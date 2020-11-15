Нагорный Карабах: особенности службы российских миротворцев

Военный обозреватель Sputnik считает, что операция миротворческих сил РФ в зоне армяно-азербайджанского конфликта не имеет аналогов по масштабу задач, сложности создаваемой с нуля войсковой инфраструктуры

В соответствии с трехсторонним соглашением к 13 ноября в Нагорный Карабах введена почти половина двухтысячной группировки российских миротворцев (из 15-й отдельной мотострелковой бригады) со штатной боевой техникой, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". С начала проведения миротворческой операции из Ульяновска на авиабазу Эребуни выполнено 56 рейсов Ил-76, перевезено более 800 военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники.

Переброска подразделений в Степанакерт продолжается, это лишь начало масштабной в пространстве и времени войсковой операции, нового этапа истории Южного Кавказа. Контингентом миротворцев неслучайно командует военачальник высочайшего уровня компетенции (с 2018 года и до недавнего времени – заместитель командующего Южного военного округа), генерал с большим боевым опытом (включая сирийский), Герой России Рустам Мурадов.

Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Расположенный в Степанакерте штаб российского контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами уточняет параметры миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Россия несет особую ответственность за сохранение безопасности на пространстве СНГ, а 15-я отдельная мотострелковая бригада ранее была специально сформирована для участия в операциях по поддержанию международного мира и безопасности в интересах Содружества Независимых Государств, ООН, ОБСЕ, при необходимости – Шанхайской организации сотрудничества.

Демонстрируя высокую эффективность, российские миротворцы 11 ноября взяли под контроль Лачинский коридор, а затем – всю линию соприкосновения на территории Нагорного Карабаха. Вдоль нее развернуты 10 наблюдательных постов – для поддержания безопасного движения транзитного транспорта, пресечения противоправных действий в отношении мирного населения. Всего в зонах ответственности "Север" и "Юг" планируется создать 16 наблюдательных постов. Линию соприкосновения начинают патрулировать также подразделения военной полиции (в составе миротворческого контингента). Упомянутые меры служат укреплению стабильности, переходу к мирной жизни, возвращению беженцев в свои дома.

Суровые будни

Предстоящие пять лет (как минимум) миротворческой операции требуют значительных усилий. Ввести войсковой контингент в зону конфликта – даже не полдела. Практически на пустом месте необходимо очень быстро создать систему наблюдения и контроля, оптимальные фортификационные сооружения в точках дислокации подразделений и на каждом из шестнадцати постов, надежную систему связи – с постами и вышестоящим командованием, защищенные арсеналы, запасы горючего, а также полевые лагеря со всей тыловой инфраструктурой (столовая, медсанчасть, банно-прачечный комплекс). При этом не навредить экономическим интересам и привычной жизни мирных жителей региона.

Непросто жить зимой в палатках, однако в 15-й бригаде служат бывалые контрактники с боевым опытом и знанием норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Профессионализм и специальная подготовка гарантируют высокое качество службы и стойкость российских миротворцев в суровых условиях Нагорного Карабаха. С учетом сохраняющегося присутствия в регионе ближневосточных боевиков (наемников и террористов), рецидивы прокси-войны неизбежны, и боевой опыт миротворцев принципиально важен. Диверсионно-террористические угрозы в районе операции требуют постоянного высокого напряжения, работы на опережение.

Возможно, в новой конфигурации "замороженного конфликта" кому-то захочется "отжать" территорию (в ту или другую сторону) и проверить российских миротворцев на прочность. Опыт прошлых миротворческих миссий на Южном Кавказе подсказывает: на пути патрулей и воинских колонн вероятны минирование, закладка радиоуправляемых фугасов, попытки организации транспортной блокады в горной местности, другие провокации. Отсутствие у миротворцев тяжелого вооружения (артиллерии, тактических ракетных комплексов) повышает риск боестолкновений и потерь в зоне ответственности.

Суровая реальность напоминает, что за 14 лет миротворческой операции РФ в зоне грузино-абхазского конфликта при разных обстоятельствах погибли более ста российских военнослужащих. С первого до последнего дня каждая миротворческая миссия пахнет порохом. И даже ротация военнослужащих 15-й бригады (дважды в год) будет организована как отдельная войсковая операция, в которой каждое подразделение знает свои время и маршрут.

С учетом сложившихся реалий Россия и Турция договорились о создании совместного центра, который будет базироваться в Азербайджане и дистанционно наблюдать за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как бы этого ни хотелось турецким партнерам, трехсторонним соглашением участие Анкары в российской миротворческой операции не предусмотрено. И это не раз подчеркивали в МИД РФ. Дальнейшее урегулирование в Карабахе должен гарантировать переговорный процесс, а не концентрация иностранных войск (или незаконных вооруженных формирований) и очередное обострение боевых действий.

Масштаб предстоящих в Карабахе задач позволяет утверждать, что Россия в очередной раз взяла на себя тяжкую ношу и серьезные обязательства – ради сохранения мира и стабильности на Южном Кавказе.

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