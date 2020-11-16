Русская угроза нависла над польской мечтой

Руководство Польши выяснило удивительное: оказывается, ни одна белая полоса не длится вечно. Благоприятные обстоятельства рано или поздно иссякают

Давным-давно доказавшие эффективность методы внезапно превращаются в свою противоположность и, прилетая обратно бумерангом, больно бьют тебе же по темечку, рассуждает колумнист РИА Новости.

"Белорусский сценарий" для Польши: эффект бумеранга>>

И вот уже стремительно меняющийся мир выглядит куда более мрачно, нежели он был еще какую-то пару недель назад.

А значит, самое время заняться привычным польским делом: искать виноватых.

Пресс-секретарь министра-координатора национальных спецслужб Станислав Жарин не стал изобретать велосипед и обратился к классике: во всем виновата Россия.

По его словам, Москва стремится атаковать Варшаву в информационном поле, рисуя польское государство тем, кто постоянно создает проблемы, и стараясь испортить репутацию страны с помощью "лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада".

В свою очередь, национальный лидер оказался несколько более оригинален. Пару дней назад Анджей Дуда заявил, что представители леволиберальной элиты "попытаются любой ценой добиться смены власти в Польше". А затем он обвинил в подрывных действиях людей, прошедших "многолетнюю подготовку в секретных службах Польской Народной Республики" и пользующихся поддержкой в "различных кругах Западной Европы".

Образ агентов спецслужб социалистической Польши (прекратившей свое существование более тридцати лет назад), ныне работающих даже не с российскими, а с западноевропейскими влиятельными силами, столь незауряден, что формирует отчетливое впечатление: Дуда нервничает.

И есть от чего, поскольку ситуация для него и его соратников осложняется и ухудшается на глазах и внутри страны, и на международной арене.

В Польше нарастает общественно-политический раскол.

Новый его виток спровоцировали сами власти недавним ужесточением государственной политики в отношении абортов, что повлекло за собой масштабные акции протеста — "забастовку женщин".

Затем обострились трения во властных кругах: между президентом и премьер-министром, между президентом и парламентской фракцией "Право и справедливость" (ПиС) и так далее.

Помимо вопроса абортов, по которому консерваторы разделились на тех, кто полагает нужным притормозить с вызвавшей столь серьезное общественное недовольство темой, и тех, кто убежден в необходимости додавить ее до конца (Дуда, кстати, относится ко вторым), есть и другие конфликты.

Например, рассматриваемые парламентом скандальные поправки в закон о защите животных, которые среди прочего запрещают разведение животных на мех, — что закономерно вызвало просто ярость у представителей сельскохозяйственного бизнеса и их группы поддержки.

Однако мало было польскому руководству головной боли, как оно себе добавило новых проблем. Речь о загадочной истории с жестким — если не сказать жестоким — разгоном Марша независимости в Варшаве на прошлой неделе.

Странность в том, что это ежегодное мероприятие польских националистов, которые являются важной опорой нынешних властей страны. Два года назад в марше приняли участие и Анджей Дуда, и премьер-министр Матеуш Моравецкий, и лидер ПиС Ярослав Качиньский.

Возникает логичный вопрос: при всех ограничениях, накладываемых эпидемической обстановкой, неужели обязательно было доводить до подобного исхода?

Так что теперь в высоких варшавских кабинетах идут громкие разбирательства по поводу того, кто несет ответственность за произошедшее, которое очень напоминает выстрел себе в ногу со стороны национального руководства.

Ситуацию усугубляет то, что у внутренних польских неурядиц откровенно неблагоприятный внешнеполитический фон. Его главным фактором являются растущие шансы победы на выборах в США (вернее, послевыборах) Джо Байдена.

И тут у руководства Польши целый букет грозящих в связи с этим проблем.

Проблема первая — чисто идеологическая: насколько польским консерваторам симпатичен американский патриот Дональд Трамп, отстаивающий традиционные ценности, настолько же им отвратительны леваки-либералы, все больше доминирующие в Демократической партии США.

Проблема вторая — оперативно-политическая. Эксперты злословят, что польское руководство в силу налаженного контакта с нынешней администрацией четыре года предпочитало решать все возникающие со Штатами вопросы через Белый дом, забросив иные каналы взаимодействия.

Однако, похоже, теперь "вашингтонское болото" берет реванш, а такая лояльность отщепенцу Трампу может больно аукнуться его симпатизантам из Варшавы.

И наконец, проблема третья: стратегически-геополитическая. Отсутствие энтузиазма со стороны Варшавы по поводу возможного президентства Байдена смотрится особенно выразительно рядом с бурной радостью Западной Европы по тому же поводу.

Судя по всему, в Берлине, Париже и Брюсселе уверены, что с новым хозяином Овального кабинета им будет договариваться проще.

Польское же руководство сделало ставку как раз на раскол между Старым и Новым Светом, что позволило ему самому в противостоянии с ЕС занять нахраписто-хамскую позицию.

Используя Вашингтон как прикрытие, Варшава получила возможность давить, требовать, шантажировать Западную Европу по широчайшему кругу вопросов — от субсидий Евросоюза до "Северного потока-2".

Если же Европа со Штатами смогут хотя бы частично снять напряжение в своих отношениях, правящие польские элиты имеют серьезные шансы оказаться в положении, когда их скандальность, фантастические амбиции и "неприличная" для либерального взгляда на мир идеология окажутся не нужными никому вне страны.

Кто-то может спросить: ну а как же всегда востребованная Западом польская русофобия, которую столь мощно использует польское руководство?

А вот это как раз проблемой не является. Антироссийская политика Польши — константа, вне зависимости от того, какая политическая сила там находится у власти.

Главный оппонент ПиС — партия "Гражданская платформа" — ровно с тем же успехом сможет выполнять данную функцию. Зато ее либерально-проевропейская позиция гарантирует превращение Варшавы в куда более покладистого для Западной Европы и имиджево-приемлемого для американских демократов партнера.

Ничего странного, что в подобных раскладах руководство Польши все сильнее нервничает и в очередной раз активно ищет врагов, как внутри страны, так и за ее пределами. Ну а восточное направление в этом смысле — традиционно самое перспективное.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции