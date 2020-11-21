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Памятник царю Давиду IV Агмашенебели в Тбилиси

Сила вахты трехлистной и другие интересные факты

© photo: Sputnik / Rukkhyan
Колумнисты
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Темы:
История Грузии - все самое интересное (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20201121/250105459/Sila-vakhty-trekhlistnoy-i-drugie-interesnye-fakty.html

Короли, их верные военачальники и события, изменившие мир. Предлагаем несколько фактов из истории Грузии, о которых, наверное, мало кто слышал

Великий Давид Агмашенебели в 1118 году переселил в Грузию примерно 200 тысяч кипчаков, после смерти царя Давида эта орда вернулась в степи. Среди них был и Атрак Шараган.

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Сирчан, царь кочующих на Дону кипчаков, не раз предлагал своему брату Атраку Шарагану, который был среди переселившихся в Грузию, вернуться. Дело в том, что после переселения значительной части соплеменников кочующие по Волго-Донским степям орды ослабли, и они оказались перед угрозой потерять огромные территории. Поэтому для них было очень важно, чтобы орда Атрака вернулась назад.

Согласно преданию, Сирчан, отчаявшись уговорить брата, послал к нему любимого певца и передал с ним траву – вахту трехлистную, которая росла только в степях. Сладкие звуки песен гостя повергли Атрака в печаль и напомнили ему о родных степях, а запах травы стал последней каплей – он приказал орде немедленно собираться в путь. И вскоре по дарубанской дороге вернулся к брату.

В 1779 году османы намерились отделить от Имеретинского царства Одишское княжество и атаковали со стороны Абхазии. Османам помогали крымские татары, абхазы, черкесы и балканцы.

Враг пересек реку Ингури и подошел к Рухской крепости. Там их встретил имеретинский царь, в сопровождении войска Западной Грузии, а также армии кахетинцев, присланной в помощь царем Ираклием.

Сначала должны были сойтись в рукопашном бое. Из лагеря царя Соломона вышел Чолокашвили, со стороны же османов – Эмхвари, он пристегнул коня и направился к противнику. Кахетинский князь был седовласым, почтенного возраста воином, а абхазский князь – безусым юношей. Они приблизились друг к другу на берегу реки. Эмхвари обнажил саблю и замер на месте.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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- Чего ты ждешь, юноша?! – крикнул ему удивленный бездействием противника Чолокашвили.

- Жду первого взмаха от старшего человека, – ответил молодой абхаз.

Чолокашвили, оказывается, обнял Эмхвари и живой и невредимый покинул место несостоявшегося боя.

11 марта 1957 года тбилисское "Динамо", приехавшее в Бирму в рамках международного турнира, как говорится, разгромило сборную Бирмы, выиграв матч со счетом 9:1.

Восхищенный красивой игрой наших футболистов местный премьер-министр после финального свистка судьи потребовал, чтобы команды продолжили играть. Его тогда, оказывается, с трудом убедили, что это недопустимо.

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История Грузии - все самое интересное (127)


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