Сирийские туркоманы в Карабахе: поездка на войну или большое переселение?

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привлек несколько тысяч сирийских наемников, которые прибыли в зону боевых действий при посредничестве Турции, и действовали на стороне Азербайджана

Сирийские боевики-переселенцы могут стать реальностью послевоенного Нагорного Карабаха. Аналоги в истории есть: переселение албанцев в сербское Косово при Османской империи. Для Турции эта организованная миграция – дополнительная возможность закрепиться на Южном Кавказе всерьез и надолго.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе привлек несколько тысяч сирийских наемников, которые прибыли в зону боевых действий при посредничестве Турции, и действовали на стороне Азербайджана. После заключения трехстороннего соглашения и прекращения войны до сего дня ничего не известно о возвращении туристов-террористов на родину. Высока вероятность, что сирийцы поселятся со своими семьями в районах, возвращенных Азербайджану.

По данным телеканала Sky News Arabia, турецкое правительство содействует миграции туркоманских семей с северо-востока Сирии в районы Нагорного Карабаха (переселенцам обещают азербайджанское гражданство), чтобы изменить демографию региона. Турция уже имеет опыт подобной трансформации в городе Африн (на северо-востоке Сирии), где сегодня проживает менее семи процентов коренных жителей.

Представитель Автономной администрации северо-востока Сирии Шафан аль-Хабури в интервью Sky News Arabia подтвердил информацию об инициативе турецкого правительства по переселению сирийских семей в Нагорно-Карабахский регион. И подчеркнул, что руководство Турции не забывает о существовании в 1923-1929 годах на территории Карабаха "Республики Красный Курдистан" со столицей в городе Лачин.

Ничего чересчур фантастического в этом проекте нет. Переселенцы-туркоманы (потомки волн тюркского заселения Ближнего Востока до образования Османской империи) с террористическим опытом представляют собой вполне подготовленный "воинский контингент", за небольшие деньги способны участвовать в боевых действиях все равно где и против кого. А гипотетическое превращение Карабаха в подобие "кавказского Косово" позволит Анкаре в любое время выступить на защиту братского народа. Турецкий парламент уже одобрил отправку войск в Азербайджан, и это лишь начало большой геополитической игры на Южном Кавказе – с участием запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", и экстремистских курдских группировок.

Новые "янычары" Кавказа

Турецкая сторона официально отрицает отправку наемников в Азербайджан, и заявляет о поддержке Армении боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая десятилетиями борется против турецких властей. В Баку утверждают, что на стороне Армении – наемники из Сирии и Ливана, что технологически возможно, но уже неактуально. Хрупкий мир проходит испытание временем. Необходимо искать дипломатический выход из карабахского тупика, а не переселять туда ближневосточных "колонистов" с сомнительным прошлым.

Напомню, в провинциях Латакия и Алеппо проживают около 100 тысяч сирийских туркоманов, которые связаны с рядом террористических организаций, и много лет воюют с правительственными войсками САР. Власти Турции поддерживают вооруженные формирования туркоманов. Медиа-ресурс Аfrinpost 23 ноября сообщил, что турецкие власти открыли два офиса в центре курдского региона Африн на севере Сирии для семей, желающих зарегистрироваться для переезда в Нагорный Карабах, "на территорию, занятую азербайджанской армией". И к ним уже выстроились очереди туркоманских семей (преимущественно из провинции Хомс). Вероятно, всех этих людей сумели мотивировать. Перед отправкой мигрантов в Нагорный Карабах турецкая разведка заносит их данные в свою базу.

По оценке руководителя азербайджанского Центра курдской культуры "Ронаи" Фахраддина Пашаева, сегодня в Азербайджане проживают около 240 тысяч курдов, но Турция намерена переселять в Нагорный Карабах не ближневосточных курдов, а исключительно туркоманов (с семьями). Пойдет ли это на пользу Азербайджану, не говоря уже об армянском населении?

Согласно переписи 1923 года, в Нагорно-Карабахской автономной области армяне составляли 94%, 6% были представлены в основном азербайджанцами. Курды и русские оставались в явном меньшинстве. За годы советской власти доля армянского населения в Карабахе снизилась до 77%, азербайджанцев стало более 21%. Война начала 1990-х годов внесла свои коррективы. Демографический состав на перспективу труднопредсказуем.

Армейские будни

Российская группировка миротворцев в армянской части Нагорного Карабаха делает все возможное для налаживания послевоенной жизни. Инженерно-саперные подразделения проводят инженерную разведку, разминирование дорог, эвакуацию сгоревшей техники с дорог общего пользования. В Степанакерте восстановлены дорожное движение, электро-водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, действует гуманитарный центр, разворачивается аэромобильный госпиталь. Российские миротворцы сопровождают автобусы с беженцами, и домой вернулись уже несколько тысяч местных жителей.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, 25 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Кельбаджарский район, 20 ноября под контроль Баку перешел Агдамский район, и вскоре (1 декабря) – перейдет Лачинский район. Передача территории азербайджанской стороне – при посредничестве российских миротворцев – не предусматривает моментального возвращения беженцев 1992 года.

Дальнейшая судьба Карабаха во многом зависит от армии и военно-политического руководства АР. Трансформация семи районов из армянской "зоны безопасности" в столь же малолюдную и опасную азербайджанскую зону – крайне нежелательна. Вероятность заселения семи районов сирийскими туркоманами есть. Через 28 лет "в никуда" вернуть сотни тысяч азербайджанских беженцев, которые уже обосновались на новом месте, – очень сложная задача. Так может состояться "рукотворная" замена одного народа другим.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром, главой МИД Мевлютом Чавушоглу, главой разведки Хаканом Фиданом и командующим сухопутными войсками Умитом Дюндаром заявил о "равноправных ролях" России и Турции в решении конфликта. Турецкие военные советники широко представлены в стране. Значительное их количество в удаленной от Карабаха, но граничащей с Арменией Нахичеванской автономии свидетельствует об изначальной готовности Баку и Анкары к большой войне на всем "армянском фронте". Россия равноправно остановила боевые действия, и этим не все удовлетворены.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар 24 ноября заявил, что переговоры с РФ продолжаются и после достижения трехстороннего соглашения, турецкое патрулирование между наблюдательными пунктами в Карабахе планируется и, пожалуй, самое важное: "Мы осуществим его в соответствии с нашими переговорами с Азербайджаном".

Совершенно очевидно, речь идет не о совместном мониторинговом центре. Анкара готова действовать, вопреки интересам региона и логике умиротворения сторон конфликта. Возможно, "новый мир" в Карабахе кому-то очень мешает.

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