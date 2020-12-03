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Австралия надорвалась, неся бремя белого человека

© AP Photo / Steve Holland
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20201203/250235681/australua-nadorvalas-nesya-bremya-belogo-cheloveka.html

На протяжении не одного года Австралия проводила подчеркнуто враждебную Китаю политику, а теперь искренне недоумевает и возмущается творящейся несправедливостью, когда ей стали прилетать чувствительные удары в ответ

Тяжелейший кризис в китайско-австралийских отношениях набирает обороты день ото дня, вовлекая в себя и другие страны, пишет колумнист РИА Новости. Британские власти выступили в поддержку члена Содружества, пообещав "защитить наши главные интересы и ценности", а США в лице своего посла в Канберре обвинил Пекин в распространении "дезинформации посредством сфабрикованных изображений и лицемерных заявлений".

Столь бурную реакцию Запада вызвал "отвратительный" — в формулировке премьер-министра Австралии Скотта Моррисона — твит официального представителя МИД КНР с коллажем, на котором изображен австралийский военнослужащий, приставивший нож к шее ребенка. В формулировках китайская дипломатия также не церемонилась, заявив, что "шокирована убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана", и потребовав привлечь виновных к ответственности.

© photo : Deep History of Sea Country Project
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Для понимания сути и остроты развивающегося конфликта имеет смысл обратиться к событиям, с которых все началось.

Отношения двух стран сильно охладели еще пару лет назад.

Австралия, являясь и. о. Запада в азиатском регионе, всегда осознавала масштабы возложенной на нее ответственности и с гордостью несла свою миссию. Так что, когда Дональд Трамп сделал Китай главной мишенью своей внешней политики, Канберра оказалась на переднем плане начавшейся экономической и политической войны — и с энтузиазмом бросилась в бой.

В 2018 году австралийские власти перекрыли доступ компании Huawei к развертыванию сетей 5G в стране, сославшись на соображения национальной безопасности. В последующем они также не упустили ни единого повода для конфронтации.

Австралия обвинила Китай в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и пообещала привлечь его к ответу за это. Она же приняла целый комплекс мер в поддержку протестов в Гонконге и "наказания" Китая за действия по наведению порядка в своем специальном административном районе. Крайне негативно сказались на отношениях двух государств и обвинения в адрес китайских властей в сокрытии информации о возникновении и распространении COVID-19.

Весной нынешнего года терпение Пекина было окончательно исчерпано, и он начал предпринимать действия по вразумлению потерявшего берега соседа. Направление было выбрано самое очевидное — экономика.

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Первоначально у австралийских экспортеров начались проблемы с отдельными партиями товаров и у конкретных производителей — то древесины, то хлопка, то говядины, то угля, то лобстеров. Затем пошли в ход и системные меры: в частности, были введены 80%-ые тарифы на ячмень. А несколько дней назад китайцами нанесен "сокрушительный удар" — в формулировке министра торговли Саймона Бирмингема — по виноделию: ввозные пошлины на австралийское вино взвинчены до небес и теперь составляют от 107,1 до 212,1 процента. Это притом что туда в этом году ушло 39 процентов австралийского винного экспорта.

Теперь австралийские власти скандалят, жалуются в ВТО и обвиняют Пекин в политически мотивированных "несправедливых, необоснованных и неоправданных" решениях.

Для полного комплекта именно в этот момент и случилась история с военными преступлениями австралийцев в Афганистане — и реакцией Пекина на нее.

Суть в том, что в Австралии вторую неделю бушует грандиозный скандал. Там обнародован доклад, согласно которому в период с 2005 под 2016 год бойцы национального элитного спецподразделения SASR в рамках некоего ритуала крещения кровью жестоко убили несколько десятков мирных афганцев, включая женщин и несовершеннолетних. То есть речь идет о военных преступлениях не как об отдельных инцидентах, а как о культивируемой системе.

В мире животных. Новый Тбилисский зоопарк. Африканский лев
© Sputnik / STRINGER
В Австралии львы чуть не растерзали уборщицу вольеров в зоопарке

К слову, возникает закономерный вопрос: насколько высокие армейские (а может, и политические) круги были в курсе ее существования, а то и покрывали многие годы?

Собственно, именно на данное разоблачение и отозвался китайский МИД, разместив в твиттере коллаж с австралийским солдатом с ножом у горла ребенка, чем вызвал истерику на частоте ультразвука как в Канберре, так и в других западных столицах.

Ничего принципиально нового в подобной реакции Запада нет. Там традиционно болезненно воспринимают действия, в которых видится посягательство на его монопольный статус не только мирового политического лидера, но и морального эталона.

Интереснее во всем происходящем скорее позиция самой Австралии. На протяжении не одного года она проводила подчеркнуто враждебную великому соседу политику, а теперь искренне недоумевает и возмущается творящейся несправедливостью, когда ей стали прилетать чувствительные удары в ответ.

При этом Пекин вовсе не скрывает своих чувств и намерений. Пару недель назад в австралийскую прессу китайским посольством был слит документ, в котором перечислено четырнадцать пунктов, которые отравляют двухсторонние отношения. А неназванный чиновник прямо заявил журналистам, что "если вы сделаете Китай врагом, Китай станет вашим врагом".

За данным шагом китайской стороны явно стоит попытка достучаться до здравого смысла австралийских властей.

Полиция Австралии
© photo: AFP 2020 / WILLIAM WEST
В Австралии неизвестный ранил ножом людей в торговом центре

В подобных делах у нашей страны куда более обширный опыт, и она может уверенно рекомендовать китайским партнерам не питать напрасных надежд.

Россия на протяжении уже многих лет наблюдает аналогичное австралийскому поведение со стороны некоторых своих — например, прибалтийских — соседей. Буквально на прошлой неделе Министерство сообщения Латвии обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока, который в нынешнем году рухнул — это самое подходящее слово в имеющихся обстоятельствах — сразу на 56 процентов.

Однако нет ни малейшего сомнения, что, даже полностью доведя до ручки собственные экономики, наши прибалтийские соседи не сменят свою русофобствующую политику на более взвешенную и здравую.

Вряд ли Китаю стоит ожидать смены идеологического курса и от австралийцев, потому что, бурно возмущаясь "а нас-то за что?!", они и впрямь искренне не понимают — за что.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



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