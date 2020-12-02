Запад – украинцам: воюйте с Россией до последнего "лабораторного кролика"

На Украине, спустя уже почти семь лет после перехода государства под полное внешнее управление, вдруг решили "поговорить по-серьезному" об этом самом внешнем управлении

Во всяком случае, так в минувший уикенд заявил небезызвестный итальянско-литовско-канадский телеведущий Савик Шустер — лучшей кандидатуры для комментирования данного вопроса, согласитесь, не сыскать. Как он сказал в своей передаче в эфире телеканала "Украина", посольство США долго упиралось и отказывалось говорить на эту тему, но лично он "очень попросил" американских дипломатов отреагировать на акцию протеста, прошедшую на днях под стенами их диппредставительства в Киеве. И сердобольные американцы откликнулись, пишет автор РИА Новости.

Как выяснилось из комментария посольства, "США глубоко волнуются о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на майдане, и продолжают умирать в Донбассе" (пунктуация оригинала сохранена. — Прим. авт.). Мало того, американские дипломаты, явно намекая на Россию, попытались взвалить ответственность за вмешательство в дела Украины на другую державу. Причем вменили нам в вину и войну, и даже некие иски в суд, "направленные на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ". Какие иски имеются в виду и как самим фактом подачи заявления в как бы "демократический" украинский суд можно дискредитировать что-то полезное для общества, осталось загадкой.

Слово "реформы" является одним из любимых в лексиконе западных дипломатов, когда они оправдывают свое прямое вмешательство в дела Украины. И неважно, что реформы видят только говорящие о них, но уже который год не замечает сам народ. Скажем, по прямому указанию Запада и под его контролем Украина уже создала шесть различных антикоррупционных структур, на которые со времени Майдана потрачено уже десять миллиардов гривен (по нынешнему курсу — почти 27 миллиардов рублей). Но за все это время ни один топ-коррупционер не посажен, а все опросы показывают, что украинское население в подавляющем большинстве так и не увидело никаких изменений в борьбе с коррупцией или же считает, что ситуация только ухудшилась. И лишь посольство США и его западные коллеги все еще твердят о неких невидимых миру "реформах" — слово-то хорошее.

Подноготную механизма внутреннего управления Украиной предельно откровенно вскрыл недавно Роман Ващук, который работал послом Канады в Киеве с 2014 по 2019 годы, то есть, собственно, и являлся прямым участником установления данного режима. Еще в октябре он выступил на довольно узком вебинаре, организованном украинской диаспорой в Канаде. Поскольку у YouTube-канала организаторов мероприятия насчитывается всего чуть более 400 подписчиков и его ролики набирают обычно несколько десятков просмотров, канадский дипломат решил, что он находится в узком кругу единомышленников, и разложил все по полочкам, особо ничего не стесняясь. И если бы сейчас на его выступление не обратили внимание украинские журналисты, этот спич, возможно, и остался бы незамеченным. А послушать откровения экс-посла очень полезно. Особенно тем активистам киевского Майдана, которые до сих пор наивно полагают, что они боролись там за свою независимость, или же российским западникам, верующим в искренность заокеанских заявлений о желании сделать и из нашего государства демократический рай.

Ващук сразу дал уничижительную характеристику жителям страны своего недавнего пребывания: "Украинцы — это, как мы знаем, талантливый народ, и, в частности, они талантливо умеют себя взаимно обманывать, а потом жаловаться на свою лихую долю". Именно поэтому посол Канады, прямо признаваясь во вмешательстве во внутренние дела Украины, оправдывает это тем, что сами украинские власти после Майдана призвали Запад не просто вмешиваться, но и давить на них: мол, сами не справляемся. Посол, похоже, и не подозревает, что чуть ли не дословно описал классическую историю глуповцев из "Истории одного города" Салтыкова-Щедрина: "Много друг дружке разорений и надругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!"

