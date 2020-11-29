Горе-мастера Тбилиси, или Страна должна знать своих героев

Найти настоящего мастера своего дела, да еще и недорого, для Тбилиси - настоящая головоломка. Тут надо максимум веры в людей, естественно, море терпения и умения вовремя закрыть двери

Лика К-дзе очень удачно купила квартиру в своем же корпусе, этажом ниже. Подловила удачный момент и схватила за хвост птицу "Удачи Завтрашнего Дня". Вкладывать в недвижимость всегда дело важное и практически полезное. Вещи довольно быстро перетаскала с мужем на новую жилплощадь, а вот с концертным роялем вышла заминка. Этакую махину так просто не спустишь.

Пришлось Лике писать пост в одной из многотысячных групп на Фейсбуке с призывом о помощи: так, мол, и так, ищу умельцев, которые разберут инструмент, а потом его же соберут в той же комплекции этажом ниже. Для умельцев дело плевое и вполне хорошо оплачиваемое.

Не успела запостить, тут же отозвался один шустрый мастер. Так и написал:

- Я спец по роялям – пианинам. Пишите адрес, и мы через полчаса вам с другом соберем-разберем хоть Пизанскую башню.

Лика слегка удивилась быстроте и слогу спеца, но списалась в личке и дала подробные координаты.

Через час на мобильный Лики предупредительно позвонили. Открыла дверь и отпрянула от режущей глаз разницы. Перед ней стояли два парня: один толстый, высокий, вылитый боец сумо, другой маленький, худенький, с бегающими глазками на смуглом небритом лице.

Маленький заговорил первым:

- Добрый день, калбатоно Лика. Я Эмзар, а это, - последовал кивок в сторону сумоиста, - Ванико.

Ванико кивнул, дернув бычьей шеей, и шмыгнул носом в знак приветствия.

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Лика сразу поняла, кто есть кто. Эмзар, без сомнения, мозг бригады "Ух", а верзила Ванико - умелые руки.

Эмзар по–хозяйски прошел в гостиную и спросил:

- Где пианина?

- У меня рояль, - с достоинством ответила Лика, потом указала на инструмент в смежной комнате. – Вот, пожалуйста.

- Не важно, одна хурма! - Эмзар подошел к роялю, провел рукой по лакированной крышке и присвистнул. – Зверь, а не инструмент.

Потом уточнил.

- Какой фирмы?

- Вы сами должны знать, раз вы специалист, – резонно ответила Лика. Парочка молодцов нравились ей все меньше и меньше.

- Это я так, просто спросил, – парировал Эмзар. – Калбатоно, не надо смотреть на меня таким глазом, как будто я вас чем-то обидел. Мы свое дело знаем. Вы учтите, я пианину не только разобрать и собрать могу, но и даже играть умею.

- У меня рояль.

- Я и говорю, рояль. Не цепляйтесь к словам.

- Позвольте узнать, и что играете, Шопена или Бетховена? – спросила Лика, пристально изучая лицо самородка.

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- Обоих. У меня, знаете, друг на Авлабаре был Бетховен. С детства вместе. Вот тут, впереди родинка. Может, знаете?

- Не знаю.

- Плохо! – диагностировал Эмзар, оглядывая рояль со всех сторон. Потом, как бы невзначай, спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. – И где тут у него шурупы, а?

- Это вы должны знать. – усмехнулась Лика.

Эмзар нагнулся и полез под рояль.

- Вот ведь гады эти китайцы. Так заделают, что и не найдешь.

- Это немцы выпустили. Китайцы ни при чем. А болты не тут надо искать, – сжалилась Лика.

- Что вы говорите?.. Так фирма какая? Петров, который Водкин?

- Это Блютнер.

- И слово какое нехорошее выдумали. На мат похоже.

Эмзар вылез из-под рояля.

- Болты внутри находятся, - подсказала Лика, устав от ожидания реальных действий.

- Я только это хотел сказать! – подхватил Эмзар. – Это вы меня перебили. Блютхер, он такой. Все наоборот устроено.

Потом Эмзар открыл крышку и полез внутрь.

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- Вы осторожнее! – забеспокоилась Лика. – Не повредите струны.

Эмзар выпрямился.

- Калбатоно, мы профессионалы! Мы вот этими вот руками... – тут он запнулся, подыскивая хорошее сравнение. - Руками вот... Короче, много чего сделали. Чего вы не видели.

Ванико все это время стол рядом и шумно дышал.

Эмзар обошел Ванико, как огромный валун на пути, еще раз оглядел фронт работ и сказал.

- Тут фонарь нужен. Чтоб эти чертовы болты найти.

- У вас должен быть, – съязвила Лика, внутренне развлекаясь над горе-мастерами.

Эмзар окатил ее взглядом, полным умственного превосходства.

- А у нас все есть. Аба, Ванико, дай твой мобильный.

Ванико протянул ему старую Нокию.

Эмзар включил фонарик и снова погрузился в недра матерного рояля. Минут пять изучал расстановку болтов, потом заключил.

- Калбатоно, тут такое дело. Прибавить надо за работу. Сами понимаете, этот, как его .. Блютхер. Двести лари - не меньше сядет его раскурочить.

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- Вы же согласились за 90, – напряглась Лика.

- Тут работы на два дня. Смеетесь что ли?! Одни струны какие длиннющие. И коробка сама просто ужас.

- Это дека называется.

- Да нет проблем. Хоть Бека.

- А ремни у вас есть? Как же вы его спускать собираетесь?

Эмзар с Ванико переглянулись.

- Какие ремни? Я думал, у вас все уже готово.

- У вас должно быть свое снаряжение.

- Вот вы интересная женщина. Где вы видели, чтоб маляр краску покупал. Ремни, веревки, одеяло, все ваше должно быть. Дешевле двести ну никак.

Лика решила, что визит пора подвести к его логическому концу.

- У нас с вами ничего не получится.

Эмзар обиделся.

- Вот клиенты какие непорядочные. Звонят, срывают с работы, а потом на сухой отказ идут.

Ванико опять шумно вздохнул, как застоявшийся тяжеловоз.

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Лика провела мастеров к выходу и закрыла дверь на все три замка на автопилоте.

Пошла снова к спасителю Фейсбуку – писать новый пост с криком о помощи и предупреждением:

- Нужны проверенные мастера по переноске роялей. Любителей и экспериментаторов просьба не беспокоиться.

Через полдня методом долгих переговоров и переписок искомое было найдено.

Вечером пришли двое парней со своими тросами, за пятнадцать минут разобрали рояль и спустили его этажом ниже. Затем оперативно собрали.

Взяли за работу сто лари и оставили свой телефон, сказав на прощанье:

- Обращайтесь, если что. Нас вся консерватория знает. За повторный вызов - скидка десять процентов.

Лика сфотографировала ребят на фоне многострадального Блютнера и пошла писать благодарственный пост на Фейсбуке - страна должна знать своих героев.