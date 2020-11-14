Великодушие Маленького Кахи: как кизихский крестьянин пожаловался на царя

Царь Картли и Кахети Ираклий II отличался тем, что был блестящим полководцем и умным политиком. Однако великий грузинский царь, наряду с победами в войнах, славился еще и своими справедливостью и человеколюбием. Ниже – история о великодушии Маленького Кахи.

У церкви Святой Мариам в Бодбисхеви кахетинцы проводили поединок по борьбе в ознаменование победы над лезгинами и пригласили героя этого сражения, 15-летнего царевича Ираклия. Но юноша ответил отказом, сославшись на плохое самочувствие.

В поединках побеждал молодой борец Георгий Дугаисдзе, который одолел пять противников и ждал нового визави. Однако желающих уже не было. Поэтому судьи решили приз победителя передать ему.

Внезапно появился юноша с повязкой на лице и заявил о готовности сразиться с победителем. Дугаисдзе смутил решительный блеск в глазах незнакомца, и он отказался от поединка – дескать, не знаю, кто он такой, да и телосложением он мельче меня.

Но староста ему пригрозил, что если он откажется, его повесят на дубе. Выхода у борца не оставалось.

С самого же начала поединка он понял, что незнакомца ему не одолеть, потому прибег к запрещенному приему и обманом повалил противника навзничь. Публика возмущенно заголосила, но Георгий уже никого не слышал и сорвал с лица противника повязку. Кахетинцы замерли от неожиданности – перед ними был царевич Ираклий.

Царевич встал, выхватил у стоящего неподалеку зрителя кинжал и кинулся к Дугаисдзе, мол, должен его наказать не за то, что он сбил меня с ног, а за обман. Ираклия едва успокоили…Справившись с гневом, царевич Ираклий отдал старосте приз поединка – саблю и сказал: "Эту награду передай Дугаисдзе, но пусть знает – попадись он мне еще на глаза, не сносить ему головы".

После того рокового дня Георгий Дугаисдзе ушел из села. Вместе с ним покинули село и три его верных друга. И вскоре Кахети облетела весть об отряде, возглавлял который некто Горга Бохорели, а состояли в нем бесстрашный Гиви Бодбели, Тедо Бенианели, прозванный "сатаной", и Буга Мирзаанели. Эта четверка, оказывается, сильно "портила кровь" дагестанским абрегам.

Потом в Кизихи пронесся слух, будто этот Горга Бохорели и есть Георгий Дугаисдзе.

Царевич Ираклий не раз призывал к себе во дворец эту четверку, но они ни разу не отозвались на приглашение.

Прошло время и Ираклий стал царем Кахети. Однажды он гостил в Кизихи и всех просителей принимал в Бодбинском монастыре. Вечером в монастырском дворе появились четверо в черных чохах. Царю доложили, что пришел Горга Бохорели.

Ставший легендой борец приблизился к Ираклию, снял головной убор, и… разгневанный Ираклий вскочил с кресла – перед ним стоял Георгий Дугаисдзе. "Как ты посмел ко мне явиться?!" – возмутился царь.

"Не к вам, царевич, а к своему господину, царю Кахети Ираклию II я пришел, – ответил Дугаисдзе, преклонив колено. – Я к вам с жалобой. Уже десятый год нет мне покоя от одного человека, не могу находиться в родном селе, жить в отчем доме, не могу вслух произносить свое имя. То, что он на меня зол, это его дело, но какое отношение он имеет к твоим подданным, разве гонение твоего подданного не является оскорблением тебя?! Царю Ираклию я жалуюсь на царевича Ираклия". Таковы были последние слова Дугаисдзе.

Царь в ответ во всеуслышание сказал: "Я, царь Ираклий II, дарую тебе свободу, а на царевича Ираклия как несправедливо тебя преследовавшего накладываю штраф – его сирийскую саблю". Затем снял с пояса свою сирийскую саблю и передал Дугаисдзе.