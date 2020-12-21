Для чего на армянско-азербайджанской границе появились пограничники ФСБ России

В сложной ситуации уточнения (делимитации и демаркации) границ Армении и Азербайджана на отдельных участках российские пограничники становятся на пути возможных провокаций и выполняют де-факто миротворческую миссию

Глава правительства Армении Никол Пашинян 21 декабря посетил сопредельную с Азербайджаном Сюникскую область, которая, по сообщениям СМИ, становится зоной растущего напряжения. Областное руководство в воскресенье даже призвало население в целях безопасности не покидать охраняемой армянскими военнослужащими территории Сюника для заготовки дров в лесу, выпаса скота и других хозяйственных нужд. Мирным жителям ничто не угрожает: армянские и азербайджанские пограничники во взаимодействии с российскими коллегами размещают пограничные наряды на участке Воротан – Давид Бек межгосударственной автодороги Горис – Капан в Сюникской области.

Ранее в МИД Армении отметили, что уточнение боевых позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после отхода под контроль Баку части территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Миротворческая роль российских пограничников в этой технологически непростой ситуации очевидна, они подстраховывают от возможных частных инцидентов и в целом от "реинкарнации" вооруженного конфликта.

Уточнение государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Зангелан и Кубатлы (Губадлы) осложняется тем, что "советский" 21-километровый участок дороги не соответствует сложившейся конфигурации суверенитета и территориальной целостности двух республик. Эмоционально чувствительный для местного населения процесс демаркации осуществляется по картам СССР, завершится в ближайшие дни и позволит обеспечить безопасное движение по дороге, "петляющей" через армяно-азербайджанскую границу. Для обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис – Давид Бек на постоянной основе размещаются российские пограничники.

На этом фоне директор ФСБ России Александр Бортников 18 декабря посетил Ереван и Баку, чтобы максимально точно донести армянскому премьер-министру Николу Пашиняну и азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву принципиальную позицию Москвы относительно делимитации и демаркации границ и укрепления регионального мира.

Расширение зоны ответственности

По информации из Еревана, в последние дни за пределами международно-признанных границ Армении возросла вероятность возобновления боевых действий. Эскалация могла распространиться и на Сюникскую область. Укрепление международно-признанных границ Армении создает новые гарантии безопасности, тем более что пограничные войска ФСБ России, по словам самого Пашиняна, "полностью вовлечены в Сюнике". Заметим, одной областью трехстороннее пограничное взаимодействие не ограничивается.

На территории Армении до сентябрьского обострения в Нагорном Карабахе находились четыре пограничных отряда ФСБ России (Гюмринский, Армавирский, Арташатский и Мегринский), всего около 4500 человек. Основное внимание уделялось охране армянско-турецкой границы протяженностью свыше 300 км.

В соответствии с трехсторонним соглашением от 9 ноября у российских пограничников появились новые задачи – в Лачинском и Нахичеванском коридорах, соединяющих Армению с Карабахом и Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой (в составе Азербайджана).

В конце ноября для укрепления пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники – для размещения на границе Армении и Азербайджана. Сегодня высока вероятность появления новых сил регионального управления ФСБ России.

Изначально трехстороннее соглашение не затрагивало охрану российскими пограничниками непосредственно армяно-азербайджанской границы протяженностью около 1000 км. Однако известно, что на армянской стороне границы с Ираном "зеленые фуражки" ФСБ России присутствовали с 2017 года. Возможно, визиты Александра Бортникова в Ереван и Баку связаны с вводом российских пограничников на армянско-азербайджанскую границу – с армянской стороны, по аналогии с охраной армянско-турецкого участка.

Подобная конфигурация выгодна обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, поскольку надежно обеспечивает безопасность и территориальную целостность Армении и объективно способствует демилитаризации экономики Азербайджана, военные расходы которого в 2021 году превысят 15% госбюджета.

Угрозы региональному миру

Присутствие российских пограничников в Карабахе способно "зацементировать" позиции сторон, сложившиеся на 9 ноября 2020 года, и послужит региональной стабильности в обозримой перспективе.

Стремительная командировка Александра Бортникова на Южный Кавказ может оказаться подготовкой к новым трехсторонним межгосударственным договоренностям Армении, Азербайджана и России. Кроме расширения зоны пограничной ответственности России, высокопоставленные собеседники в Ереване и Баку могли также обсуждать тему растущего военного присутствия Турции на территории Азербайджана. Присутствие, опасное продолжением и развитием регионального конфликта по типу сирийского (западные союзники наверняка поддержат материально процесс расширения военного влияния Анкары).

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил о продолжении помощи "азербайджанским братьям" в их "справедливом деле" и в обучении военнослужащих, включая формат совместных маневров. Не стоит идеализировать братскую помощь Анкары в вооруженном противостоянии с армянской стороной, ведь Турция – член Североатлантического альянса, который, главным образом, "проецирует силу" и стремится контролировать энергоресурсы планеты.

Эксперты Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) отмечают: "Мнимая победа Азербайджана, достигнутая ценой значительных людских и материальных средств… интересна для боевых действий будущего".

Причем речь идет не только об уроках тактики боевого применения средств радиоэлектронной борьбы, беспилотников и артиллерийских систем, важности значительного запаса ударных боеприпасов ПВО средней дальности в интеграции с рассредоточенными средствами разведки и сопровождения целей. Конфликт в Карабахе продемонстрировал необходимость в новых оперативных концепциях и перехода от платформенно-ориентированной к сетецентрической структуре сил.

В предстоящие десятилетия преимуществом в боях высокой интенсивности будут обладать вооруженные силы малых, средних и больших держав, которые лучше всего совместят устаревшие и новые технологии. Хорошо обученные и хорошо оснащенные армии всегда побеждают недисциплинированные войска, независимо от технологического преимущества последних. То есть, кому война и кровь, а кому – отработка новых технологий и концепций.

На Западе Южный Кавказ воспринимается как испытательный полигон или ипподром (ставят на Эрдогана). Зарубежные военные аналитики холодно просчитывают варианты продолжения: необходимость дополнительных инвестиций в реальную военную подготовку, упор на рассредоточенные общевойсковые и многодоменные операции с использованием искусственного интеллекта. В этой геополитической игре не думают о реальной безопасности Армении, Азербайджана и России.

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