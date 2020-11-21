Чего ждать после второго тура выборов в Грузии

В Грузии проходит второй тур выборов в парламент, в котором участвуют кандидаты в мажоритарии, не набравшие 50% голосов избирателей в первом туре. Звучит все обыденно, но это лишь на первый взгляд, ведь партии подошли ко второму туру с кардинально разными позициями и целями.

После первого тура выборов вся оппозиция обвинила власть в фальсификации и искажении итогов. Международные наблюдатели тоже отметили нарушения, но заявили, что они не повлияли критически на итоги голосования. И все же это не помешало оппозиции отказаться занять свои парламентские места и запросить новые выборы. Важно понимать, что партии до проведения второго тура уже правели несколько межпартийных встреч при поддержке США и ЕС, чтобы уладить конфликт интересов.

Теперь о том, в чем состоят интересы сторон. Может показаться, что второй тур на руку оппозиции и они должны бы полностью мобилизовать своих избирателей и победить представителей правящей партии в своих округах. Но до начала выборов было заметно нежелание оппозиции бороться за победу, они, наоборот, просили своих избирателей не идти на голосование (правительство утверждает, что мобилизация сил оппозиции все равно имела место тайно). Пассивность оппозиции объясняется тем, что, во-первых, 14 из 17 их мажоритарных кандидатов и так получили свои места в парламенте, когда население проголосовало за их партии. Во-вторых, низкая явка тоже может быть использована как предлог для отмены итогов выборов, хотя минимального барьера явки на второй тур нет и любой результат с законодательной точки зрения будет легитимным. Напротив, для правящей партии второй тур важен, так как не все их кандидаты в мажоритарии попали в парламент по партийному списку и, возможно, это их последняя возможность занять свое место.

Скорее всего, второй тур не станет переломным моментом для оппозиции в их нежелании войти в состав нового парламента. Конечно, правящей партии хватает мандатов по итогу выборов, чтобы сформировать новый парламент, но без оппозиции это будет большой демократический кризис в стране и все это понимают. Для перемены ситуации важно чтобы стороны перестали апеллировать ультиматумами и нашли консенсус в дальнейших переговорах и от этого зависит не только успех партий, но и успех всей страны.

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