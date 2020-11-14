Как армянские футболисты играли с грузинскими: давние и не очень истории

В советские годы матчи между ереванским "Араратом" и тбилисским "Динамо" имели не только спортивное значение, победа была крайне принципиальной. О зрелищных моментах армяно-грузинской борьбы рассказывают футболисты "Арарата"

В воскресенье, 15 ноября, на групповом этапе Лиги наций сборная Армении сыграет с национальной командой Грузии. Эта игра важна не только в рамках турнира, победа для сторон может иметь принципиальное значение, пишет колумнист Sputnik Армения Хачик Чахоян.

В советское время знаменосцами футбола в Армении и Грузии были ереванский "Арарат" и тбилисское "Динамо" соответственно. В этих командах выступали лучшие игроки обеих республик. Матчи между "Араратом" и "Динамо" всегда были напряженными и бескомпромиссными. Несмотря на то, что многие игроки двух команд дружили, во время матча они об этом напрочь забывали.

Один из лидеров легендарного "Арарата" Аркадий Андреасян вспоминает, что они готовились к играм с "Динамо", как и ко всем другим, однако в этом все равно было нечто особенное. Желание победить было колоссальным, отчего напряжение усиливалось. На поле забывали о хороших дружеских отношениях и помнили об одной цели – победить.

"Был очередной матч в Ереване, трибуны были переполнены. Мы выкладывались на полную, и в какой-то момент во время борьбы я заехал Муртазу Хурцилаве по ноге. Он так посмотрел на меня, с такими широко открытыми глазами, что можно было испугаться. До сих пор помню этот взгляд", – рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения Андреасян.

Вне спорта футболисты дружили, делили шашлык и сациви, коньяк и чачу, но на футбольном поле эта дружба превращалась в непримиримую борьбу. Впрочем, в целом ребята не забывали, что играют с товарищами и даже принимая болезненные удары во время матчей, не обижались друг на друга. История легендарного футболиста Хорена Оганесяна – яркое тому подтверждение.

"Во время одного из матчей за мной пристально следил Тенгиз Сулаквелидзе, который был известен жесткой манерой игры. После нескольких ударов по моим ногам я сказал Суле (так близкие называли грузинского футболиста. – ред.): "Брат, перестань бить меня по ногам, мы же друзья, что ты творишь?" Тенгиз ответил: Мы, конечно, друзья, но после игры, на поле мы соперники. Мне поручили нейтрализовать тебя, я делаю это как могу, не обижайся", – рассказал в интервью Sputnik Армения Оганесян.

А вот в составе советской сборной армяне и грузины были во всем заодно.

"В сборной я играл с Манучаром Мачаидзе. Можно сказать, что мы занимали соседние игровые позиции. В гостинице жили в одном номере. Мачаидзе очень любил играть в шахматы, я следил за его успехами также вне футбола", – вспоминает Аркадий Андреасян.

Чивадзе, Дараселия, Гуцаев, Габелия и другие футболисты дружили с Хореном Оганесяном.

"Я и сейчас дружу со своими известными грузинскими коллегами, с которыми в свое время соперничал на поле. Мы все защищали на поле честь наших стран, наших клубов, кто как и насколько мог. Но это было спортивное соперничество, у нас был важный принцип. Когда мы побеждали, точно весь мир был наш, а когда проигрывали, не выходили из дому", – говорит Хорен Оганесян.

Сборные Армении и Грузии всего раз провели официальный матч, но зато пять раз встречались на товарищеских. Самым болезненным для сборной Армении стал матч в далеком 1997 году в Тбилиси, который завершился со счетом 7:0. Участник игры Акоп Тер-Петросян вспоминает эту встречу.

"Наша сборная не была готова к этой игре. Мы даже не успели провести несколько матчей в локальных турнирах. А в составе грузинской сборной были игроки из иностранных команд, причем в хорошей спортивной форме, братья Арвеладзе, Кецбая, Кинкладзе. Поэтому мы проиграли с крупным счетом. Меня заменили на 56 минуте. На тот момент мы проигрывали со счетом 0։3. Потом, когда наши замененные футболисты приходили в раздевалку, говорили счет – 0։4, 0։5, 0։6, 0։7", – рассказывает футболист.

Футбольные школы Армении и Грузии, конечно, чем-то похожи по манере игры. В основном, это техническая подготовка футболистов. Но в современном футболе только этот фактор ничего не решает, игровым почерком каждой команды занимается тренер. Сборную Армении и Грузии тренируют иностранцы – испанец Хоаки Капаррос и словак Владимир Вайсс. Однако и в этих условиях армяне и грузины будут пытаться показать, кто сильнее и успешней. Эта принципиальность была и остается.