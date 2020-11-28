Ассасины, или Мистический орден курящих гашиш в Грузии

Более десяти веков человечество борется с терроризмом. Как бы парадоксально это ни звучало, террористы-фанатики впервые появились в Грузии в XII веке

Была весна 1139 года. Тбилиси потрясло ужасное убийство. Средь бела дня у всех на глазах убили тбилисского кади.

Грузинский царь Деметрэ I впал в гнев. Каково это – нагло убили высшего духовного судью тбилисских мусульман?!

С тех пор, как Давид Агмашенебели создал институт лазутчиков, на протяжении почти четырех десятков лет грузинские "спецслужбы" не допускали ошибок, и вдруг такой террористический акт.

Убийцей оказался некий Ибрагим Дамган, который даже не пытался бежать. Выяснилось также, что Дамган был ассасином, действующим по желанию и приказу повелителя ассасинов Мухаммеда Ибн Бузоргомида.

Кем были ассасины?

Ассасины – появившаяся в лоне ислама секта, которая отличалась догмами и фанатизмом ортодоксальных суннитов и шиитов. Секта исмаилитов впервые появилась в VIII веке и постепенно укоренилась в Египте, Палестине, Месопотамии, Сирии и Индии.

Однако реальный перелом в деятельности ассасинов произошел в 1090 году, когда лидер ордена Хасан Ибн Сабахм обратил в исмаилитскую веру защитников Аламутской крепости, главу крепости подкупил тремя тысячами золотых, затем в сопровождении 50 фанатиков занял эту крепость, ставшую впоследствии центром ордена исмаилитов.

Ассасины не стали этим довольствоваться и очень скоро в руки исмаилитов перешли около 50 крепостей Ирана и Сирии.

Есть сведения, что население Исфахана платило деньги ассасинам, и у последних собиралась довольно крупная сумма.

Но сила исмаилитов состояла не в больших деньгах, а в мощном террористическом механизме, который, по мнению мусульманского мира, мулиды, то есть еретики-исмаилиты, выработали в борьбе с сельджуками. На террор сельджуков исмаилиты отвечали индивидуальным террором и таким образом превратились в террористическую секту, а убийство возвели в уровень "государственной политики".

Ассасины были профессиональными убийцами, которых с подросткового возраста специально обучали по определенной системе – учили пользоваться оружием, выносливости и мастерству маскировки.

Для обученного ассасина не существовало фактора, который бы помешал ему выполнить задание:

они были поразительно выносливы в отношении испытаний и пыток;

у них была удивительно уравновешенная психика и крепкие нервы;

они обладали необыкновенной способностью перевоплощения – успешно играли роль ученого, купца, нищего, чтобы в первый же удобный момент нанести неожиданный удар жертве;

молодых ассасинов обучали нескольким иностранным языкам. Большинство из них владели персидским, турецким, арабским, еврейским, французским, греческим, грузинским и итальянским языками.

Гашиш и ассасины

Молодых ассасинов приучали и к гашишу. Одурманенному гашишем исмаилиту мерещился мусульманский рай, и он всегда был готов к смерти, лишь бы попасть в рай. Именно отсюда идут решительность и равнодушие, которые проявляли ассасины, четвертуя жертву. На зависимость от гашиша указывает и название секты – "ассасин" по-арабски звучит как "гашишин", которым мулидов прозвали из-за потребления этого наркотика.

Словом, после двенадцатилетнего обучения ассасины формировались "универсальными убийцами". Они уже становились "фидаями", то есть "обреченными", которые были готовы безропотно выполнять каждый приказ вождя.

Например, в 1194 году граф Шампани и царь иерусалимских крестоносцев Анри во время перемирия гостил у повелителя сирийских ассасинов. Однажды, во время прогулки, над крышей высокой башни он заметил несколько облаченных в белое юношей. Повелитель ассасинов спросил графа крестоносцев, есть ли у него такие покорные подчиненные, но не стал дожидаться ответа, движением руки дал какой-то знак двум фадиям, и они мгновенно прыгнули с башни вниз…

Устраиваемые ассасинами теракты отличались своим особым почерком:

они убивали человека прилюдно, чтобы посеять в народе страх;

применяли только острое оружие и никогда яд;

во время теракта фадии делились на две группы – на убийц и наблюдателей. Именно последние обычно докладывали правителю, что приговор был приведен в исполнение.

Известен единственный случай, когда в убийстве египетского халифа – из-за безуспешного нападения – фадии-наблюдатели вмешались в дело и нанесли жертве смертельные раны.

Ареал действия ассасинов охватывал почти весь мир. Они оставили кровавый след в Париже, Марселе, Милане, Каире, Тбилиси, Исфахане, Иерусалиме и Багдаде.

Всего в 1090-1256 годы ассасины лишили жизни восьми государей и более 100 политических и военных деятелей. Именно поэтому слово "ассасин" осталось в англоязычном мире как синоним человекоубийцы и террориста.

Грузинские исторические источники упоминают ассасинов как "подкрадывающихся убийц". Удивительно, но факт, что пример фанатизма показывали сами вожди ассасинов. В частности, Хассан Ибн Саббахм убил своих двух сыновей, поскольку усомнился в их правоверности.

Следует сказать, что ассасины подобными действиями добились желаемого – посеяли в народе панический страх. Из-за них никто не чувствовал себя спокойно. И все же, солнце ассасинов закатилось быстро, в короткий для истории срок, когда в 1256 году монголы разрушили их логово – крепость Аламут. Именно с того дня орден ассасинов, как мощная террористическая организация, стала собственностью истории, а эстафету приняли еще более радикальные силы...