Армен Джигарханян: мои гены идут из Грузии

Страны связывают не дороги, а люди и их горячая дружба. Таким человеком для грузинской земли стал выдающийся артист Армен Джигарханян, который покинул мир в ночь на 14 ноября, на 86-м году жизни

Колумнист Sputnik Грузия Анастасия Шрайбер вспоминает о связи великого актера с Грузией и грузинскими актерами.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Актер Армен Джигарханян

Страстный, любвеобильный, безумно талантливый и активный. Всего на счету Джигарханяна сотни ролей в картинах самых разных жанров. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого снимаемого российского актера.

© photo: Sputnik / Georgi Ter-Avanesov Актер Армен Джигарханян

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой. Каким вспомнят великого актера поколения, каким запомним его Грузия?

"Моя мама была почти грузинкой"

Армен Борисович Джигарханян происходил из старинного рода тифлисских армян. Мать актера Елена Васильевна Джигарханян, по собственным воспоминаниям артиста, говорила на грузинском лучше, чем на родном армянском.

© photo: Sputnik / I. Zotin Актер Армен Джигарханян

"Моя мама была почти грузинкой. Она тбилисская. Она выросла в Тбилиси. Мама лучше говорила по-грузински, чем по-армянски, потому что жила в Тбилиси. Это генетический код. У меня дед был известным кинто, вел вечера, говорил тосты, тосты со стихами. Мои гены идут оттуда", - говорил Армен Борисович в интервью Georgia Times в 2010 году.

Так Грузия стала для Джигарханяна не только родной страной, но и краем, подарившим ему особенных друзей и талантливых коллег. Киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе ("Короли и капуста"), Рамаз Чхиквадзе ("Аревик", "Где-то плачет иволга…"), Баадур Цуладзе ("Тегеран-43"), Вано Янтбелидзе ("Одиннадцать надежд"), Арчил Гомиашвили ("Любовь моя, печаль моя"), Мамука Кикалеишвили ("Руанская дева по прозвищу Пышка"), Абессалом Лория ("Созвездие Козлотура", "Тегеран-43", "Казаки-разбойники"), Леван Габриадзе, Леван Пилпани, Руслан Микаберидзе ("Паспорт"). Это далеко не полный список совместных с грузинскими кинематографистами работ, которые вошли в сокровищницу отечественного кино.

"Я всех их очень люблю. Хочу с ними встречаться и видеться, - рассказывал Джигарханян. - Бывает кто-то звонит и говорит, там есть хорошая пьеса. Давай поставим вместе. Это желание жить. Я хочу с ними жить. Кахи часто звонит, говорит - там есть хороший сценарий, давай ты будешь играть Петю, я - Васю. Хотя мы давно уже знаем, что постарели, что грузоподъемность маленькая. Но это хорошие люди. Я их люблю. Очень".

"Божественные женщины"

Две прекрасные и талантливейшие женщины, олицетворяющие Грузию и ее искусство, особенно запали в душу Армена Борисовича - это актрисы Верико Анджапаридзе и ее дочь Софико Чиаурели, с кем Джигарханяну довелось работать в кино. В фильме "Аревик" 1978 года Джигарханян и Чиаурели снялись в главных ролях.

© photo: Sputnik / Edward Pesov Грузинская актриса Софико Чиаурели (справа) с родителями - кинорежиссером Михаилом Чиаурели (слева) и народной артисткой СССР Верико Анджапаридзе (в центре).

"Я снимался с Софико. Она была для меня божественной. Я бывал у них дома в гостях. Тогда была еще жива Верико. Это божественные женщины. Я даже застал отца Чиаурели", - говорил Армен Джигарханян.

© photo: Sputnik / Фред Гринберг Сцена из спектакля Т. Уильямса "Кошка на раскаленной крыше"

Общность интересов, единое желание творить и быть услышанным, философское отношение к жизни, свободолюбие и самые теплые воспоминания - Армена Джигарханяна связывало с Грузией и ее людьми многое. Таким и запомнит его Грузия - трудолюбивым, искренним, неутомимым и невероятно талантливым.