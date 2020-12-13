Тренировка года: как работают боеголовки Стратегических ядерных сил России

На исходе года залповым учебным пуском стратегических ракет ядерной триады Россия убедительно напомнила о бесперспективности давления и ультиматумов в отношениях с ней, пишет военный обозреватель Sputnik

Вооруженные силы России 9 декабря провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Из акватории Баренцева моря, с космодрома Плесецк, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС были запущены баллистические ракеты "Ярс" и "Синева", высокоточные крылатые ракеты большой дальности Х-101 и Х-555.

Расчеты атомной субмарины Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и экипажи стратегической авиации действовали успешно – поражены мишени на полигонах Кура (полуостров Камчатка) и Пембой (республика Коми), за тысячи километров от рубежей боевого применения.

Напомню, максимальная дальность межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" - 11000 км, МБР "Синева" - 8300 км, крылатых ракет воздушного базирования Х-101 – 5500 км, Х-555 – 2500 км.

Главная причина тренировок СЯС – технологическая. Россия проверяет надежность оружия возмездия. Москва готовится к любому развитию событий, ведь Вашингтон последовательно выходит из международных договоров об ограничении вооружений.

Даже американское издание The National Interest признает, что высокий уровень военной активности Североатлантического альянса у границ РФ создает уязвимости в сфере безопасности и подталкивает Москву к созданию новых вооружений. В случае масштабного военного конфликта Стратегические ядерные силы России позволят асимметрично и оперативно компенсировать превосходство НАТО в области обычных вооружений. Спектр ядерных зарядов различной мощности позволяет дифференцированно решать задачи уничтожения объектов и целей противника.

Не касаясь системы управления и устройства "ядерного чемоданчика" Верховного главнокомандующего ВС РФ, рассмотрим, как работают компоненты СЯС и боеголовки.

Ядерная триада

Распределение носителей ядерных боеголовок по сферам боевого применения – в воздухе, в море и на земле – позволяет достичь максимальной степени скрытности, технологической надежности, боевой живучести и эффективности оружия возмездия.

К примеру, МБР "Синева" стартует совершенно скрытно и непредсказуемо – из подводного положения (в любой точке Мирового океана). Каждый компонент триады способен автономно выполнить стратегическую задачу. Боевая интеграция обеспечивает безусловное и гарантированное решение проблемы.

Полноценной ядерной триадой обладают только США и Россия, они же имеют более 90% созданных на планете боеголовок. Совершенно неслучайно 9 декабря американский самолет-разведчик RC-135S взлетел с авиабазы на Аляске и совершил многочасовой полет с дозаправкой над Беринговым морем, вблизи российских границ. Это был сбор телеметрической информации о пусках МБР, о работе СЯС России.

Государственная политика РФ в области ядерного сдерживания определяет четыре условия нанесения ответного ядерного удара: пуск баллистических ракет по территории России и ее союзников, удар оружием массового уничтожения, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия с конвенциальным вооружением, угрожающее существованию РФ.

Генеральный штаб ВС РФ конкретизирует: Москва задействует ядерный потенциал в случае любого ракетного удара по российской территории. Поскольку нет возможности определить, каким оружием атакует противник, летящая в РФ баллистическая боеголовка априори считается ядерной. Западные "партнеры" знают об этом и все же не снижают провокационной военной активности в Арктическом, Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском регионах. Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил об отработке самолетами ВВС США ударов по РФ. Включая крайне опасные подлеты американских бомбардировщиков В-52 к Санкт-Петербургу и Калининграду. Реакция России логична.

Стратегические ядерные силы РФ с опережением графика получают новые ракетные комплексы, в том числе "Ярс", "Сармат", "Авангард". Атомные субмарины, части РВСН, бомбардировщики-ракетоносцы – несут постоянное (круглосуточное) боевое дежурство, в готовности к немедленному ответному удару по отдельным целям или направлениям (по обстановке). Регулярно проходят учения, в которых задействованы одновременно все компоненты российской ядерной триады.

Цепная реакция

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в день тренировки СЯС заявил: "Исключительно важно, правильно и со всех точек зрения своевременно подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу".

Ранее российскими "стратегами" на учениях отработана ситуация "после массированного ракетно-ядерного удара по России". Условный ответ вероятному агрессору выглядел настолько убедительным, что в НАТО резко сменили тональность, и предложили "избегать просчетов и недоразумений".

Несущие боевое дежурство под Оренбургом гиперзвуковые блоки "Авангард" (технологическая вершина обороноспособности РФ) неизбежно стартуют к целям на территории противника. С помощью межконтинентальной баллистической ракеты (УР-100Н УТТХ) блок способен совершать витки вокруг Земли, и в расчетное время войти в атмосферу за тысячи километров от цели. Затем, на скорости до 24 тысяч километров в час по непредсказуемой траектории "Авангард" прилетит и гарантированно уничтожит объект противника. Защиты нет.

Межконтинентальная баллистическая ракета третьего поколения РСМ-54 "Синева" состоит на вооружении атомных стратегических субмарин. Стартовый вес ракеты – около 40 тонн, и она несет четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения по 100 килотонн. Максимальная дальность полета – до 11500 км. Грозное и невидимое в морских глубинах оружие реального сдерживания.

Запущенная над территорией РФ или из воздушного пространства над нейтральными водами с борта бомбардировщика-ракетоносца стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101 способна на высотах от 30 метров до 10 км преодолеть 5500 км со скоростью до 270 метров в секунду и очень точно "уложить" в цель боеголовку весом до 430 кг.

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