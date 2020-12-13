SOS во время пандемии, или Какие дела можно решить в Тбилиси через Facebook

Новое - это не всегда плохо, а дреды с тату - не всегда воплощение зла. К этому выводу пришла в грузинской столице обычная пенсионерка Зина Петрова

У Зины Петровой, пенсионерки со стажем, случилась беда, которая в эпоху карантина в связи с пандемией COVID-19 приобрела для нее размеры крупногабаритной нерешаемой катастрофы. Если сухо по факту: у нее потек бачок в туалете. Этакие позорнейшие кап-кап-кап и все на пол.

Зина боролась с бедствием всеми подручными средствами: подставляла миску, обкладывала очаг "извержения" тряпками, но ситуация только ухудшалась. Вода могла протечь к соседям. А внизу, между прочим, совсем свежий ремонт. И новые несговорчивые люди с большим мнением о себе любимых и малооцененных обществом. С такими связываться себе дороже.

При нормальной ситуации в далеком прошлом, когда мир еще понятия не имел о коронавирусе и его последствиях, Зина просто позвонила бы местному сантехнику Рафику и за десятку решила бы возникшие превратности судьбы. Попыталась повторить то же самое.

- Нет, не приду, - отрезал Рафик. – Из Мухиани до твоего Сабуртало пешком никак. А велосипеда у меня пока нет. Жди, пока транспорт пустят.

И повесил трубку.

Хорошенькое дело "жди", когда сырость законам карантина не подчиняется.

Зина пыталась не спать, караулить нудно капающий источник, но поняла, что до конца карантина ее долго не хватит. Попыталась выяснить у еще сохранившихся подруг номера их сантехников. Но, как на зло, все они были за пределами досягаемости, а ради починки бачка никто не хотел заморачиваться.

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Думала, думала и придумала. Вывесила на балконе худосочный плакатик с красной надписью SOS, а рядом для доходчивости капающий кран. Решила, что спасение придет к ней само. Может, какой-то сантехник будет проходить мимо и увидит крик души.

Других средств коммуникации Зина не имела по причине врожденного скептецизма и консервативного отношения ко всем техническим новшествам, что принес XXI век. Особую неприязнь она испытывала ко всякого рода мобильным, планшетам и компьютерам. Штучно сохранившиеся подруги давно преклонного возраста, старавшиеся держать руку на пульсе времени, советовали разумное:

- Купи ты себе, Зина, мобильник с интернетом. Нужная вещь.

Зина презрительно кривила губы и брезгливо отмахивалась.

- Делать мне нечего - себя одебиливать. Вижу я, как молодежь по улицам ходит. Уставятся в свои голубые экранчики, в уши проволоки заткнут и нет их. Скоро забудут, с какой стороны книга открывается. Ни нравственности у них, ни духовных ценностей. А разговор, как у неандертальцев. Половину слов не понимаю вообще: "Голосовой портал", википедия и еще эти, как его, хештеги. Наше поколение уйдет, кто останется? Катастрофа, вырождение человечества! - и горестно качала головой, заранее оплакивая в душе еще не рожденных младенцев.

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Советчицы замолкали, понимая, что главные стены человек строит в своих мозгах и сломать их может только он сам.

Тем не менее, через два часа после вывешивания транспаранта в дверь позвонили. Зина предусмотрительно спросила, кто, мол, и по какой причине.

- Увидел объявление на балконе.

Зина открыла дверь и обомлела. Кошмар на улице Вязов воплотился в жизнь. Ее взору предстал молодой парень с какими-то абсолютно неприличными косичками, до черна татуированными руками и впридачу с десятком разноцветных браслетов на обоих запястьях. Наряд дополняли рваные джинсы, а через дыры проглядывали куски обнаженных волосатых ног. Страх и ужас особенно для человека, рожденного и постаревшего в пуританском СССР.

Дальше диалог пошел на смеси жестов и отдельных слов. Зина сразу уловила, что русский у парня с косичками хромал на две ноги и кое-как подпирался костылем из английских слов.

Парень представился Гочей.

- Ты сантехник?

