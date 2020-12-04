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Китайские девушки держат флаги США

"При Трампе было хорошо" – мигранты из Азии задумались о смене лидера США

© AP Photo / Vincent Thian
Колумнисты
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Диссиденты Азии переругались между собой по вопросу о том, при каком президенте США им должно быть лучше: как сегодня, при Дональде Трампе, или при Джозефе Байдене

Подробный обзор мнений, метаний и терзаний иностранных политических беженцев публикует The New York Times — в виде чистой информации, почти без выводов. Впрочем, с выводами всегда можно помочь, пишет автор РИА Новости.

Два предварительных замечания. Первое: в данном случае речь идет о том, какой президент США злее к Китаю и вообще азиатским "диктатурам", но если вам захочется вместо "Китай" подставить "Россия", то, по сути, не так уж многое изменится. И второе: надо точно определить, о какого рода интервьюированных идет речь.

Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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Есть коренная разница между оппозицией и диссидентами (правозащитниками, подберите любое другое определение). Оппозиция — это люди, готовые вцепиться в глотку идейным противникам-соотечественникам по вопросу о том, как сделать лучше для своей, общей для них обоих страны. Диссидентами же в данном случае числят тех, кто думает, как бы эту страну поэффектнее уничтожить (с иностранной помощью, раз уж иначе не получается) и на ее месте построить что-то новое — для себя.

Американская газета публикует мнения в основном бывших граждан Китая, ныне эмигрантов, а также их единомышленников из Вьетнама, Мьянмы и прочих стран. Картина получается такая: пока в США демократы обвиняли Трампа в "любви к диктаторам" (лидерам Китая или Северной Кореи), диссиденты не слушали, что Трамп говорит, а смотрели, что он делает: доводит отношения с Пекином до грани войны, уже далеко не только торговой. И это диссидентам все больше нравилось.

"Президент Байден — это все равно что (китайский лидер) Си Цзиньпин, сидящий в Белом доме", говорит гонконгский антиправительственный активист Элмер Юэн. Почему: потому что Байден, на его взгляд, хочет сосуществования с Китаем, а это плохо, Китай надо давить.

Салих Худаяр, родившийся в китайском Синьцзяне, но еще в детстве оказавшийся в США, считает, что Трамп сделал для его бывшей родины больше, чем все прочие страны вместе. А Байден — что, если он позволит отношениям с Китаем вернуться к нормальности? Так же настроен качинский националист (речь о национальном меньшинстве в Мьянме) и заодно лидер местных баптистов Хкалам Сэмсон, которого принимали недавно в Овальном кабинете и предоставили ему целых 60 секунд для рассказа о страданиях качинов.

Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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А вот старейший из китайских диссидентов, художник Ай Вэйвэй, думает, что — если говорить о настоящих демократических идеалах — никого хуже Трампа быть не может. Вэйвэй, кстати, эволюционировал до акционизма: фотографируется на фоне построенных корпорацией Трампа зданий с отставленным средним пальцем и включает результат в свои шедевры.

Вообще-то, речь о вопросе, от которого будет зависеть вся мировая политика на протяжении ближайших десятилетий: что будет с отношениями первой и второй экономик мира? И размышляет над ним далеко не только разношерстная команда азиатских диссидентов, а весь мир.

Считается, что Пекин желал возвращения к власти в США демократов, но это далеко не факт, не говоря о том, что выборная победа Байдена при такого масштаба фальсификациях — это сложная проблема. По крайней мере, китайское экспертное сообщество пока что воспринимает ситуацию осторожно, всматриваясь в реальное состояние экономики США. Один из выводов: чудес ждать не надо, но в назначениях на экономические посты в команде Байдена заметны люди, которые очень скептически отзывались о торговых войнах Трампа.

Например, возможная будущая министр финансов Джанет Йеллен говорила, что тарифное удорожание китайских товаров в США множество семей там и не заметит, а попытки технологического давления на китайский хай-тек замедлят разработки искусственного интеллекта и технологий 5G далеко не только в Китае. Или: карантинные потери экономики США таковы, что Америке сейчас было бы логично выстраивать систему партнерских отношений по всему миру, а не продолжать возводить торговые барьеры.

Эта мысль, без упоминаний Китая, присутствует в наиболее серьезной из пока имеющихся публикаций на тему того, какой должна стать экономическая политика демократов. Автор — Джейсон Ферман, работал в команде Барака Обамы главой группы экономических советников. Он для начала не считает, что Байден унаследует от Трампа руины, совсем наоборот.

Дональд Трамп
© AP Photo / Seth Wenig
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По крайней мере, когда байденовская (то есть обамовская) команда принимала страну у Джорджа Буша в 2009 году, вот был кошмар — на грани повторения Великой депрессии 1929-го и прочих годов. А сейчас, примерно за год, благодаря печатанию долларов (долг — это пустяки) и волшебным образом испаряющейся пандемии, можно сделать чудеса. Что же касается глобальной экономической картины, то тут китайские оценки в целом подтверждаются.

По Ферману, проблема будет не в американской экономике, а в разгроме и разорении Европы, Латинской Америки и многих прочих. В такой ситуации США выгоднее вернуться к международному сотрудничеству, как в том же 2009 году. И — домыслим за автора — сейчас не лучшее время, чтобы заставлять партнеров тоже сдерживать Китай, нанося этим ущерб их экономике. Так что наиболее абсурдных форм торговых войн можно и правда не опасаться.

Но мы забыли про наших диссидентов из Азии — и не только оттуда. Тут есть одна хорошо известная тонкость ситуации: вообще-то, они в целом находятся на кормлении у демократов. Демократы — большие мастера подрыва всяческих стран изнутри. И все эти бесчисленные негосударственные фонды и институты, прикармливающие местных недовольных по всему миру, создавая глобальное правозащитное лобби, — это демократы, и только в минимальной степени республиканцы. Последние же, как мы видим на примере азиатской политики Трампа, предпочитают давить конкурентов извне.

Поэтому приступ трампомании среди части азиатских диссидентов и прочих правозащитников — феномен эстетический, а деньги остаются деньгами. В целом всей этой команде предстоит сейчас сидеть тихо и дожидаться развития событий в виде выработки внешней политики демократов. А потом диссидентам сообщат, кого и как им полагается ненавидеть и до какой степени подрывать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



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