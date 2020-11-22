Дешевые лекарства – это замечательно, но при чем тут заложники?

Колумнист Sputnik Грузия обескуражен мотивами захвата граждан в одной из микрофинансовых организаций столицы, утверждая, что далеко не все средства хороши для достижения цели, пусть даже благородной. Причем, касается это всех без исключения сфер жизни

Итак, очередной захват заложников. И опять в кредитно-финансовом учреждении.

После зугдидского инцидента кое-кто из рядов оппозиции упрекнул, помнится, власть в мягкотелости. И даже предсказал – теперь, мол, у террориста появятся подражатели. Поэтому первое, что мне пришло на ум, скрепя сердце согласиться – критики словно в воду глядели. Однако по мере развития событий стало очевидно: в данном случае параллели выглядят абсолютно неуместно. Не считая, конечно, самого по себе факта насильственного захвата людей.

Террорист в Зугдиди держал над головой "лимонку", грозился ее взорвать. Потребовал полмиллиона долларов, получил их и был фактически отпущен с миром. Вел он себя настолько нагло и уверенно, что у многих ситуация до сих вызывает подозрения. Тем более, нападавший бесследно испарился и до сих пор бродит на свободе.

В Тбилиси картина совершенно иная. Преступник денег для себя не просил (!), лица маской не закрывал. В руках у него, как теперь говорят, была не граната, а зажигалка. Но главный казус выразился в озвученных им требованиях: запретить в стране азартные игры, уменьшить процентную ставку банков на кредиты и снизить цены на лекарства.

То есть, грубо говоря, просил он не за себя, а требовал того, о чем большинство из нас постоянно с возмущением судачит в кулуарах. Можно, конечно, заподозрить, что, пойдя на столь большой риск во имя других, человек как бы не совсем в своем уме. Признаться, общество давно отвыкло от подобных проявлений альтруизма. Но в любом случае, с личными корыстными мотивами такое поведение при всем желании не увяжешь.

А это уже, как ни смотри, придает происшедшему известный социально-политический оттенок. Что как раз-таки крайне опасно и, наряду с криминальным расследованием, требует серьезных общественных размышлений…

Хотя бы в силу того, что многие члены общества, судя по их постам в социальных сетях, восприняли этого несколько странного преступника едва ли не амплуа легендарного Робин Гуда. Правда, с сегодняшних позиций и Робин Гуд смотрится, скажем так, не очень. Когда частная собственность возведена в священный идеал, его правильней ассоциировать, скорее, с заурядным криминалом, посягающим на чужое добро. Да и весь исторический опыт нам подсказывает, что подобные проблемы не решаются столь примитивно и просто.

Вдобавок, во всем этом присутствует глубокий нравственный момент. По какому праву и с какой стати ты рискуешь жизнью людей, тех самых, во имя которых выдвигаешь свои требования? Ведь не секрет же, что когда дело дошло до оружия, надо быть готовым к чему угодно и ситуация в любой момент может стать неуправляемой. Или люди, которых "благородный" преступник взял в заложники, пользуются, в отличие от него и от нас, какими-то особыми льготами? Деньги взаймы получают под иной процент, а лекарства им раздают бесплатно?!.

С другой стороны, вряд ли кто станет спорить, что проблемы действительно назрели и назрели очень остро. Больше половины населения страны задолжало коммерческим банкам, и никто особенно не обеспокоен таким положением. Если судить по публикациям в прессе, банковский сектор своего в ходе пандемии не упустил. А если верить собственным глазам, нетрудно увидеть, как сейчас, в самый разгар ее, один из крупнейших частных банков затеял капитальный ремонт сразу в нескольких филиалах. Согласитесь, вряд ли это свидетельствует о стесненном положении…

Да, социальные вопросы в той или иной мере присутствуют в партийных программах. Точнее, в программных тезисах, так как ни одна из партий убедительных путей и средств для их решения не предлагает. Какую-то активность на этот счет проявляют лейбористы. А Шалва Нателашвили после инцидента счел нужным подчеркнуть, что партия его уже многие годы требует запрета азартных игр, снижения банковских процентов и дешевых лекарств для пенсионеров.

Правда, требовать – это одно, а конструктивно что-то предлагать – другое. Иначе подобная солидаризация и призыв исполнить требования преступника (а не общества) выглядит, скорее, как повод лишний раз критически высказаться по адресу власти. На митингах, которые постепенно становятся главным инструментом оппозиции, эти вопросы не поднимаются. Политические партии больше обеспокоены результатами выборов, а некоторые и вовсе думают лишь о том, как бы заполучить в свои руки бразды правления?

По образному замечанию одного из аналитиков, партийные лидеры отказываются понять, что даже при огромном желании по элементарным законам арифметики и общественной логики победить в выборах сразу все не могут!

Оппозиция твердо заявила, что в парламент не войдет. Второй тур голосования прошел вчера без ее представителей. Но кто ж тогда будет озвучивать в законодательном органе наболевшие требования и проблемы избирателей, отдавших за нее голоса? Поверьте, для подавляющего большинства людей это гораздо важнее, чем то, кого они будут лицезреть в руководящих креслах!

Вы что же, предлагаете нам теперь брать в заложники правительство?! У многих еще свежа в памяти картинка, как "революционно" настроенная публика ожесточенно эти кресла ломала. Мы тогда всем все простили в надежде на перемены.

Но неужели не настала, наконец, пора научиться слушать друг друга и договариваться?!.

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