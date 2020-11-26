Дыра в украинском бюджете превысит 50 миллиардов

Судя по сложившейся тенденции, даже без объявления второго локдауна из украинского бюджета к концу года не будут профинансированы расходы более чем на 50 миллиардов гривен (не менее 5% расходов бюджета)

На днях бывший заместитель министра экономики Украины и нынешний руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил о том, что только за прошлую неделю непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины увеличились на два миллиарда гривен, достигнув 9,4 миллиарда.

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Причем три миллиарда из этой суммы – это т. н. защищенные статьи расходов, пишет колумнист РИА Новости Сергей Левченко.

Защищенными, согласно Бюджетному кодексу Украины, признаются расходы, объем которых не может изменяться при сокращении утвержденных бюджетных назначений.

То есть если информация экс-замминистра верна, то налицо нарушение бюджетного законодательства.

Ранее мы писали об изменении Украиной модели финансирования бюджетного дефицита.

Если в 2019 году она была основана главным образом на привлечении на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) спекулятивных капиталов под высокий процент, то в 2020 году было решено финансировать дефицит преимущественно через тот же рынок, но эмиссионным путем.

Но, похоже, в полной мере использовать печатный станок Национального банка Украине не позволил МВФ.

А фактический провал в получении кредитов самого фонда, который мы прогнозировали, привел к полной разбалансированности бюджета: предусмотренные законом расходы не будут профинансированы даже при необъявлении второго локдауна.

Если же украинские власти решатся на вторую жесткую остановку экономики, масштабы бюджетной дыры почти наверняка превысят 100 миллиардов гривен.

Слухи о том, что Казначейство работает "в режиме картотеки", то есть ручного управления финансированием расходов с постановкой в очередь части из них, ходили уже пару недель. Упомянутый Павел Кухта подтвердил, что так оно и есть:

"Люди из системы (Казначейства. – Прим. авт.) говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки – до ночи сводят поступления, наутро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают".

По его словам, такой практики "не было как минимум лет десять". На самом деле – гораздо больше. Подобное еще могло случаться в декабре, в самом конце года, причем в последние три года случалось стабильно. Но включения ручного режима управления расходами в начале ноября в XXI веке точно не было.

Для выхода из сложившейся ситуации бывший заместитель министра экономики, как и положено калиброванному "соросенку" (в прошлое правительство он попал именно по квоте внешних управляющих, а ныне числится в "соросовской" Киевской школе экономики), видит только один путь: срочное возобновление сотрудничества с МВФ путем немедленного выполнения всех требований фонда.

Но на самом деле уже даже в офисе президента признали, что в этом году Украине траншей МВФ не видать.

Причем сделал это коллега Кухты по "соросятскому" сообществу и бывший шеф по Министерству экономики, а ныне советник главы офиса президента Тимофей Милованов. Так что в перспективе этого года МВФ сбалансировать украинский бюджет точно не поможет.

Крайне показательно не только рано начавшееся в этом году ручное управление расходами со стороны Казначейства, но и накопление им долгов по защищенным статьям расходов.

К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся расходы на:

оплату труда бюджетников и начисления на зарплату,

приобретение медикаментов,

обеспечение продуктами питания,

оплату коммунальных услуг и энергоносителей,

обслуживание государственного долга,

трансферты населению и местным бюджетам,

меры, связанные с обороноспособностью,

выплаты по государственным деривативам и т. п.

Разумеется, все перечисленное — в рамках, предусмотренных законом. Тем не менее защищенные статьи – это 80% всех расходов бюджета.

В текущей информации Казначейства не видно, какие именно статьи защищенных расходов оно перестало финансировать.

Зато понятно, что за последнюю неделю ноября, чтобы уложиться в плановые показатели, профинансировать по защищенным статьям нужно более 50 миллиардов гривен.

Это невероятно: меньшая сумма была профинансирована за первые 23 дня месяца.

А вот с незащищенными статьями все предельно ясно: их в ноябре из государственного бюджета не финансировали вовсе.

То есть предприятиям, например, поставлявшим бюджетникам товары, выполнявшим работы или оказывавшим услуги, в ноябре решили просто не платить.

А общая задолженность по финансированию незащищенных статей с начала года составила почти 64 миллиарда гривен.

Судя по сложившейся тенденции, даже без объявления второго локдауна из украинского бюджета к концу года не будут профинансированы расходы более чем на 50 миллиардов гривен (не менее пяти процентов расходов бюджета).

В случае локдауна эта сумма должна существенно превысить 100 миллиардов.

Есть вариант поиска нетрадиционных источников финансирования. В 2019-м, например, государство в декабре заблокировало большую часть возмещения НДС экспортерам.

Это позволило помочь сбалансировать бюджет прошлого года, но при этом нанесло удар по украинскому бизнесу, а заодно стало элементом разбалансировки бюджета-2020, поскольку в январе НДС пришлось возмещать сразу за два месяца.

Но главным нетрадиционным источником в прошлом году стал "Газпром", заплативший "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража 2,9 миллиарда долларов.

Меньшая часть этой суммы прикрыла дыру в бюджете-2019, а большая на протяжении января — июня балансировала бюджет уже этого года.

В нынешнем году "Газпром" ничего, конечно, не заплатит. Зато в Раде вспомнили, что контролируемая Игорем Коломойским "Укрнафта" имеет налоговый долг в 30,4 миллиарда гривен.

Но Коломойского голыми руками не возьмешь. Чтобы обеспечить погашение этого долга, была придумана и утверждена схема, в соответствии с которой сначала из бюджета 32,3 миллиарда гривен перечисляются "Нафтогазу" в виде как бы компенсации за поставки газа населению и теплокоммунэнерго (откуда возникает необходимость в компенсации при завышенных тарифах на газ, конечно, загадка).

Шесть миллиардов гривен из этих денег "Нафтогаз" сразу же перечисляет в бюджет в виде налога на прибыль. Одновременно "Нафтогаз" должен погасить свой долг за газ, поставленный ему "Укрнафтой" еще в 2006 году (причем этот долг признан в фантастическом размере – 15 миллиардов гривен).

И заплатить еще 24 миллиарда "Укрнафте" авансом за газ будущей добычи. Наконец, "Укрнафта" якобы перечислит 30,4 миллиарда гривен долга и еще 6,2 миллиарда гривен налогов, образовавшихся по этим операциям.

Бюджет при этом получит, конечно, не 30,4 миллиарда гривен, а лишь десять миллиардов. И даже Коломойский останется в плюсе более чем на два миллиарда. Но, во-первых, все это сработает, если Игорь Валерьевич не "кинет", к чему он склонен по жизни.

И во-вторых, десять миллиардов гривен не спасут "отца русской демократии".

Поэтому более реалистичный вариант – идти на поклон к МВФ.

Уже не за траншем, а хотя бы с просьбой разрешить более активно включить печатный станок Национального банка.

К 23 ноября Нацбанк выделил на долгосрочное рефинансирование 37,5 миллиарда гривен (все ушли на финансирование дефицита через покупку ОВГЗ) и еще 30 миллиардов – на среднесрочное (большая часть тоже ушла на покупку ОВГЗ).

До конца года эту сумму надо как минимум удвоить (чтобы закрыть хотя бы защищенные статьи), а то и утроить. Альтернатива – недофинансирование расходов, что создаст снежный ком проблем, который будет с первых месяцев давить на бюджет-2021.

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