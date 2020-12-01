"Бостонское чаепитие" по-грузински, или Стоят ли высокие кресла загубленной экономики

Особое внимание на прошлой неделе грузинская пресса уделяла мерам по борьбе с пандемией и продолжающемуся на этом фоне острому противостоянию власти и оппозиции

Обеднеем как минимум еще на 400 миллионов

"Не знаю, какая разница между акциями и свадьбами или поминками, но мы не будем ограничивать свободу волеизъявления", - подчеркнул Георгий Гахария, объявляя о дополнительных регуляциях в связи с обострением пандемии COVID-19 ("Резонанси", 27.11). Примечательно, что на этот раз премьер не стал отрицать определенную связь мер по борьбе с коронавирусом и протекающих в стране политических процессов.

400 миллионов лари – это негативный эффект от новых жестких ограничений, да и то если "локдаун" не продлится больше двух недель, - так сформулировала наиболее "оптимистический" прогноз "Резонанси" (24.11). Правда, когда стало известно, что в этот срок регуляции не уложатся, речь пошла о гораздо более серьезных потерях. В частности, от "локдауна" в ходе первой волны COVID-19 страна, по расчетам специалистов, недосчиталась 700-800 миллионов.

Тем не менее, другого выхода, похоже, не существует. Лидеры оппозиции, на которых премьер возложил ответственность за эпидемиологические последствия от акций, обвиняют правительство в недостаточной расторопности. Но в любом случае без введения ограничений ежемесячное количество летальных исходов от коронавируса могло увеличиться в стране до 3000 (27.11). Понятно - подобное недопустимо, даже если приходится идти на значительные материальные жертвы.

По расчетам руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, инфицированных коронавирусом в Грузии в 2-2,5 раза больше, чем выявлено согласно официальной статистике (23.11). Значительное число людей переносит болезнь бессимптомно или в очень легкой форме и не тестируется. Тем не менее, они представляют серьезную опасность для родных и окружающих.

Как сообщает издание (24.11), уже идут переговоры о закупке 1,4 миллиона доз вакцины. Естественно, после того, как она будет разработана. Вакцинация всех категорий населения предусмотрена в Грузии бесплатно. А пока медики, не щадя здоровья и даже собственной жизни, продолжают самоотверженно вести борьбу с заразой. Газеты сообщают о случаях гибели специалистов в ходе исполнения ими врачебного долга.

Двухсторонняя ковидпневмония была диагностирована у одного из ведущих, можно сказать, легендарных борцов с пандемией – главврача Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе ("Квирис палитра", 23-29.11). Примечательно, что профессор Цинцадзе, как и подобает истинному ученому, внимательно наблюдал за течением своей болезни и публично делился методами ее лечения. При возросших масштабах пандемии, когда не всегда удается оперативно оказать даже телефонную консультацию, подобное поведение, согласитесь, трудно переоценить.

Насколько разумно каждые полгода проводить новые выборы?

Вопрос приобретает особую актуальность в нынешних тяжелых экономических и эпидемиологических условиях, подчеркивает эксперт Мамука Арешидзе. И даже такой последовательный сторонник коалиционного правления, как Вахтанг Дзабирадзе, на повторные выборы смотрит довольно скептически. Если провести их сейчас, предупреждает политолог, все оппозиционные партии, кроме "Нацдвижения", голосов получат меньше ("Квирис палитра").

Тем не менее, поиск разумного компромисса между властью и оппозицией все больше заходит в тупик. "Мечта", несмотря на потери, должна согласиться на внеочередные выборы, иначе страна потеряет гораздо больше, таково мнение конституциониста Вахтанга Хмаладзе ("Квирис палитра"). Однако в стороне остается вопрос, что страна теряет от действий противной стороны?

На словах политические лидеры выражают надежду и желание договориться. Но при этом Ираклий Кобахидзе, например, твердо оговаривается, что речь идет не об уступках, а Георгий Вашадзе отвечает в том же категорическом тоне ("Резонанси" 23.11). Более того, оппозиция, похоже, ищет не столько пути к компромиссу, сколько изобретает новые формы ультиматумов.

Если власть сорвет переговоры, мы обнулим наш избирательный список, грозят лидеры "Нацдвижения". И дискуссия сразу же устремляется в неконструктивное русло: имеет ли право партия обнулять список. И как она вообще может представлять избирателей, отказываясь от мандатов ("Сакартвелос Республика" 25.11)?

"Европейская Грузия" подтвердила - в парламент она не войдет, но при этом создаст блок с тремя другими оппозиционными партиями. Как подчеркнул Давид Бакрадзе, "еврогрузины" не отказываются от сотрудничества с властью, но делать это намерены… с улицы. "Что еще за блок вне парламента? – удивляется эксперт Рамаз Сакварелидзе. – Так можно собираться разве что на кофе или на чай". А у его коллеги Вахтанга Дзабирадзе не меньшее удивление вызывает предложение сотрудничать с улицы ("Ахали таоба", 25.11).

Националы в рамках "компромисса" рассматривают и возможность блокирования здания парламента в день его первого заседания. Однако протест не настолько масштабен, чтобы оказывать влияние на политическую жизнь, признает "Ахали таоба" (24.11). Других же рычагов давления у радикалов практически не осталось, ибо даже в условиях бойкота "Грузинская мечта" имеет достаточно мандатов, чтобы обеспечить себе по Конституции право на законодательную деятельность ("Сакартвелос Республика", 25.11).

А больше всего наблюдателей умиляет позиция партий, не сумевших, по образному выражению эксперта Амирана Салуквадзе, собрать голоса даже собственной родни (!) ("Ахали таоба", 26.11). Как и тех, кто, едва одолев барьер, рассчитывают получить высокие посты в правительстве.

Да это же спектакль!

Актер и писатель Гиви Сихарулидзе уверен: в конечном счете большинство оппозиционного спектра "гурьбой ввалится в парламент" ("Резонанси" 26.11). Власть не устраивает однопартийный парламент, а оппозицию – оставаться на улице, констатирует Дзабирадзе (25.11). И это, собственно, прекрасная основа для компромисса.

Впрочем, оппозиция увлеклась и перешла черту, до которой еще можно было отозвать назад свое решение, поясняет аналитик Заал Анджапаридзе. Теперь она ищет достойный выход, но не находит его. Любопытно при этом, что международные партнеры, судя по всему, не могут понять, почему в оппозиции так гордятся своим единством? Разве у каждой партии не должно быть своего мнения и лица (24.11)?

Представители международных организаций с трудом скрывают недоумение и не перестают призывать оппозицию занять места в новом парламенте. Конституция существует не для того, чтобы каждый раз в новой политической обстановке ее менять, не скрывает своего отношения посол Германии Хуберт Книрш ("Квирис палитра").

Одному из лидеров "Мечты" Гие Вольскому перечисленное дало основание заключить: на самом деле оппозицию интересуют не внеочередные выборы, а процесс столкновений, ибо только так они видят возможность добиться успеха ("Ахали таоба", 23.11). Сколько еще ей удастся выдерживать давление Запада, задает риторический вопрос "Резонанси" (25.11)?

Настоящий опытный политик, подчеркивает Давид Зурабишвили, всегда должен оставлять место для маневра. Но оппозиционные партии возвели сам факт вхождения в парламент в ранг морали и сами себя загнали в угол ("Квирис палитра").

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