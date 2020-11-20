Штраф за наличие масок и их отсутствие: как Париж борется с протестами

Отношение европейских либералов к более чем жесткому подавлению акций французских "Желтых жилетов" – это наглядное подтверждение их лицемерия и двойных стандартов касательно протестного движения в разных странах мира

На этой неделе во Франции отмечают вторую годовщину со дня начала массового протестного движения "Желтые жилеты". В некоторых городах скромные акции в честь этого состоялись в минувший уик-энд, в каких-то — планируются на ближайший, пишет автор РИА Новости.

Причем даже несмотря на немногочисленность и совершенно мирный характер нынешних демонстраций, французская полиция умудрилась в некоторых местах (как, например, в Лилле) применить против протестующих слезоточивый газ, чем лишний раз подтвердила свое более чем жесткое отношение к протестному движению.

Эта жесткость имеет серьезные последствия. За все время "жилетных" протестов официально зафиксированы 11 смертей, связанных с ними, в том числе гибель 80-летней женщины в Марселе, которая была смертельно ранена у себя дома в результате попадания гранаты со слезоточивым газом.

На конец прошлого года зафиксировано почти 4,5 тысячи ранений. Некоторые из них очень тяжелые, приведшие к потере глаз, ампутации конечностей, травмам головы и т. д. В общей сложности (опять-таки — согласно официальным данным) полиция применила против протестующих более 19 тысяч резиновых пуль, 1,4 тысячи гранат со слезоточивым газом и 5,4 тысячи светошумовых боеприпасов. Неудивительно, что последствия для здоровья участников демонстраций были порой столь серьезными.

В этом году протесты "жилетов" явно сдулись. Причин тому несколько. В немалой степени сыграли роль внутренние противоречия в движении. Когда часть его неформальных лидеров решила поучаствовать в политике и пошла на выборы в Европарламент, сам этот факт вызвал отторжение у рядовых участников акций, которые как раз гордились отсутствием у них организационных структур и деления на ранги.

Неудивительно, что после этого пошла на спад и популярность "жилетов" в глазах общественности: если на старте их движения два года назад они пользовались поддержкой 84% населения, то уже к концу прошлого года таковых было меньше половины.

Конечно, значительную роль в ослаблении протестного движения сыграли пандемия и резкие карантинные ограничения, вводимые французской властью с весны этого года. Полностью запретив собрания и митинги, она сполна воспользовалась правом разгона любых акций, включая те, которые проходили с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных органами здравоохранения.

Так, согласно докладу Amnesty International (AI), в мае сего года в городке Мийо на юге Франции примерно сто активистов "Желтых жилетов" разбились на группы по десять человек (максимально разрешенное количество людей во время пандемии), каждый надел защитную маску и строго следовал всем предписанным нормам. Что не помешало затем полиции выписать болезненные штрафы десяткам участников собрания, которых она смогла идентифицировать.

Кстати, насчет защитных масок. Наиболее парадоксальным для активистов кажется тот факт, что во Франции одновременно действуют наказания для тех, кто закрывает лицо во время публичных акций, и для тех, кто не делает этого во время пандемии.

С апреля прошлого года закрытие лиц демонстрантов криминализовано — за это предусмотрен год тюремного заключения или штраф до 15 тысяч евро. По данным AI, с тех пор как минимум 210 человек были задержаны за нарушение данной нормы, а 41 был осужден. Такие задержания происходили и в этом году, уже после того, как начался карантин и людей призвали носить маски.

Само собой, тюремные сроки и неподъемные штрафы стали основной причиной затухания протестов. При этом активисты "жилетов" заверяют, что их движение никуда не делось, а переместилось в интернет, где продолжаются дискуссии и обсуждение тактики дальнейшей борьбы.

Вообще свежий доклад Amnesty International "Арестованы за протест" крайне рекомендован к прочтению российским либералам, убедившим самих себя в том, что на Западе (и уж точно в Старой Европе) практически нет ограничений на массовые акции, действует уведомительный характер митингов (одна из любимых мантр наших западников, понятия не имеющих, как устроен Запад), никто из участников протеста не может быть превентивно задержан.

Если они ознакомятся с докладом AI о том, как поступают французские силовики с участниками акций "Желтых жилетов", каким жестким наказаниям и неподъемным штрафам тех подвергают, они откроют для себя совершенно новую, неведомую доселе Европу.

И ведь данный отчет пока не учитывает новых ограничительных мер, которые с этой недели (видимо, не случайное совпадение с годовщиной "жилетов") обсуждаются в парламенте Франции. По инициативе МВД рассматривается законопроект "о глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает тюремное заключение сроком до года или штраф в 45 тысяч евро за фотографирование, видеосъемку и обнародование лица любого правоохранителя.

Можно себе представить, какой шум поднимется в либеральной среде, если такие же наказания введут, скажем, власти Белоруссии, где оппозиция поставила на поток публикацию фотографий силовиков и даже малолетних членов их семей. Причем "деанонить ментов" ее активно призывают и некоторые беглые российские бизнесмены, окопавшиеся в Лондоне, например Евгений Чичваркин.

При этом они тут же выкладывают фейки о белорусских правоохранителях, которые якобы совершали "пытки" в тюрьмах. Во Франции за такое уже наступило бы уголовное наказание, даже по нынешним законам, не говоря уже о проектируемых.

Тем поразительнее кажутся неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу белорусской ситуации. Сначала он призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко к "политическому национальному диалогу". При этом, надо заметить, диалога со своими "Желтыми жилетами" Макрон даже не начинал, ни разу не встретившись с активистами и не пойдя на значительные уступки их требованиям.

И уж совсем забавным на фоне жесткости французской полиции относительно своих протестующих выглядит его требование к Лукашенко уйти в отставку: "То, что происходит в Белоруссии, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти".

Неудивительно, что президент Белоруссии напомнил Макрону о "Желтых жилетах" и предложил Минск в качестве площадки для переговоров французского лидера с активистами с целью мирной передачи полномочий им. Троллинг относительно французской власти, которая "пытается удержаться при помощи силы", выглядит вполне обоснованным.

Отношение европейских либералов к более чем жесткому подавлению акций французских "Желтых жилетов" — это наглядное подтверждение их лицемерия и двойных стандартов касательно протестного движения в разных странах мира. Чего стоит, например, призыв "певца майданов" Бернара-Анри Леви душить газом протестные акции своих соотечественников. Но это не мешает ему выражать солидарность с "героической борьбой белорусского народа".

Никаких противоречий в своей позиции не видят ни Леви, ни Макрон, ни Европарламент, осудивший насилие на улицах Минска и не заметивший еще более жестких действий парижской полиции. И очень возмущаются, если кто-то указывает им на эти противоречия. Это "правильные" протесты нельзя подавлять, а "неправильные" (вроде французских) — не просто можно, но и нужно, да еще с особой жестокостью. Такова логика Европы.

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