Сборная Грузии по футболу оказались в патовой ситуации перед отбором на ЧМ

Перед финалом Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии среди специалистов, экспертов и просто людей, разбирающихся в футболе, появилось вот какое мнение: в случае победы и выхода на ЕВРО-2021 футбол в Грузии сделает огромный шаг в сторону развития. А вот поражение отбросит нас на много лет назад.

© Sputnik / STRINGER Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

По итогам жеребьевки отбора к "мундиалю" 2022 года в Катаре сборная Грузии попала в группу "В" вместе с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Чтобы зря не сотрясать воздух, сразу же приведу слова футбольного комментатора и спортивного журналиста Сандро Цнобиладзе:

"На мой взгляд группа "В", в которую попала сборная Грузии – самая сложная в отборе на ЧМ-2022. Я даже не представляю какую цель можно ставить перед командой. То, что мы не выйдем их этой группы – это однозначно. Особой разницы между третьим и четвертым местом я не вижу. Ну может быть чуть улучшим рейтинг, но в данном случае – это не столь уж принципиально".

Поясняю. Автоматически на чемпионат мира попадает победитель каждой из 10 групп. Команды же, занявшие вторые места, постараются попасть на главный футбольный праздник четырехлетия через плей-офф. Третье или четвертое место никаких преференций не дает.

Вы можете подумать (и это ваше право), что я совсем уж не верю в силу сборной Грузии и слишком рано списываю ее со счетов. Что же, может быть. Тягаться с Испанией нам не под силу априори. Шведы, пожалуй, самая сильная сборная из второй корзины (Польша тоже не была бы подарком). Скандинавы пропагандируют мощный, атлетичный и порой жесткий футбол. С такими соперниками грузинским футболистам всегда очень непросто играть.

Что касается Греции, то в стане "эллинов" идет достаточно болезненная смена поколений, но не на столько, чтобы сдаваться без боя. К тому же, сборная Грузии шесть раз встречалась с греками в официальных матчах и лишь раз сумела зацепиться за ничью, проиграв остальные пять. И, наконец, Косово. Да, косовары ниже в рейтинге, они из пятой корзины, но далеко не факт, что после матчей с "золотыми мальчиками" мы положим себе в копилку шесть очков. Те же Эстония, Латвия или Азербайджан (все из пятой корзины), были бы куда предпочтительней. Это приблизительный расклад.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. ЧМ-2018. Матч Мексика - Швеция

И вот тут возникает главный и самый насущный на данный момент вопрос – а кто будет тренировать сборную Грузии? Владимир Вайсс проработал в команде почти пять лет и после фиаско с Северной Македонии и последовавшего за ним поражения от Армении (1:2), словацкий специалист покинул свой пост. В федерации футбола Грузии (ФФГ) взяли паузу, что вполне естественно, решили подождать жеребьевку, а уж потом искать нового специалиста. И как быть теперь?

Если речь пойдет об иностранном тренере, пусть и не топовом, но известном и узнаваемом в Европе, то кандидатов придется искать, как иголку в стоге сена. После такой жеребьевки ни один здравомыслящий тренер не сможет пообещать, что займет с командой первое или второе место. Это было бы наглым враньем. Да и зачем тратить минимум два года, зная, что не сможешь отобраться на ЧМ.

© Sputnik / STRINGER Тренер Владимир Вайсс

Побороться за возможность сыграть на крупном турнире у сборной Грузии появятся лишь в 2022 году, когда стартует очередная Лига наций УЕФА, приуроченная к ЕВРО-2024. То есть тот же самый вариант, что и был с Северной Македонией. Но и тут есть одно важное "но". Грузия с Северной Македонией играли финал в дивизионе "D" – самом слабом. Теперь обе команды обитают в дивизионе "С". И если в группе дивизиона "D" у Грузии было пять побед при одном ничейном результате, то в текущем сезоне было все гораздо сложней – четыре ничьи, одна победа и одно поражение. При этом не стоит забывать, что в дивизион "С" попадет одна из команд дивизиона "В". На выбор – Северная Ирландия, Словакия, Турция и Болгария.

Все это я к тому, что снова выиграть группу, на сей раз в дивизионе "С", дойти до финала и там победить – тоже задача не из простых.

© AFP / TOBIAS SCHWARZ Главный тренер грузинской футбольной команды Кахабер Цхададзе во время квалификационного матча группы D Euro 2016 между Германией и Грузией в Лейпциге

Теперь рассмотрим варианты с местными кадрами. На данный момент есть три грузинских специалиста, которые отлично зарекомендовали себя, востребованы и не первый год работают на международном уровне. Это Темур Кецбая ("Анортосис", Кипр), Каха Цхададзе ("Ордабасы", Казахстан) и Шота Арвеладзе ("Пахтакор", Узбекистан).

Стоит отметить, что Кецбая и Цхададзе уже работали с национальной командой. Первый – с 2009 по 2014, а второй – аккурат после него, вплоть до назначения Вайсса в марте 2016 года. Захотят ли они второй раз войти в одну реку? Тем более, что у Кецбая дела на Кипре идут отлично и в конце сезона он может привести "Анортосис" к чемпионству. У Цхададзе немного неясная ситуация в "Ордабасы". Контракт между клубом и тренером истек 30 ноября, но официальных заявлений еще не сделала ни одна из сторон. Цхададзе работает в Казахстане с 2016 года. До этого пять лет он проработал в Азербайджане. Мне почему-то кажется, что даже если с "Ордабасы" контракт не будет продлен, без работы грузинский специалист не останется.

photo: courtesy of Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia Футбол. Темури Кецбая

Что касается Шота Арвеладзе, то он сам заявил, что не хочет работать с главной командой страны, хотя никаких официальных предложений и не было. Лучший бомбардир в истории сборной Грузии великолепно освоился в Ташкенте. Два сезона подряд под его руководством "Пахтакор" становился чемпионом страны и завоевал еще несколько трофеев. Сам Арвеладзе хочет попробовать свои силы в Европе. Так что эту кандидатуру на пост главного тренера сборной Грузии мы тоже отметаем.

Про тех специалистов, которые сейчас работают в самой Грузии – наставники клубов, сборных разных возрастных категорий и так далее, мы говорить не будем. Тут выбор слишком большой. На клубном уровне неплохо себе зарекомендовал Георгий Чиабришвили и Гия Гегучадзе, но согласитесь, одно дело поднимать команду в топы грузинского чемпионата и проводить один-два квалификационных раунда еврокубков и совершенно другое работать с национальной сборной.

Перед ФФГ действительно очень непростой выбор – кого приглашать, с кем договариваться, кто пойдет работать в сборную Грузии. Ведь есть еще один немаловажный нюанс – главная команда страны не молодеет. Канкава – 34, Кашия – 33, Наваловски – 34, Меребашвили – 34, Даушвили – 31. Большинство остальных игроков через два года подойдут к 30-летнему рубежу. Да, есть совсем юные Чакветадзе и Кварацхелия, но на двух атакующих полузащитниках игру всей сборной не построишь.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч между сборными Грузии и Андорры по футболу - Джаба Канкава в атаке

Наша команда подходит к неминуемому рубежу, когда начнется смена поколений. Как мне кажется, ФФГ должна постараться найти такого специалиста, который, в первую очередь, проведет серьезную селекционную работу для того, чтобы подготовить сборную к следующей Лиги наций УЕФА. Работать придется не только на футбольном поле, но и за его пределами. Причем более активно. Это долгосрочный проект и если к нему правильно подойти, то, вполне возможно, грузинскому футболу на уровне национальной команды удастся избежать глубокого кризиса.