Русское оружие: предварительные итоги 2020 года

Связанный с пандемией коронавируса мировой экономический кризис в 2020 году не поколебал российскую госпрограмму развития вооружений (ГПВ-2020) и позиции РФ на международном рынке оружия. Поставки для российских войск выросли на 11% в сравнении с прошлым годом. Зарубежным заказчикам "Рособоронэкспорт" поставил продукции военного назначения на 10 млрд долларов, сохранил портфель заказов на уровне около 50 млрд и заключил новые контракты на 9 млрд.

Не втягиваясь в гонку вооружений, на переоснащение армии и флота Россия с 2019 года тратит более 1,5 трлн рублей, причем 70% этих средств – на современные серийные образцы. За год войска получили свыше 2 300 единиц новых вооружений.

Российский флот пополнился 35 субмаринами, надводными кораблями – только Балтийский флот получил шесть новых ракетных кораблей. Прибавка ПВО – четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

В ходе выполнения ГПВ-2020 уровень современных вооружений в армии и на флоте достиг 70%, в стратегических ядерных силах – 83%, в Воздушно-космических силах – 75%. И в целом госпрограмма развития вооружений РФ на 2011–2020 годы стала первой полностью реализуемой, обеспечила массовые поставки в войска новых и современных образцов вооружения и техники. Ускорение продолжается, в новом году войска получат более 3 400 единиц новой боевой техники – оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами вооружений к началу 2022 года превысит 71%.

Вместе с антироссийскими санкциями и недобросовестной конкуренцией западных "партнеров" большой проблемой оружейного экспорта РФ стала пандемия. Заметим, общее "ковидное" снижение показателей мировой торговли оружием в 2020 году прогнозируется на уровне 10%, но Россия сохранила лидерство. Русское оружие занимает около трети мирового рынка вооружений (второе место после США).

Информация о военно-техническом сотрудничестве носит преимущественно закрытый характер, и все же известно, что Россия и Турция подписали второй контракт на поставку ЗРС С-400, Египет заказал 500 танков Т-90МС, заключено соглашение на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов Ми-38Т. Индия готова потратить 2 млрд долларов на российские истребители Миг-29 и Су-30. Высокий экспортный потенциал имеют истребители пятого поколения Су-57Э, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и вертолеты корабельного базирования Ка-52К. Не меньшим спросом пользуются зенитный ракетный комплекс С-300В4 "Антей-4000", бронемашины линейки "Армата". Для понимания цены российского лидерства на перспективу: около 45% российского оружейного экспорта – это авиация. А объем мирового экспорта многоцелевых истребителей в 2020-2023 годах оценивается в 110,7 миллиарда долларов, боевых вертолетов – в 65,3 миллиарда.

Уходящий год знаменателен количественным (серийное производство) и качественным (боевое применение) прорывом русского оружия. Несколько ярких штрихов – в хронологическом порядке.

Современный и универсальный разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" проверен в боевых условиях в Сирии, способен нести на борту арсенал весом 2,8 тонны и сегодня "примеряет" крылатые ракеты дальностью до 100 километров (аналогов в мире нет). В боевом строю ВКС России – около 140 таких машин.

ЗРПК "Панцирь" в 2020 году впервые "шагнул" на палубу боевого корабля, по требованию времени. Скоростные и поражающие возможности воздушных целей постоянно растут, их размер и заметность уменьшаются. Нерационально тратить на дешевые беспилотники противника дорогие ракеты С-300 или С-400. Компактная система в морском воплощении оптимально устраняет все виды воздушных целей, начиная с рубежа 20 км и до борта корабля.