, что нынешнее поколение грузинских футболистов может переписать историю. Да будет так!

На сайте Sputnik Грузия в четверг будет запущена онлайн-трансляция матча Грузия - Северная Македония. Следите за футболом вместе с нами!