Парень замотал головой и кое-как объяснил, что работает в супермаркете "Спар". Рука с татуировкой змеи ткнулась куда-то в сторону, где находился вышеуказанный сетевой магазин. В глазах у Зины вспыхнувшая было надежда тут же потухла: "Э, ты мне не помощник".

Гоча что-то заговорил быстро на грузинском, в котором Зина была несильна и кое-как поняла, что подозрительный тип просит пройти в ванную и посмотреть на проблему с бачком с близкого расстояния.

Решив, что хуже уже не будет, Зина нехотя пропустила подозрительного типа явно нетрадиционной ориентации (косички эти противные восторга не вызывали) в квартиру.

Гоча поправил свисающие джинсы и бодро прошлепал в ванную. Вместо того, чтоб заглянуть в бачок, он достал мобильник и стал щелкать унитаз со всех сторон.

- Вот, малахольный! - охнула Зина, не ожидавшая такой фотосессии в отхожем месте.

- Вайфай есть? - спросил странноватый тип, теребя одну из косичек.

- Чего? - не поняла Зина. Внутри ее нарастало раздражение на весь маразм ситуации.

- Фейсбук?

Терпение Зины лопнуло, и она разразилась давно заученной речью о тлетворном влиянии всяких кнопок на неокрепшие умы молодежи и необходимости читать классиков, а не висеть в каком-то Фейсбуке и облучать последние мозги.

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Судя по лицу Гочи, он мало что понял из зажигательной речи пенсионерки, но сказал.

- Калбатоно, do not worry (англ. "Не волнуйтесь" - здесь и далее примеч. ред.). Найду сантехника, – и скрылся за дверью.

Зина только обреченно махнула рукой и пошла бороться с накапливающейся влагой, бурча себе под нос.

- Найдет он, как же. Волос длинный, ум короткий. Чучело огородное. Одни наколки эти со змеями чего стоят.…

Откуда ей было знать, что "чучело огородное" моментально выложило фотки в Фейсбук, да еще и настрочило соответствующий пост с просьбой о помощи и адресом с места событий.

Гочины посты моментально зажили своей жизнью. Под ними множились и разветвлялись комменты.

- ... В Сабуртало кроме Рафика еще Анзор хороший сантехник..

- Анзор не приедет. В деревне от вируса прячется.

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- У меня сосед сам бачок соберет–разберет. Старый кадр. Кандидат наук.

- Аба, давай сюда мобильный твоего кандидата. Бебо (груз. бабушка) вторую ночь не спит.

- Нет, он от нее очень далеко живет. На машине придется везти.

В итоге методом проб и ошибок обнаружили если не профессионального сантехника, то вполне себе человека с золотыми руками, причем ровно на противоположной стороне улицы. Бывают же в жизни такие совпадения.

И вскоре в Зининой квартире раздался второй звонок. Дальше все было просто и буднично. Незнакомец пришел, увидел, починил. И денег не взял. Ограничился неописуемой ее благодарностью.

- Откуда вы узнали обо мне? - полюбопытствовала пенсионерка, еще не веря свершившемуся чуду.

- Из Фейсбука, - последовал будничный ответ. - Жалко, что вас там нет. Все было бы намного проще.

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И объяснил популярно, как работают группы волонтеров на Фейсбуке, быстро, четко оперативно и сколько стариков получают своевременную помощь.

...На другой день в местном "Спаре" рано утром появилась Зина Петрова и поинтересовалась у кассирши, худенькой девочки в зеленой униформе.

- Гоча с косичками когда работает?

- Косички? - девочка сделала непонимающее лицо.

Зине пришлось показать жестами весь облик ее спасителя. Не забыла и про змеиные татуировки.

- Это дреды называется, - ввела ее в курс дела кассирша.

Зина нахмурилась. Опять новое слово.

- Гоча завтра будет, а вы что хотели? - уточнила девочка.

- Хотела спросить, как мне Фейсбук завести. Всякое может случится… Пусть меня научит. Хуже не будет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Основано на реальной истории, имена героев рассказа выдуманные