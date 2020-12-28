Диссидент без эмиграции — что моряк без моря

В США произошла история, которую там мало кто заметил, зато она прогремела в Китае и особенно Гонконге

Суть дела в том, что сенатор-республиканец Тед Круз, лютый ненавистник всего китайского, оказался тем решающим человеком, что добился устранения из некоего законопроекта строчки, давшей бы диссидентам из Гонконга специальный статус беженца на американской земле, пишет автор РИА Новости.

Об этом пишет заведующий американским бюро гонконгской газеты South China Morning Post. То есть американец (зовут Роберт Делани) — при этом явный лютый демократ и большой друг китайских борцов с Пекином. Пишет хорошо: Круз "был так влюблен в силу продемократического движения Гонконга, что не поленился в прошлом году предпринять путешествие в этот город. Одетый в черное в знак солидарности с оппозицией, он скандировал: у протестов есть сила, от которой диктаторы дрожат". И вот сегодня он объясняет, что закон об убежище для местных борцов с диктатурой наводнит США китайскими шпионами.

Речь о сложной и запутанной истории, в которой в один законопроект попала как помощь жертвам коронавируса, так и очередной пакет санкций США против китайских официальных лиц и многое прочее. Да, в Вашингтоне без санкций недели не проходит, их уже давно перестали замечать, и больше запретов достается Китаю, чем России. А совмещать в одном пакете несовместимое — это технология насильственных компромиссов в конгрессе, интересная разве что изучающим скрипящие американские политические механизмы. Вот сейчас "диссидентский" пункт пал жертвой очередного компромисса непонятно кого и с кем.

Для Роберта Делани это повод поговорить о гнусности республиканцев как породы. Они, например, склонны обвинять в недавнем взломе множества компьютеров федеральных ведомств исключительно китайцев — а каждому демократу ясно, что виноваты-то русские (хотя фактов, как водится, нет как у одних, так и у других). А в результате произошло нечто немыслимое — представьте, что Америка не пускала бы к себе беженцев с Кубы от Фиделя Кастро или из Вьетнама после проигранной войны. И вот, пишет Делани, в процессе этой внутренней геополитической грызни Круз употребил чистых и светлых диссидентов Джошуа Вонга или Натана Лау как подставку для произнесения речей об ужасах "коммунистического Китая", только чтобы вышвырнуть вон эту подставку после завершения представления.

А что, абсолютно точно сказано. Это и произошло. Перед нами событие монументального значения для всех и всяких диссидентов из любых стран.

Диссидент — явление типичное и относительно древнее. Прежде всего, конечно, это тот, у кого от невыносимых страданий своего народа "душа уязвлена стала". И в своей уязвленности такой человек измышляет для страдающего народа быстрое и часто кровавое очищение, да хоть бы и с помощью иноземных сил, с их санкциями, интервенциями и гуманитарными бомбардировками. И — да, вот такие, уязвленные, только и мечтают, чтобы пожертвовать собой в этой битве за придуманное ими прекрасное будущее и счастье народа. И даже жертвуют.

Но — то немногие экзальтированные личности. А кроме них есть еще великое множество личностей простых, которые хорошо знают: диссидентство — это не то чтобы гарантированно выгодный бизнес, но… Всем же понятно, что без морковки никак, что в сложной формуле биографии нормального борца с собственным режимом есть и такая штука: после долгих невыносимых мучений на родине его вытаскивают в демократический рай и там дают не то чтобы очень много денег — но безбедную жизнь в каком-то университете, с работой на пропагандистской радиостанции, вещающей на оставленных единомышленников. Это же классика!

То есть диссидент без светлой, пусть не всегда гарантированной перспективы покинуть родину и грызть обещанную морковку у ее, родины, истинных доброжелателей — это примерно как моряк без моря. Или, как пелось в ту самую советско-диссидентскую эпоху, "как Фидель без бороды, как Брижита без Барды".

Эта история в окружающем Гонконг мире мелькнула незамеченной, потому что мир стал (временно) невероятным. Например, особенность стиля жизни Гонконга даже после 1997 года (возвращение территории Китаю после статуса британской колонии) в том, что там у людей особый паспорт, не совсем тот, что у прочих граждан КНР. И в Гонконге привыкли к своей особости и к тому, что такой паспорт дает некоторые привилегии по всему миру — и не надо даже бороться с режимом. Но вот на страницах той же газеты мы читаем: гонконгское семейство поехало по привычке в Лондон навестить осевших там детей. И застряло — европейцы устроили транспортную блокаду Лондона! Не может быть. (Сейчас, со снятием таковой, та семья наверняка уже вернулась.)

Ну, понятно — вирус же. Но кто бы мог предположить, что в XXI веке возможны такие истории. А кто мог подумать, что экономические итоги года — цифры вот-вот появятся — покажут, что экономика США сократилась на несколько процентов, китайская выросла, видимо, на два процента, и это означает, что Китай окажется первой экономикой мира уже по всем системам подсчета, причем произойдет это быстрее ожидаемого.

Или что "предателем" окажется не только один американский сенатор, а целый Евросоюз, который сейчас доторговывает себе всеобъемлющее инвестиционное соглашение с Китаем. Что, по словам Делани, автора той же статьи, означает: Европа игнорирует годы усилий нынешней администрации "развести" ее с Китаем, потому что администрация игнорирует Европу так же, как гонконгских диссидентов, которых раньше использовала в своих целях.

И все это — из серии "не может быть". Так что кому интересно изумление людей, которые год размахивали американскими флагами на своих надоевших Гонконгу демонстрациях — и никаких морковок за это не получили. Не до них.

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