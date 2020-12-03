НАТО выходит в Черное море: потеснит ли альянс Россию в Крыму

На завершившемся накануне саммите главы МИД пересмотрели основополагающие принципы НАТО и перестроили ее работу. Лишь главные проблемы остались прежними — Россия и Китай. Как НАТО собирается сдерживать "российскую угрозу", читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Адаптировать НАТО к кризисам

Йенс Столтенберг готовился к видеозаседанию с главами внешнеполитических ведомств с особой тщательностью. Встреча на министерском уровне — последняя перед ежегодным саммитом, запланированным на начало года. Заранее разработать повестку и обсудить накопившиеся вопросы — значит застраховаться от непредсказуемости участников. Тем более что прецеденты были.

Например, в преддверии прошлогодней встречи Эммануэль Макрон заявил, что "у НАТО смерть мозга". Это задало тон дискуссии и смешало все планы. Члены альянса наперебой доказывали французскому лидеру и друг другу, что внутри блока все нормально.

Главным скептиком трансатлантической солидарности оставался Дональд Трамп. В ответ на доводы о важности альянса в сдерживании России, Китая и Ирана президент США требовал сначала увеличить взносы на оборону. Борьбу с внешними вызовами в основном за счет военного потенциала Америки он считал нерациональной.

На предстоящем саммите представлять США будет Джо Байден, и генсек альянса рассчитывает на возвращение к былой "нормальности". Под этим Столтенберг подразумевает, что американцы подтвердят важность военно-политического союзничества с членами блока.

Для убедительности генсек перед саммитом обратился к аналитикам, чтобы те проработали проблемы внутри организации, представили способы их разрешения и наметили задачи на ближайшие десять лет. Исследовательский труд оформили в доклад с говорящим названием "НАТО-2030".

Изучением экспертных выкладок и их корректировкой и занялись главы МИД. Все участники встречи, включая Францию, признали —"смерть мозга" альянсу не грозит, но реформы не помешают.

"Важно адаптировать оборонный союз к новой международной обстановке. В кризисных ситуациях НАТО должна действовать оперативно и сплоченно, даже если это чревато нарушением основополагающих принципов", — говорится в представленном документе.

Главное, что предлагают пересмотреть авторы доклада, — право вето: им сейчас равнозначно пользуются все участники НАТО.

"Если ограничить единогласное голосование, то напряженность внутри альянса спадет", — полагают исследователи.

Не все министры согласились с их выводами, но идеи признали новаторскими.

И снова "рука Москвы"

Зато во взглядах на внешние угрозы все участники сошлись: серьезным вызовом трансатлантической безопасности остаются Россия и Китай.

"Москва модернизирует ядерный арсенал и размещает новые ракеты от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Российское присутствие усилилось также в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе", — высказался Столтенберг.

"Кремль стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет. НАТО важно адаптироваться к новой среде, в которую вернулось соперничество с постоянно агрессивной Россией", — вторят генсеку авторы доклада.

Работа по "нейтрализации российской угрозы" уже идет. В подтверждение Столтенберг привел опыт сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной. Сейчас оба государства — партнеры альянса с расширенными возможностями. Это предполагает доступ к технологиям и разведывательной информации Запада, но не приближает к полноценному членству в блоке.

Для сдерживания России альянс намерен расширить присутствие в Черном море — это ответ на "усиление российского военного присутствия в Крыму". Детали пока не раскрываются.

Российские чиновники отреагировали. "Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ. Отвергается принцип неделимости безопасности", — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Черноморские приоритеты

"Главная задача НАТО — подготовиться к смене президента США. В блоке рассчитывают, что Байден посодействует консолидации и возникавшие при Трампе проблемы исчезнут. Но вряд ли новый лидер Америки откажется от всего наследия предшественника. Наверняка продолжит настаивать, что все участники альянса должны вносить два процента от ВВП в оборонную копилку блока", — полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог считает, что приход Байдена не изменит напряженные отношения НАТО и России. Но, учитывая вовлеченность Москвы в широкий круг международных проблем, альянс не сможет игнорировать диалог — хотя бы на уровне военных.

Черноморскую проблематику в повестке НАТО Кортунов объясняет растущим влиянием России в Закавказье: "Война в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев не остались без внимания альянса. Это территории неподалеку от Черного моря, которое натовцы считают зоной и своих интересов. Усиление там Москвы они расценивают как потенциальный вызов. Отсюда и заявления о приоритетности Черноморского региона".

Но Россия — не единственный фактор риска для НАТО в акватории Черного моря, уверен эксперт. "Их планы укрепиться в Черноморском регионе направлены не столько на Москву, сколько на Анкару, — полагает он. — Несмотря на членство в блоке, позиция Турции по ряду вопросов расходится с общим мнением. У Реджепа Тайипа Эрдогана противоречия с Грецией, Францией, даже Германией и США. Но НАТО хочет вернуть Турцию в альянс. Еще одна цель — сократить дальнейшее сближение Турции и России".

Черноморскую повестку НАТО продолжит педалировать и Украина. При этом главной темой в отношениях с альянсом станет наращивание военного присутствия России в Крыму, считает эксперт.

"Строительство на полуострове новых объектов Киев преподносит как очередные угрозы трансатлантической безопасности. Украинские власти будут настаивать на том, что размещение в Крыму российских боевых систем — проблема, требующая повышенного внимания", — не исключает Кортунов.

Внимание НАТО к Черноморскому региону поддержит и Тбилиси, уверен профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе. Он объясняет это присутствием российских военных в Южной Осетии.

"Грузия давно не питает иллюзий, что войдет в НАТО в среднесрочной перспективе. Тем не менее пытается расширить сотрудничество с блоком", — отмечает Шарашенидзе.

Он признает, что война в Нагорном Карабахе усилила позиции России в Закавказье. И добавляет: "У Армении есть союзник — Россия. У Азербайджана есть Турция. Между этими странами фактически сформировался военный альянс. У Грузии такого союзника нет, остается полагаться на НАТО".

Несмотря на риторику, ни Грузия, ни Черноморский регион в целом — не приоритетные проблемы, считает эксперт. Главное для натовцев сейчас — наладить диалог с Байденом. И саммит в начале следующего года станет первым испытанием.

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