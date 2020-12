Российский истребитель Су-57 завоевывает мир. Что дальше?

Серийный Су-57 Воздушно-космические силы России получат в декабре уходящего года. Первый истребитель 5-го поколения с двигателем второго этапа будет собран в 2022 году. К концу 2024 года в боевом строю ВКС России будут 22 истребителя Су-57, к 2028 году – 76 единиц. Палубную версию разработают до конца 2021 года.

В очереди желающих приобрести Су-57 – уже восемь стран. Первый зампред правления Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов сообщил: "Рассматриваются различные варианты поставки: отдельный самолет и самолет с полным набором вооружения, с системой послепродажного сервиса".

Алжир первым разместил в России заказ на 14 истребителей Су-57Э. Крупнейшим потенциальным заказчиком Су-57 является Индия, которая намерена приобретать готовые единицы и развивать проект лицензионного производства на своей территории (как это было ранее с истребителями МиГ-21, МиГ-27 и Су-30). Причем индийские ВВС отдают предпочтение двухместным истребителям, и Россия готова пойти навстречу важному партнеру.

Кроме Индии и Алжира, значительный интерес к истребителю Су-57 проявляют Китай, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, Иран и Турция. Ожидается, что число зарубежных заказчиков будет постоянно расти, ведь истребители четвертого поколения физически изнашиваются и понемногу уходят в прошлое, а достойного конкурента на мировом рынке у Су-57 сегодня и в обозримой перспективе нет. Возможно, он еще посоревнуется за господство в воздухе с российским же истребителем-перехватчиком МиГ-41, который будет крупнее и дороже (разрабатывается с 2018 года).

Американское издание Military Watch Magazine ожидает, что популярность Су-57 в мире значительно возрастет после того, как Россия еще более приблизит конструктивные возможности машины к уровню шестого поколения, с интеграцией гиперзвуковых ракет и новыми двигателями "Saturn-30".

Однако уже сегодня Су-57 обладает уникальным сочетанием функций истребителя-перехватчика и ударного самолета-штурмовика. Причем отношение боевой нагрузки к массе самолета значительно выше, чем у истребителей четвертого поколения, а искусственный интеллект позволяет Су-57 успешно работать в связке с тяжелыми ударными беспилотниками С-70 "Охотник" (который обладает своим "умом", шеститонным арсеналом бомб и ракет, боевым радиусом до 5 000 километров).

Истребитель пятого поколения Су-57 интересен и уникален тем, что в значительной мере "соткан" из технологий шестого поколения. Является эффективной боевой единицей и одновременно – научной лабораторией, исследовательским полигоном, шагом в будущее. Пилотируемый Су-57 способен выполнять 90% задач в автоматическом режиме и даже действовать полностью автоматически по заранее подготовленной программе. Начало интеграции истребителя Су-57 с ударным беспилотным "Охотником" ведет к новой тактике и практике боевого применения тяжелых беспилотных эскадрилий самолетов шестого поколения. Это не фантастика.

Российский вице-премьер Юрий Борисов 21 декабря заявил, что истребитель шестого поколения будет беспилотным, причем создается не просто "боевая единица с крыльями", а эффективный авиационный комплекс. Таким самолетом можно будет управлять с земли или из идущего рядом летательного аппарата. По заказу Министерства обороны ведутся научно-исследовательские работы, эффективность различных вариантов рассматривается и оценивается еще на уровне инженерных записок. Как правило, работа над подобными проектами от старта опытно-конструкторских работ идет около пяти-семи лет. Создание истребителя шестого поколения началось весной 2016 года, и тогда же ответственный за программы военной авиации в Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов отмечал, что первый полет состоится до 2025 года.

А пока есть пилотируемый Су-57, который имеет выдающийся экспортный потенциал. И все же первыми получат истребители пятого поколения ВКС России. Юрий Борисов подчеркнул: "За границу ничего не продаем, пока не удовлетворим все потребности наших войск. Могу сказать, что есть контракт, подписанный с Минобороны, на 76 машин, так что молотки стучат".

Официальные характеристики заводом-изготовителем засекречены. На сегодня из открытых источников известно: боевой комплекс Су-57 включает около 15 новейших авиационных средств поражения "воздух-воздух", "воздух-поверхность", в том числе противокорабельные ракеты дальностью до 250 км и гиперзвуковой "Кинжал". Испытания других новейших типов вооружения планируется завершить в 2021 году.

С точки зрения западной военной мысли, российский истребитель Су-57 – достойный представитель пятого поколения боевой авиатехники (технологии доступны всего двум-трем государствам в мире) и приближается к шестому поколению.

Трехмерный вектор тяги позволяет Су-57 совершать невероятные маневры в воздухе, недосягаемые для всех прочих истребителей пятого поколения. "Боковые" РЛС обеспечивают высокую автономность в поиске целей и невидимость самолета для радаров противника – без потери эффективности целеуказания для собственных ракет на борту. Интегрированная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяет во всех ракурсах и проекциях наводить помехи – защищать самолет от ракет с головками самонаведения. Комплекс РЭБ "Гималаи" способен на значительном удалении "увидеть" и "обезвредить", к примеру, истребители F-22 и F-35.

Российский истребитель Су-57 создан для завоевания превосходства в воздухе, и технологически недосягаем для F-22 и F-35 по могуществу вооружения, дальности полета, скорости и маневренности. Популярные сравнения не всегда корректны. Все же F-22 американцы проектировали исключительно для размещения ракет "воздух-воздух" (решение принципиально неверное), затем попытались "воткнуть" в существующие отсеки ракеты "воздух-поверхность", которые туда просто не поместились.

И тогда пришлось создавать более дешевый (всего 100 млн долларов за единицу) "невидимый бомбовоз" F-35. Заметим, что многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35 – это ставка на "невидимое-дозвуковое" проникновение в зону действия ПВО противника, нанесение ударов по наземным целям и координация действий других самолетов. Особенности конструкции Су-57, F-22 и F-35 дают им разные преимущества на разных дальностях, но не отменяют технологического и боевого превосходства российского истребителя.