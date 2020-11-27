Свободу захватчику-романтику, или Неужели мы становимся сторонниками терроризма?!

О чем задумалось общество после поступка печально прославившегося захватчика заложников на проспекте Церетели в Тбилиси, и почему оно против того, чтобы его судили, рассказывает колумнист Sputnik Грузия

Никогда не устану повторять, что самое главное богатство Грузии – ее люди. Любвеобильные, щедрые и способные на бескорыстные поступки. И не страшны им сухие законы прагматичного XXI века, ни коронавирус, запрещающий целовать и обнимать своих ближних, ни пандемия со своими ограничениями передвижений.

Недавний случай с грузинским Робин Гудом тому лишнее доказательство. История прогремела на весь мир. Но для тех, кто каким-нибудь образом не в курсе, ее стоит проанализировать еще раз.

Итак, суть происшествия: 20 ноября сего года Леван Зурабашвили днем ворвался в офис микрофинансовой организации и захватил в заложники 19 человек. В руках у него была граната, которая могла вот-вот взорваться.

Что пережили люди, попавшие под раздачу, и члены их семей – можно легко представить. Проспект был тут же оцеплен полицией, желтые ленточки натянули по периметру и начата спецоперация. Еще хорошо, что была организована прямая трансляция с места событий и народ слегка успокоился.

Террорист вполне себе настроен позитивно, никому на психику не давил и бомбочкой своей бессознательные движения не делал. Сами заложники свободно перемещались по захваченному помещению и не проявляли ни малейшего нервирования по поводу ограничения своей свободы.

С Леваном вели очень даже культурный разговор и все происходящее напоминало милую тусовку близких друзей. Затем дело дошло до кульминации. Леван озвучил требования в прямом эфире: запретить азартные игры в Грузии, заставить банки снизить проценты по кредитам до семи годовых. Заложники одобрили услышанное предложение.

"Семь процентов тоже много!" – сказал один из них. "Аба, брат, три процента ты сам проси!" – обиделся террорист-альтруист и перешел к третьему пункту. А именно: "Пенсия у стариков маленькая и потому – снизить цены на лекарства!" Чем опять вызвал восторг как присутствующих заложников, так и тысяч телезрителей.

Болельщики у телевизоров к этому времени уже разделились на два лагеря: первые требовали посадить террориста в парламент на бессменно почетное место, потому что он – человек дела и реально печется о народном благе; другие требовали все же наказать альтруиста, но как-то условно и необременительно. Не в тюрьму же сажать Божьего человека. Потому что в Грузии альтруистов много, если каждый надумает заложников брать и от правительства что-то требовать, так это никакой полиции не напасешься.

После четырех часов переговоров преступник отпустил заложников и предал себя в руки родной полиции. Тут-то и выяснилось, что у террориста-альтруиста оружия не было, а граната для устрашения – это просто зажигалка.

photo: Levan Zurabashvili / FB Социальная страничка Левана Зурабашвили

Судя по множащимся комментам в соцсетях, Леван Зурабашвили мгновенно стал национальным героем. Его биография подверглась пристальному изучению сотен тысяч восхищенных соотечественников.

Вкратце она выглядела так: Левану 31 год, родился и учился в Боржоми, разведен, живет в Тбилиси с мамой-учительницей, воспитывает по мере сил ребенка. В долгах, как в шелках.

Именно это толкнуло его взяться за зажигалку нестандартной конструкции и брать заложников. Его мама Ламара Терелидзе чуть позже выступила с публичными извинениями к бывшим заложникам и членам их семей.

"Я никак не оправдываю его поступок. Как это он ворвался в госучреждение и напугал людей. Мне очень стыдно перед этими людьми. Мне нужны лекарства, вы знаете, как выросли цены на лекарства. Он нервничает – у тебя больше никого нет и если с тобой что-то случится, что мне делать?.."

И уточнила, что последние три месяца были крайне тяжелыми, так как все деньги уходили на выплату банковского кредита. Именно это и послужило детонатором для ее единственного сына.

"Бедный парень" вздохнули многие и сразу стали писать в сетях одно и тоже.

- Чем помочь этой женщине? Кто знает номер ее счета?

Эксперт по вопросам Конституции Вахушти Менабде выступил с инициативой собрать средства для матери Левана Зурабашвили. И люди, измученные многомесячной борьбой с коронавирусом, стали жертвовать, кто что может. Ведь дело не в сумме, а в массовом желании, которое было налицо.

"Если за помощь ребенку и пожилому нас назовут сторонниками терроризма – да будет так", – написал Менабде в конце своего обращения.

Так что теперь все мы можем так себя и позиционировать – "сторонники терроризма-альтруизма".

Прокуратура Грузии предъявила Левану Зурабашвили официальное обвинение по статье 144 УК Грузии – "захват двух или более лиц в заложники", по которому ему грозит от 9 до 14 лет тюрьмы.

Подсудимый признал свою вину и сказал, что его можно посадить и на двадцать лет, лишь бы из его действий была бы польза обществу – полный запрет на азартные игры, которые похитили у него столько самых лучших лет. Перед пострадавшими он уже не раз извинился, чем и вызвал у общества, судя по комментариям, большую симпатию, и снял все претензии. Кто из нас не без греха.

Я считаю, у парня золотое сердце и ему не место в тюрьме. Мама-учительница вырастила неравнодушного человека с далеко идущим патриотизмом. Потому надо дать человеку шанс, чтобы начать жизнь с чистого листа. У Грузии нет лишних сыновей, чтобы их годы напрасно проходили в камере, пусть даже достаточно комфортабельной.

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