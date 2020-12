Кого испугали бомбардировщики России и Китая над Тихим океаном

Россия и Китай технологично и немногословно обозначили свои интересы и возможности в западной части Тихого океана.

Авиагруппа в составе двух Ту-95МС Воздушно-космических сил России и четырех "Хун-6К" ВВС Китая 22 декабря успешно осуществила 10-часовое воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У. На отдельных участках маршрута "стратегов" сопровождали истребители Су-35С ВКС РФ, а также поднятые по тревоге истребители F-15 ВВС Японии.

В ходе выполнения задач самолеты действовали в рамках международного права, не нарушали воздушного пространства соседних государств. Минобороны РФ подчеркнуло плановый характер миссии, которая не направлена против третьих стран, служит повышению уровня взаимодействия вооруженных сил двух государств.

Подобные операции демонстрируют качественно новый уровень сотрудничества между двумя странами. Совместная миссия вызвала большой международный резонанс (как и первое совместное патрулирование двух Ту-95МС и двух "Хун-6К" в июле 2019 года). По сообщению объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, авиагруппа несколько раз вторгалась в "зону идентификации воздушной обороны". В ответ на "вторжение" в опознавательную зону ПВО 19 российских и китайских военных самолетов южнокорейские ВВС также поднимали свои истребители.

Западные державы назвали рост российско-китайского военного сотрудничества "серьезной угрозой безопасности", а США заметили, что баланс сил в регионе западной части Тихого океана меняется не в их пользу.

Совместная российско-китайская миссия началась ранним утром 22 декабря. Когда четыре китайских бомбардировщика вошли в "зону идентификации воздушной обороны" со стороны острова Йодо (Восточно-Китайское море), в операционном районе уже находились 15 российских самолетов, которые ранее прошли с севера на юг мимо островов Такэсима (Лианкур) в Японском море.

Несмотря на тревогу объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи относительно "воздушной армады" РФ и КНР, специалисты ПВО не выявили нарушений национального воздушного пространства. Установленная Сеулом в одностороннем порядке в 2013 году "зона идентификации воздушной обороны" юридически никого не обязывает заранее сообщать о вхождении в нее, но китайская сторона все же предупредила о совместных учениях.

Необычный состав авиагруппы свидетельствовал о высокой готовности систем целеуказания, ударного оружия и истребительного прикрытия к выполнению задач стратегической важности.

Разумеется, в это утро тревогу сыграли на крупной военно-морской базе США Йокосука, которая находилась на расстоянии "вытянутой руки" от российских и китайских ракетоносцев (от островов Такэсима – немногим более 700 км). Однако 22 декабря "стратеги" ВКС России и ВВС Китая всего лишь планово оценили вероятный театр военных действий (ТВД) и послали определенный сигнал американским партнерам, которые пытаются диктовать свои правила в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, операционное пространство значительно шире.

По мнению американцев, стратегические бомбардировщики и средства морской разведки России и Китая изучают возможности командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и все более уверенно чувствуют себя у границ США.

Ранее аналитическое издание The National Interest отмечало: "Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса "воздух-воздух" может создать угрозу важнейшим узлам сети управления действиями авиации США. Среди этих узлов – система дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения АВАКС, различные самолеты разведки и наблюдения, самолеты-заправщики и авиационные средства радиоэлектронного подавления".

Китайский стратегический бомбардировщик "Хун-6К" (условное обозначение "Бог Войны") – самая современная модификация, в основе которой – советский Ту-16А (в конце 1950-х годов КНР были переданы несколько самолетов и техническая документация). "Стратег" отличается от предыдущих версий "умной" электроникой и новейшим вооружением, способен наносить ядерные удары на удалении в тысячи километров. Имеет РЛС дальнего обнаружения и управления огнем, систему постановки помех, оптико-электронную станцию разведки и целеуказания – для наведения корректируемых авиационных бомб и ракет класса "воздух–земля", оснащенных лазерными головками самонаведения.

Максимальная дальность пуска китайских крылатых ракет воздушного базирования "Длинный меч-10К" (AKD-20), по разным данным, от 1600 км до 2500 км. Для поражения наземных объектов противника может применяться также ракета класса "воздух–земля" KD-88, оснащенная инерциальным, телевизионным и инфракрасным каналами наведения и двухканальной системой связи для передачи изображения цели на самолет-носитель. В арсенале имеются сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) "Инцзи-12" и "Инцзи-100" (дальность пуска соответственно 400 км и 770 км), которые позволяют уничтожить, к примеру, авианосец, не входя в зону действия ПВО противника. По оценкам американских экспертов, зенитная управляемая ракета "Стандрат-2" не гарантирует перехват ПКР "Инцзи-12 и 100".

Бомбардировщик "Хун-6К" оснащен российскими турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2 мощностью 12 тыс. кгс/см. В конструкцию планера на 30% внедрены композитные материалы. Дальность полета без дозаправки – до 5000 км. Словом, это убедительная "Кузькина мать" по-китайски. А в боевом содружестве с российским "Медведем" могущество "Хун-6К" возрастает многократно.

Межконтинентальный бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 МС "Медведь" достаточно хорошо известен в мире способностью нанести удар на дальности свыше 5000 километров. Иностранное "сопровождение" подобных машин над нейтральными водами может служить лишь для очистки совести военачальников потенциального противника.

В боевой обстановке "эскорт" подойти не успеет. При необходимости Ту-95МС нанесет ракетный удар издалека, возможно, из воздушного пространства РФ. Зона боевого патрулирования Ту-95МС практически не имеет ограничений по дальности. Без дозаправки машина преодолевает до 15 тысяч километров, а рекордный полет "Медведя" с дозаправками состоялся над тремя океанами в 2010 году – 30 тысяч километров.

Для поражения важных целей в удаленных военно-географических районах "стратег" имеет крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с расчетной дальностью до 5500 км и ракеты Х-55 нескольких модификаций дальностью до 3500 км, включая изделия с компактной термоядерной боевой частью мощностью 200 килотонн. Самым вооруженным считается Ту-95МС-16, способный нести 16 крылатых ракет (максимальная боевая нагрузка "Медведя" – 12 тонн).