Нагорный Карабах: особенности службы российских миротворцев

В соответствии с трехсторонним соглашением к 13 ноября в Нагорный Карабах введена почти половина двухтысячной группировки российских миротворцев (из 15-й отдельной мотострелковой бригады) со штатной боевой техникой, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". С начала проведения миротворческой операции из Ульяновска на авиабазу Эребуни выполнено 56 рейсов Ил-76, перевезено более 800 военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники.

photp: courtesy of Ministry of Defense of the Russian Federation