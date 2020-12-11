Какое оружие помогло Азербайджану в карабахском конфликте?

Азербайджанские войска в ходе 44-дневных боевых действий в Нагорном Карабахе наиболее эффективно и результативно использовали оружие белорусского и российского производства – артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки и даже зенитные ракетные комплексы из арсенала времен СССР. Турецкие и израильские беспилотники помогали артиллерии, способствовали формированию разведывательно-ударного контура, давали много видеоматериала для подрыва боевого духа противника и все же не они обеспечили успех боевых действий.

В Баку на площади Свободы 10 декабря состоялся военный парад, посвященный победе в Нагорном Карабахе, с привлечением около 150 единиц боевой техники, в том числе современной, недавно принятой на вооружение. В парадном строю заметно преобладала продукция белорусского и российского ОПК. На фоне современных танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", реактивных систем залпового огня "Смерч" (производства РФ) и "Полонез" (производства Беларуси), внушительных самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", "Пион" как-то даже вызывающе смотрелись почтенного возраста зенитные ракетные комплексы "Оса" и "Шилка" войсковой ПВО образца 1970-х. Причем это были правильные "Осы" – со звездами на борту, отражающими количество пораженных воздушных целей.

Были представлены и колесные бронемашины турецкого производства. Но на площади Свободы зрители увидели и автомобили "УАЗ", "Урал", "КамАЗ". Последние – даже с БПЛА "Байрактар" на борту. В конце парада над Баку пролетели истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и произведенные уже в РФ ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-35 и Ми-17.

Парадный арсенал азербайджанской армии заставляет еще раз задуматься об эффективности использования вооружений, о качестве подготовки военных специалистов, об уровне тактической и оперативной выучки войск. Азербайджанская армия не имела явного преимущества в качестве вооружений, а количество объективно ограничивалось театром военных действий. Лишь на равнине можно развернуть в атакующей "лаве" сотню танков Т-90С. В предгорье пространство для маневра сужается, и тактическая выучка обороняющихся войск может значить больше, чем преимущество противника в дальнобойной артиллерии и средствах разведки.

Эффективный апгрейд

Грамотное владение оружием значит не меньше, чем тактико-технические характеристики "железа". Известно, что в Карабахе оперативно-тактический ракетный комплекс LORA (израильский аналог российского ОТРК "Точка") азербайджанская сторона применила один раз – по мосту через реку Акар. Зато на бортах самоходных установок войсковой ПВО "Оса" азербайджанской армии отчетливо видны звезды, означающие большое количество пораженных целей – армянских беспилотников (всего более 20). В конкретной операции модернизированные и относительно недорогие "Осы" оказались значительно эффективнее новейшей LORA (Long-Range Artillery Missile) – по 100 миллионов долларов за комплекс и еще по полтора миллиона долларов за каждую ракету к нему.

Пример неслучайный, ведь "Осы" армянской стороны в боевой обстановке показали себя не лучшим образом – БПЛА типа "Байрактар" их легко обнаруживали и поражали, хотя все должно было происходить с точностью да наоборот. По данным Баку, уничтожены 40 комплексов ЗРК "Оса", 5 единиц ЗРК "Тор", 4 единицы ЗРК "Куб", 14 зениток "Застава". Трудно сказать, чего здесь больше – недооценки противника или переоценки собственных возможностей.

Не будем касаться обученности расчетов войсковой ПВО, но заметим, что азербайджанские "Осы" ранее прошли модернизацию с помощью белорусского предприятия "Тетраэдр" и обрели совершенно новые качества. Белорусские специалисты доработали электронику, сделали ЗРК более "зорким" и дальнобойным – ракеты Т382 поражают цели на дистанции до 20 км, на высотах до 10 тысяч метров (потолок "Байрактара" – 8 200 метров). Причем белорусы предлагали аналогичный апгрейд войсковой ПВО и армянской стороне, но в Ереване решили сэкономить. До войны хватало и современных комплексов войсковой ПВО – в последние годы Россия поставила Армении ЗРК "Бук-М1-2", "Тор-М2КМ", а также наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М".

Для понимания технологического равновесия азербайджанской и армянской сторон конфликта в Карабахе, напомню: Армения стала первым в мире импортером четырех российских ракетных комплексов "Искандер-Э" (с комплектом из 25 ракет), приобрела 12 уникальных истребителей Су-30СМ (получено пока 4), тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М. Ереван получает российское оружие по льготным внутрироссийским ценам, в комплекте с государственными кредитами РФ общим объемом 300 миллионов долларов. Вроде бы армянские арсеналы не предвещали сокрушительного поражения в относительно скоротечном военном конфликте.

Турецкий фактор

Для Еревана не были секретом совместные азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство", которые проходили на территории Азербайджана регулярно, охватывали не только Нахичеванскую Автономную Республику, но и пригороды Гянджи, Кюрдамира, Евлаха, других населенных пунктов вблизи Нагорного Карабаха. Надо было заранее "сушить порох", готовить системный ответ.

Заметим, Россия не "сверхвооружила" Азербайджан, открыто поставив ему (как и многим другим странам СНГ) за несколько лет 100 танков Т-90С, 118 БМП-3, 230 БТР-82, 18 самоходных гаубиц "Мста-С" калибра 152 мм, 18 самоходных орудий "Вена" калибра 120 мм, 18 боевых машин РСЗО "Смерч" калибра 300 мм и 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Белорусские партнеры столь же прозрачно продали Баку РСЗО "Полонез".

И все же победа над противником куется в металле и планах генштаба задолго до войны. Когда над Карабахом 27 сентября появились израильские и турецкие беспилотники, загрохотала артиллерия, это была одна из вероятностей развития многолетнего конфликта. Армянская сторона должна была к этому готовиться больше четверти века. Дальнейшие боевые действия показали, что Азербайджан чисто технологически подготовился к операции лучше армянской стороны. Азербайджанские войска упорно искали и находили слабые места в обороне противника. Беспилотники давили, прежде всего, психологически. Логистика, тыл и вся военная организация армянской стороны оказались не на высоте.

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