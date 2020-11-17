"Лебединая песня" Помпео в Грузии – усиление военного присутствия США

Двухдневный визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию связан с планами Вашингтона усилить военное присутствие на Южном Кавказе. Высока вероятность презентации проекта военной базы США на грузинской земле, и ускорения интеграции Грузии в евроатлантическое пространство. Реализация подобной повестки угрожает региональной стабильности и безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео 17 – 18 ноября совершит визит в Грузию в рамках большого "прощального турне" по ряду европейских и арабских стран. Приоритетная цель в Тбилиси – переговоры о перспективах углубления сотрудничества в области обороны и безопасности. Ранее Госдепартамент отметил, что Помпео использует эти контакты для укрепления евроатлантических связей, подтверждения американской поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, включая "грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия".

По мнению тбилисских аналитиков, возможны "особые шаги" для ускорения интеграции Грузии в НАТО. Для подобных прогнозов есть основания. Грузия и США осенью прошлого года подписали договор о военном сотрудничестве, в рамках которого Вашингтон намеревался построить военный аэродром на базе Вазиани, а Тбилиси приобрел дорогостоящие 72 пусковые установки и 410 ракет американского производства. Многие положения договора остаются тайной.

С учетом позиции грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая выступила против создания полноценной американской военной базы, грузино-американским договором предусмотрено компромиссное создание пунктов совместной безопасности (Cooperative Security Locations) с запасами материально-технического имущества и минимальным количеством военного персонала США. Логично предположить, что Вашингтон попытается использовать прошедшие боевые действия в Карабахе и миротворческую операцию России как предлог для реанимации проекта "большой" военной базы США в Грузии или развития инфраструктуры Пентагона в виде Cooperative Security Locations. Ведь на Южном Кавказе у Пентагона нет иной доступной точки опоры.

Тревожная тенденция

Военное сотрудничество Грузии и США насчитывает несколько десятилетий. И позволяет заметить любопытную закономерность: более всего американского внимания и денег грузинские партнеры получают в условиях военно-политической турбулентности и накануне вооруженной борьбы. К примеру, в 2008 году военный бюджет Грузии превысил $1 млрд. Но в августе эти деньги не помогли грузинской армии, и принесли много бед всему народу. Ранее инструкторы Пентагона подготовили три тысячи грузинских солдат для участия в миротворческих операциях в Ираке (с 2007 года) и Афганистане (с 2010 года). В этих миссиях погибли 32 грузинских военнослужащих.

Вероятное появление базы или расширение инфраструктуры Пентагона на грузинской территории обещает только рост региональной напряженности и вероятности вооруженных конфликтов. Хватит ли у грузинского руководства мудрости, чтобы отказаться от опасных предложений Вашингтона?

В Тбилиси госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, и католикосом-патриархом всея Грузии Илией II. Для реализации серьезных проектов необходимо подготовить почву, национальных лидеров и общественное мнение. Полагаю, в текущем, не очень благополучном из-за пандемии году президент Зурабишвили может оказаться более уступчивой в вопросах военного строительства США, значительные иностранные инвестиции будут полезны Грузии.

Накануне визита Помпео глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил: у Тбилиси имеются "амбициозные планы" для того, чтобы перевести стратегическое партнерство между Грузией и США на качественно новый уровень.

Ранее грузинский премьер-министр Георгий Гахария со страниц газеты The Telegraph призвал британских партнеров защитить Черноморский регион от "применения множества разнообразных инструментов и методов… российской агрессии". Со своей стороны, Тбилиси готов помочь Лондону в деле "защиты свободного мира". Грузинское правительство тратит на оборону 2% ВВП страны, что в абсолютных цифрах – не слишком впечатляет (в 2020 году – менее $300 млн) Очевидно, подразумевается помощь военными базами, аэродромами и причалами, которые старшим партнерам еще предстоит построить (инвестировать) на территории Грузии.

Судьба партнера

В североатлантическом "бизнесе" создаются объекты ценой в сотни миллионов долларов. Для понимания объемов и последствий, в 2021 году Пентагон намерен вложить в модернизацию одной только румынской авиабазы Кымпия-Турзий более $130 млн., но такая база создает военные угрозы соседям, и автоматически становится одной из приоритетных целей на карте Генштаба ВС РФ (на случай военного конфликта). Москва внимательно наблюдает за разрушением системы безопасности в Европе, попытками расширения военной деятельности США и НАТО на Южном Кавказе. Растущая инфраструктура Пентагона на грузинской земле будет иметь вполне определенные последствия.

Историческая судьба Грузии в предлагаемой и вероятной североатлантической конфигурации напоминает роль стран Балтии (один большой полигон, сеть военных аэродромов и арсеналов с внешним управлением). Поддерживая идеи возвращения Абхазии и Южной Осетии, американские партнеры подталкивают Грузию в исторический тупик. Причем морская пехота США вряд ли когда-нибудь десантируется в Сухумской бухте или начнет штурмовать цхинвальские улицы, ведь нефти там нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции