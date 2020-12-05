Царь, ставший жертвой собственных интриг – история бесславного правителя

Сила и слабость царей, дворцовые интриги и заговоры с целью свержения, предательства и казни – об одном из самых интересных периодов Грузии рассказывает колумнист Sputnik, историк Вано Сулори

История Грузии помнит много "обреченных" царей, которые пробыли на троне всего несколько месяцев. Это, конечно же, было обусловлено отнюдь не беззаботной жизнью. На фоне раздробленной страны и слабой власти захватить власть было несложно, тем более при поддержке глав больших империй.

Однако нельзя сказать того же об эпохе Давида V. Грузия в то время была единым и очень сильным царством. Но случилось так, что Деметрэ I все же лишился власти, и трон занял его брат Давид.

Парадоксально, что слабость самого царя проявилась именно тогда, когда царская власть Грузии была очень сильной. Однако напряженные отношения между отцом и сыном продолжались недолго. Вскоре Деметрэ захотел передать корону младшему сыну – Георгию.

Несмотря на то, что о дворцовых интригах того периода информация очень скудная, явно вырисовываются две группировки. С одной стороны – царь Деметрэ и младший царевич Георгий, с другой – старший царевич и его сторонники. Видимо, сторонники Деметрэ были сильнее, поскольку восшествие на трон младшего сына стояло под большим вопросом.

Вообще, внешнеполитическую стабильность Грузии значительно подрывали амбиции старшего царевича Давида. Он старался сбросить с трона отца, чтобы царствовать самому, что свидетельствует о слабости его позиций.

Дело в том, что канонически, при соблюдении всех правил и традиций, трон полагался ему, и сильный, уверенный в собственных силах царевич не стал бы спешить. Однако, как утверждают армянские летописцы, царевича подстрекали недовольные политикой царя грузинские и армянские дворяне.

Это означает, что проблема была не в персоналиях (какой конкретно царевич стал бы царем), а существовали две политические группировки, имевшие различное видение по поводу будущего царства.

Незадолго до этих событий Давид Агмашенебели ополчился на обнаглевших феодалов и свел их права до минимума. Без царя в тогдашней Грузии, как утверждают источники, не решался ни один, даже незначительный вопрос. Деметрэ II воспитывался при дворе Давида и был продолжателем его политики. Насколько это ему удавалось – вопрос другой, однако, видимо, это для многих дворян оказалось неприемлемо.

То, что при дворе Деметрэ была сильная оппозиция, ясно проявилось в первые же годы его царствования. В 1130 году был устроен заговор для восшествия на трон младшего сына Давида Агмашенебели, царевича Вахтанга (он же – Цвата, который был рожден от Давида царевной кипчакского царя). Очевидно, что заговорщики хотели сделать царем малолетнего мальчика, чтобы затем через него править страной по своему усмотрению.

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Тогда Деметрэ сумел наказать заговорщиков (обезглавил сына Иванэ Аулети, а царевичу Цвата выколол глаза). Но, видимо, при дворе по-прежнему оставалась большая группа недовольных сильной рукой царя и, предположительно, позднее они оказались в лагере Давида. Вероятно, в царевиче Давиде они увидели единомышленника и сторонника. Грузинским феодалам в его лице нужен был управляемый и находящийся перед ними в долгу царь.

Вместе с тем, следует учитывать и внешние факторы. Хотя Агмашенебели, что называется, в хребте переломил внешних врагов, они совершенно не собирались смиряться с существованием сильной Грузии. Просто изменили тактику борьбы и вместо военных походов усилили деятельность спецслужб. Это выразилось в участившихся заговорах, целью которых было свержение Деметрэ с трона.

Что касается поддержки царевича Давида армянскими феодалами, то в ее основе была скорее корысть, нежели политические соображения. Они боролись с Деметрэ, не желая, чтобы грузинский царь передал армянские города (прежде всего, Анис) мусульманским вассалам-правителям. Чтобы избежать большого кровопролития, царю время от времени приходилось оставлять прежних правителей-мусульман. А армянские феодалы хотели сами управлять городами, которые были населены армянами.

Видимо, царевич, лишь бы взойти на трон, не прочь был принимать решения в ущерб стране, и он дал армянским дворянам определенные гарантии. Симпатий в отношении Давида V не скрывали не только дворяне, но даже армянские историки.

В 1150 году царевич Давид вместе с грузинскими и армянскими феодалами устроил военный мятеж и захотел силой завладеть троном. Деметрэ I сумел подавить мятеж и казнил некоторых предателей-дворян, других выдворил из страны, а кого-то разжаловал. Царевичу Давиду же эта "шалость" почему-то сошла с рук.

Спустя пять лет, в 1155 году, Давид все же захватил трон посредством заговора. Царь-отец Деметрэ I в монастыре Давид-Гареджи состоялся монахом под именем Дамианэ. Это решение он принял добровольно, что стало очевидно, когда бывший царь снял монашескую ризу и вернул трон.

Давид V процарствовал всего шесть месяцев и неожиданно скончался. Это была настоящая насмешка судьбы – он почти два десятка лет готовился занять трон, а царствовать ему довелось лишь несколько месяцев.

В тот короткий период он ничего особенного сделать не успел, поэтому очень трудно оценивать его правление как позитивно, так и негативно. Правда, он отлучил из дворца сторонников своего отца и брата, и заменил их верными себе людьми.

Царь Давид освободил из темницы и пожаловал статус амирспасалара (на современном языке – министра обороны) неусыпному врагу отца – Тиркашу, сыну Абулета. По сведениям армянского летописца Вардана, Тиркаш принимал участие в заговоре против Деметрэ I, устроенном в 1130 году. Однако, в отличие от его брата Иванэ, он успел сбежать и укрыться в султанате шах-Армена, или Хлати.

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Шах-Армен пожаловал ему страну Аршаруни. А Тиркаш доказал Хлатскому султану свою преданность тем, что вместе с окружавшими его продажными грузинами и воинами султана нападал на приграничные провинции Грузии и жестоко их разорял. Деметрэ удалось захватить Тиркаша и запереть предателя в темницу. Однако после дворцового переворота взошедший на трон Давид не только освободил двуличного князя, но и сделал его визирем.

Выдвигая предателей страны, Давид V, по сути, вынес себе приговор. Грузинам уже стало ясно, куда вел страну новый царь, и, видимо, до того, как тот успел укрепить власть, избавились от него. Армянские историки Мхитар Гоши и Вардан настоятельно утверждают, что цареубийцами были Сумбат и Иванэ Орбели.

Неизвестно какая судьба постигла Тиркаша, из-за выдвижения которого Давид V нажил себе множества врагов. Можем лишь сказать, что снова взошедший на трон Деметрэ вернул во дворец Сумбата Орбели и сделал его амирспасаларом.

Так бесславно закончил свое царствование и жизнь Давид V, главнокомандующий страны, который ни разу не удостоился возможности возглавить войско в походе против внешних врагов (впрочем, с кем ему было воевать, когда самый большой враг Грузии пользовался большим влиянием при его дворе). Его стихией больше были заговоры и плетение сети интриг. В конечном итоге, он сам запутался в этой сети, за что и поплатился жизнью.