Так и родилась группа послов "Большой семерки", которой де-факто были переданы функции управления незалежной державой (Ващук примерно так и говорит — "международная команда, которая имела влияние на решения власти Украины"). Судя по тому, как сейчас сия структура напрямую давит даже на решения Конституционного суда этого государства, можно сделать вывод, что функции группы не просто сохранились, но и расширились. Кстати, сам дипломат без обиняков говорит, что у него в посольстве была канадская сотрудница, которая "работала с судебной системой" Украины. Тот факт, что все те органы власти и суды, которые упоминает Ващук, должны являться как бы независимыми от любого вмешательства извне и, соответственно, экс-посол прямо признает нарушение украинской Конституции, его совершенно не смущает. "А что мы могли сделать, если этого хотят сами украинцы?" — разводит руками канадец. Оригинальное пояснение политической эвтаназии Украины.

Ващук цинично признается, что Запад сделал из этой страны "лабораторного кролика", ставя над ней социально-экономические эксперименты, которые не решились бы опробовать на своем населении. В подтверждение этого тезиса дипломат даже в своей презентации нарисовал кролика с морковкой перед ним, чтобы было понятно, как он управлял Украиной. Похоже, варианты таких экспериментов неисчерпаемы — во всяком случае, пока некоторые кролики еще живы.

То есть бывший посол Канады прямо подтверждает факт абсолютного внешнего управления Украиной. И даже признает, что его коллеги в чем-то перегнули палку, требуя от нее невозможного. Но тут же следует поразительный вывод: поскольку Украина "ведет две равнозначные войны на два фронта — против России и против коррупции", надо не отвлекать ее от основной борьбы. И это, как вы понимаете, не война с коррупцией. "Нельзя сжигать хату изнутри и одновременно ее оборонять", — заявляет Ващук. То есть борьба с коррупцией, по его мнению, — это "поджигание хаты изнутри". Вот вам и вся "реформа". Жаль, что западные послы, принимавшие прямое участие в киевском Майдане 2013-2014 годов, тогда не объяснили его активистам, что те борются не против коррупции и даже не за "кружевные трусики", а ради войны с Россией. Думается, это изменило бы ситуацию.

Канадский дипломат напрямую говорит Киеву: воюйте с Россией до последнего украинца, то есть до последнего "лабораторного кролика". А взятки, коррупция и прочие сопутствующие явления пусть уж остаются. Вот и вся суть внешнего управления. Если кто-то думал, что Запад заинтересован в процветании подконтрольных ему территорий и народов, тот может убедиться на этом примере, в чем его истинная цель.

Причем сами украинцы до того, как позволить эксперименты над собой, могли бы не наступать на те грабли, по которым давно уже прошли другие страны. К примеру, сейчас как-то скромно отметили 25-летие Дейтонских соглашений, согласно которым Боснию и Герцеговину передали под официальное управление Запада. Журнал The Economist приводит показательный итог данного периода: половина 14-летних жителей этой некогда развитой территории сейчас являются безграмотными.

Неудивительно, что и Ващук к одной из "проблем" Украины относит слишком высокий уровень образованности среди ее молодежи — отсюда, дескать, и такое количество революций там. Можно предположить, к чему стремятся послы G7, добиваясь в Киеве "реформы образования".

Тем поразительнее, что американские дипломаты и гости упомянутого выше Савика Шустера на украинском телеканале гневно отвергли очевидный факт внешнего управления со стороны Запада. Ведущий шоу набросился на организатора акции протеста под стенами посольства США Илью Киву, представляющего партию "Оппозиционная платформа — За жизнь": "Крым оккупировали, Донбасс оккупировали. А вы совершаете акцию "Янки, гоу хоум!", хотя они никакого отношения к этой оккупации не имеют".

Шустер, будучи гражданином Италии и Канады, даже не осознает, что, требуя грозным голосом отчета у народного депутата как бы независимой Украины в прямом эфире украинского телевидения, в этот момент сам и является олицетворением внешнего управления этой страной. Настолько обычным и органичным уже считают западные послы и их пропагандистская обслуга свое вмешательство во внутренние дела Украины. "А что мы можем сделать, если этого хотят сами украинцы!" — может повторить слова своего канадского соотечественника Шустер. Ну а если же украинцы этого не захотят, значит, их должны к этому принудить. На то они и "реформы". Лишь бы "лабораторные кролики" слишком быстро не закончились.

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