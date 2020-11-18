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Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - активисты у парламента с флагами

"Просим – просим!" – грузинскую оппозицию уговаривают войти в парламент все подряд

© Sputnik / STRINGER
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (90)
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Политический кризис в Грузии набирает обороты, несмотря на усилия международных посредников, которые настоятельно предлагают оппозиции войти в новый парламент

Кто только ни высказался на этот счет за последнее время: и Госдеп США, и ОБСЕ, и депутаты Европарламента.

Майк Помпео на встрече с лидерами гражданского общества
© REUTERS / POOL/Patrick Semansky
Чем закончилась встреча помощника госсекретаря США с грузинской оппозицией?

Визит госсекретаря Майка Помпео в Грузию прошел на фоне акций оппозиции, выстроившей на проспекте Руставели живую цепь. Гигантский американский флаг, растянутый участниками, играл роль приветственного каравая.

Впрочем, Помпео по проспекту Руставели не ходил и оценить креатив организаторов акции должным образом не смог. Ни на шаг не отступив от официальной программы визита, он потратил на встречи первую половину дня и улетел, не встретившись с оппозицией и не сказав ни слова журналистам. Из обтекаемых пресс-релизов стало известно, что речь на встречах шла о возможном усилении присутствия США в регионе, но как, когда и в какой форме общественности никто не уточнил. 

Но пока госсекретарь ехал в аэропорт, увозя с собой тайны закрытых переговоров с первыми лицами Грузии, Госдеп США на своем сайте выложил заявление по Грузии, в котором прямо указал грузинской оппозиции на бесперспективность бойкота парламента.

"Видеть, как они (представители оппозиции – ред.) снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм. Мы призываем их войти в парламент, провести поправки в избирательной системе, чтобы последующие выборы были лучше... Мы призываем оппозицию бороться за перемены в парламенте, а не бойкотировать... Ваши сторонники избрали вас, чтобы вы прошли в парламент и осуществили изменения", – заявил представитель Госдепа на брифинге.

И одновременно стало известно, что Помпео улетел не просто так, а оставил присмотреть за оппозицией в Грузии своего помощника по делам Европы и Евразии Филипа Рикера.

Здание конгресса США, архивное фото
© photo: Sputnik / Igor Mikhelev
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Лидеров оппозиции, требующих новых выборов в парламент, собрали на встречу с дипломатом, которая продолжалась около часа.    

"Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир заморожен и борется с коронавирусом", – сказал лидер Единого Нацдвижения Григол Вашадзе.

На этом этапе единственный результат встречи помощника Помпео с оппозицией в Грузии – согласие оппонентов грузинской власти на третий раунд переговоров.

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Первые две встречи, которые до этого прошли в резиденции посла США, позиции сторон не сблизили.

"Мы организовали несколько встреч, в которых все стороны участвовали вместе, чтобы увидеть, можно ли найти выход из тупика путем переговоров. Мы поддерживаем борьбу оппозиции за перемены внутри парламента, а не путем бойкота. Мы призываем их бороться за изменения изнутри. Вы были избраны вашими сторонниками, чтобы войти в парламент и добиться перемен", — заявил на это официальный представитель Госдепа.

Так что в ближайшее время "Грузинская мечта" и ее непримиримые противники снова окажутся за столом переговоров.

Тем временем эстонский депутат Европарламента Марина Кальюранд, которая возглавляет делегацию Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия, призвала грузинские политические партии и кандидатов "участвовать во втором туре выборов и получить мандаты, чтобы выразить уважение демократическому волеизъявлению граждан Грузии".

Говорят о том, что с кризисом в Грузии пора заканчивать, и в ОБСЕ.

Акция оппозиции 14 ноября 2020 года - пожилые женщины с флагами и в масках на автобусной остановке
© Sputnik / STRINGER
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"Все избранные политические партии должны получить мандаты, войти в парламент и продолжить работу в соответствующих институциях", – заявила глава краткосрочной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Гжебреа Ходжа.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума призвала партии Грузии "преодолеть существующую поляризацию и работать вместе для формирования стабильной политической системы".

Пока же заявления лидеров оппозиции звучат достаточно непримиримо, они продолжают настаивать на новых выборах. И бойкотирование второго тура выборов по одномандатным округам в эту субботу никто не отменял, так же как и новую порцию акций протеста.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (90)
Теги:
Парламентские выборы, Госдеп США, ОБСЕ, Майк Помпео, Грузия, Парламент Грузии


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