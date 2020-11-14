Грузия – Армения: кому нужен предстоящий матч Лиги наций УЕФА?

Наверное, очень непрофессионально так говорить, но мое личное мнение (в большей степени эмоциональное), что в конкретный отрезок времени, а именно 15 ноября 2020 года матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении не нужен никому. "Принципиальное" футбольное противостояние, берущее свое начало со времен встреч "Динамо" Тбилиси и ереванского "Арарата", в настоящий момент потеряло свою актуальность.

В одной из серий "Бондианы" ("Казино Рояль") Джеймс Бонд проигрывает крупную сумму в покер Ле Шиффру. После этого Бонд заказывает водку с мартини, а официант интересуется: "Взболтать?" На что вместо традиционного "взболтать, но не смешивать", получает от Бонда ответ: "А мне без разницы!" Этот момент как нельзя лучше описывает состояние в Грузии тех, кто так или иначе связан с футболом – игроков, тренерского штаба, федерации, болельщиков.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинские футболисты проиграли. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

На самом деле, после того как сборная Грузии уступила в "историческом матче" Северной Македонии 0:1 и не пробилась на чемпионат Европы, говорить о каком-то интересе к двум оставшимся играм нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября) – просто бессмысленно.

Обычно после поражений принято писать, что всякое бывает и на следующий матч команда соберется, чтобы доказать, реабилитироваться и так далее. Это не тот случай. Главным доказательством состоятельности грузинского футбола стала бы победа над Северной Македонией и выход в финальную часть континентального первенства. А какое место сборная Грузии займет во второй группе дивизиона "С" – уже никого не волнует и не интересует. В этом уже нет никакого смысла. Обыграем мы Армению или проиграем, или поделим очки – что с того? У нашей команды была "mission impossible", но для ее решения местного Тома Круза не нашлось. Все что после этого – лирика и статистика для галочки.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Стефан Спировски и Вако Казаишвили. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Эмоциональное состояние грузинских футболистов и тренерского штаба сейчас просто невозможно представить. Для этого нужно оказаться на их месте, но как-то не хочется. Я совершенно не удивлюсь, если в стартовом составе на матч с Арменией на поле не выйдет ни один футболист, который начинал игру против македонцев. Какие слова мотивации должен сказать Вайсс своим подопечным сейчас, если он не смог "завести" ребят в перерыве финала? Тем более, что через две игры словацкий специалист покидает пост главного тренера сборной Грузии.

Думаю, психологическое состояние футболистов сборной Армении сейчас также далеко от идеального. Правда, не из-за спортивной составляющей, а политической. Я никогда не затрагивал тему политики, и не собираюсь делать этого и сейчас. Скажу так, кто в теме – тот поймет, а кто нет – то пусть просто посмотрит матч пятого тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении.

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants Футболисты сборной Армении по футболу по окончании матча Лиги Наций УЕФА между сборными Армении и Эстонии

Кстати, в Тбилиси не сыграет лидер и капитан армянской сборной – Генрих Мхитарян, выступающий за итальянскую "Рому". Его отсутствие связано с определенными регуляциями Минздрава Италии, касающихся пандемии COVID-19.

Теперь давайте обратимся к статистике. Перед пятым туром положение в группе два следующее: Северная Македония и Грузия набрали по шесть очков, но македонцы опережают нашу команду по дополнительным показателям. Далее расположилась Армения, которая имеет на один балл меньше. Замыкает квартет самое слабое звено группы – Эстония.

Предстоящий матч в Тбилиси станет всего вторым официальным между сборными Грузии и Армении. Первый состоялся совсем недавно – в октябре, в рамках текущего розыгрыша турнира и завершился вничью 2:2. Матч для Армении домашним не получился, потому что в спорт в очередной раз вмешалась политика. Из-за нестабильной ситуации в регионе в УЕФА приняли решение не проводить матч в Ереване, а сыграть его в маленьком польском городе Тыхы, от чего игра потеряла свою изюминку.

photo : Georgian Football Federation / FB Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Сейчас встреча пройдет в Тбилиси, но без зрителей и при гнетущем эмоциональном фоне. К сожалению, изюминки в этой игре снова не будет, а ведь все могло сложиться по-другому. Но, увы, история и сослагательное наклонение вещи несовместимые. Встреча пройдет так, как она пройдет. Мы в очередной раз потратим 90 минут своего времени на просмотр футбольного матча и примем его результат как должное. Все мечты и радужные перспективы закончились вечером 12 ноября.