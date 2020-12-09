Диего, Гулливер, Робинзон и Не ждали – Грузия и ее нестандартные имена

Легендарные футболисты, вожди, композиторы, мореплаватели, писатели и значимые события – что только не вдохновляло грузинских родителей на выбор имени для своих чад

Уже немного освоившись в Грузии и научившись свободно различать хотя бы семь сортов хачапури и десяток другой вин, любой приезжий сталкивается с другой проблемой, которая часто загоняет его в тупик. Это имена.

Начнем с самых распространенных, которые обычно встречаются среди малышей. Среди мальчиков это, в первую очередь, Георгий, Габриель, Андриа, Александре, Николоз, Деметре, Лука, Даниель, Мате. Среди девочек – Мариам, Нино, Элене, Барбаре и Анастасия.

Для русскоязычного человека все, что касается имен, то его тут ждет море открытий. Хорошо, если относительно быстро уяснит себе чисто классический набор: Шота, Гоча, Мамука, Мераб, Амиран, Арчил, Лаша, Георгий, Вата, Ваче, Бакар, Гванца, Циала, Цисана и т. д.

Потом выяснится, что есть еще специфические имена. Тут стоит остановиться и привести перевод некоторых имен для упрощения запоминания. Итак, самые распространенные мужские:

Бичико "мальчик"

Мгелика "волчонок",

Дзаглика "щенок, собачка"

Чичико "человечек".

Женские:

Гогола – "девушка"

Мзекала – "солнце-дева"

Цира – "красна девица"

Иамзэ – "фиалка - солнце"

Эндзела – "подснежник"

Варсквлависа – "звездная"

Пикрия – "мысль"

Хиблия – "прелесть"

Кверна – "куница"

Имеда – "надежда"

Назиброла – "нежный хрусталь".

Есть имена, которые одинаково произносятся для мужчин и женщин:

Нукри – "олененок"

Пируз – "бирюза"

Вепхвиа – "тигр".

Покопавшись в истории, обнаружится, что мужские Ростом, Бежан, Гиви – грузинские формы иранских имен, которые носили герои иранского эпоса "Шах-намэ". В итоге приезжий обязательно столкнется с необъятной глыбой народного творчества самых изощренных вариантов.

Попыталась систематизировать услышанное от разных людей, чтобы облегчить лингвистическую задачу, стоящую перед приезжим, для внесения ясности.

Гулвас – это сложное соединение от имен родителей Гулико и Васо; Гуира – соединение имен Гурам и Ирада; Дженери – подразумевается Джейн Эйр.

Советская эпоха внесла свою лепту в имяобразование. Вот некоторые из шедевров: Диктатура, Коммунари, Джустал – Джугашвили и Сталин, Ленсталбер – Ленин, Сталин, Берия по куску от каждого, Дазмири – "Да здравствует мир", Дина – Октябрина, Дола – Долорес, Гертруда – Герой труда, Владлен – Владик, Марлен – Маркс и Ленин.

Или просто сборная солянка разных вещей:

Директори

Конвейери

Ганга (наверное, от названия реки в Индии)

Саагенто.

И просто сочетания понятий:

Элишуки – в переводе "электрический свет"

Терлег – территориальный легион.

В процессе собирания от друзей услышала несколько историй на тему оригинальных имен. Вот они:

- ...У брата знакомого звали Точь. Оказывается, когда он родился, его отец Волгу выиграл в лото. Точь в точь, как хотел. И потому сын носил потом такое имя.

- ...У меня работал мастер и рассказал, что маму звали Фронтик, в честь Второй мировой войны назвали, потом в честь бабушки и внучке досталось это имя. Она, бедная, стеснялась и поменяла имя на Фронтина.

- ...В Кахети женщину звали Соседка. У них по соседству жили русские, и она звала ее "соседка". Грузинке понравилось это слово. Когда родилась дочь, назвала ее Соседкой.

- ...Мецкина – "Обидно", так назвали ребенка, когда в семье родилась восьмая девочка.

- …У меня была соседка с именем Точка.

- ...В Бакуриани встретился мне таксист по имени Султан, по национальности осетин, примерно 65-70 лет. Так вот он рассказал, что его отец заплатил большие деньги при оформлении этого имени, так как в те годы были запрещены имена такого стиля.

Тбилисский сленг, или Авое - лайфхак для настоящего тбилисца >>>

- ...В горной Раче мне встречались женские имена Принцесса, Кукла, Балерина, Бочка, Капуста. Это все ровесницы моей бабушки.

- ...Сосед мой гуриец, зовут Гулливер, жена Фатман.

- ...Есть целый ряд имен английского происхождения: Ричард, Гамлет, Роберт, Эдмон, Эмиль.

У нас была лектор в университете, очень милая женщина по имени Гулсулда.

- ...Мне встречалась женщина по имени Дэнтраура. Она родилась 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина. Ее так и назвали в честь дня траура.

- ...Вчера слушала передачу про Диего Марадона, оказывается, у нас в западной Грузии шесть Диего в честь футболиста.

- ...Мтвариса – "Лунная"

- ...У моих знакомых мальчиков зовут Вамехи и Бакари.

- ...У меня был преподаватель Жюльверн и друг Робинзон.

- ...В начале 70-х мама гуляла в оперном скверике со мной и там же гуляла дамочка, подзывавшая детей: "Шопик! Напик!.."

Мама, не удержавшись и спросила, что за имена. Естественно, Шопен и Наполеон.

- …"Гелоди" – "Ждали" и "Аргелоди" - "Не ждали" после долгожданного или нежданного появления сына.

- …Карамзин (имя мужчины) сокращенно зовут Кара.

- …Мужские: Окро – "золото", Омико (по паспорту). Веселились, когда встретили в анкете, значит - "маленькая войнушка".

Думаю, список курьезов можно продолжать долго и прекрасно провести время.

Итак, вспоминайте, записывайте и собирайте коллекцию. Кто знает, может когда-нибудь это выльется в серьезное лингвистическое исследование.