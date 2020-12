Диссидент без эмиграции — что моряк без моря

Суть дела в том, что сенатор-республиканец Тед Круз, лютый ненавистник всего китайского, оказался тем решающим человеком, что добился устранения из некоего законопроекта строчки, давшей бы диссидентам из Гонконга специальный статус беженца на американской земле, пишет автор РИА Новости.

Об этом пишет заведующий американским бюро гонконгской газеты South China Morning Post. То есть американец (зовут Роберт Делани) — при этом явный лютый демократ и большой друг китайских борцов с Пекином. Пишет хорошо: Круз "был так влюблен в силу продемократического движения Гонконга, что не поленился в прошлом году предпринять путешествие в этот город. Одетый в черное в знак солидарности с оппозицией, он скандировал: у протестов есть сила, от которой диктаторы дрожат". И вот сегодня он объясняет, что закон об убежище для местных борцов с диктатурой наводнит США китайскими шпионами.

Речь о сложной и запутанной истории, в которой в один законопроект попала как помощь жертвам коронавируса, так и очередной пакет санкций США против китайских официальных лиц и многое прочее. Да, в Вашингтоне без санкций недели не проходит, их уже давно перестали замечать, и больше запретов достается Китаю, чем России. А совмещать в одном пакете несовместимое — это технология насильственных компромиссов в конгрессе, интересная разве что изучающим скрипящие американские политические механизмы. Вот сейчас "диссидентский" пункт пал жертвой очередного компромисса непонятно кого и с кем.