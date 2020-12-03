В чем причина больших потерь военной техники армянской стороны?

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в экспертной среде и медиапространстве возникли дискуссии об эффективности вооружений российского производства, которые были в наличии у армянской стороны. Sputnik разбирался, дело ли в оружии или в организации обороны страны

Сегодня наблюдаются отдельные попытки оправдать поражение армянской стороны "бесполезными" истребителями Су-30-СМ, "подслеповатыми" зенитными ракетными комплексами С-300, "неэффективными" комплексами РЭБ и танками "не той системы" российского производства. Будто бы армянская сторона никогда не приобретала оружие третьих стран (к примеру, индийские радары Swathi), а азербайджанские войска были вооружены исключительно израильскими и турецкими образцами (типа "Байрактар"), которые и определили "великий перелом". Общий дискурс: Карабах скорректирует поставки российских вооружений союзникам и партнерам. Ходульные схемы подобных рассуждений маскируют стратегические промахи военно-политического руководства и ожесточенную конкурентную борьбу на мировом оружейном рынке. Целесообразнее вернуться в реальность.

Москва предоставила несколько военных кредитов Армении. Дальнейшее военное строительство – дело армянской стороны. Если ЗРК С-300 российского производства все же участвовали в боевых действиях в Карабахе, и пострадали из-за отсутствия надежной (эшелонированной) системы ПВО, то ранее упомянутые контрбатарейные индийские радары Swathi за $40 млн никаких следов активности не оставили. А могли бы, согласно рекламной аннотации, обнаруживать минометные выстрелы на расстоянии до 20 км, артиллерийские – до 30 км, и ракетные – до 40 км (каждая установка, вроде бы, способна отслеживать до 7 целей одновременно). Возможно, расчеты не успели освоить новые радары. Обучение армянских специалистов может показаться решающим (слабым) звеном и в эксплуатации боевой техники российского производства (оружие само не стреляет). И, разумеется, совершенно нетерпимы в военном деле неорганизованность и самонадеянность.

Потери и трофеи

Глава Азербайджана Ильхам Алиев 1 декабря в обращении к нации подробно рассказал о потерях боевой техники армянской стороны в Нагорном Карабахе. В длинном списке сотни единиц различных вооружений, уничтоженных и взятых в качестве трофеев. Азербайджанский президент упомянул и ракетные комплексы, и реактивные системы залпового огня, и танки, и средства радиоэлектронной борьбы.

Можно по-разному относиться к этим цифрам и намеренному оставлению "в тени" потерь азербайджанской армии (наверняка значительных), но в сложившейся ситуации (возвращения семи районов) президенту нет резона радикально преувеличивать данные о потерях противника. Закономерно возникает вопрос об уровне военной организации армянской группировки в ходе 44 суток боев в Нагорном Карабахе.

Большое количество уничтоженной техники армянских войск можно объяснить ожесточенностью боевого противостояния, но при этом изумляют оставленные 79 танков, 47 боевых машин пехоты, 104 ствола артиллерии (пушки и минометы), 5 зенитных установок "Шилка", 93 спецавтомобиля, 270 грузовых автомобилей (возможно, эти трофеи еще покажут в Баку в качестве доказательств слов главы государства). Между тем, только 79 боеспособных танков – это вооружение двух с половиной танковых батальонов (огромное могущество в атаке и в обороне). Полагаю, у невероятной "щедрости" армянской стороны может быть лишь два объяснения: боевая техника брошена при неорганизованном (стихийном) отступлении, либо не подвезли горючее (проблемы тылового обеспечения) и машины дальше ехать просто не смогли.

При любом раскладе здесь надо делать оргвыводы, но это прерогатива генерального штаба и военно-политического руководства Армении.