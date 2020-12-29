Кому достанется вся Америка: там запустили "карусельное голосование"

Увлекшись эпичной битвой кандидатов в президенты США, мировая общественность не обратила особого внимания на выборы в сенат и конгресс, которые проходили одновременно с выборами главы государства

Новый эпизод сериала под названием "выборы в США" разворачивается в штате Джорджия, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. В ходе президентских выборов штат уже прогремел на всю страну. Здесь было столько нарушений, что голоса пришлось пересчитывать вручную. В процессе подсчета нашлись тысячи неучтенных бюллетеней. По какому-то удивительному совпадению все они были поданы за Трампа.

Скандал разразился нешуточный. Вопль телеведущего Fox News "Что, черт возьми, происходит в Джорджии?!" стал популярным мемом. Но, несмотря ни на что, губернатор штата отдал победу Байдену.

Увлекшись эпичной битвой кандидатов в президенты, мировая общественность не обратила тогда особого внимания на выборы в сенат и конгресс, которые проходили одновременно с выборами главы государства. Между тем 4 ноября американцы голосовали еще и за своих кандидатов в высшие органы законодательной власти. Сенат обновлялся на треть, конгресс — полностью.

На этих выборах тоже хватало скандалов. Кандидаты шли ноздря в ноздрю. Демократам с трудом удалось удержать большинство в конгрессе. А вот сумеют ли республиканцы оставить за собой сенат — это решается прямо сейчас в штате Джорджия.

Там выдвигаются два кандидата от республиканцев и два от демократов. Если победит хотя бы один республиканец, то их партия сохранит контроль над сенатом. Таким образом, республиканцы смогут блокировать практически все важные инициативы и назначения Байдена и компании.

Если победят оба демократа, то голоса в сенате разделятся поровну. Однако решающий голос останется за вице-президентом Камалой Харрис. Это означает, что у Демпартии будут свой президент, свой конгресс и свой сенат. Они будут полностью определять всю жизнь в стране. Учитывая огнедышащую риторику демократов и их экзотические инициативы (например, обложить налогом в пользу чернокожих все белые домохозяйства), эта перспектива реально пугает миллионы американцев.

Четвертого ноября ни одному кандидату в сенат от Джорджии не удалось набрать больше пятидесяти процентов голосов. Поэтому был назначен второй тур выборов. Официальная дата его проведения — 5 января. Однако под предлогом пандемии избирательный процесс растянули почти на месяц. Голосовать можно с 14 декабря.

Республиканцев представляют "старые деньги" — один из богатейших сенаторов США Дэвид Пердью и совладелица женского баскетбольного клуба Atlanta Dream Келли Леффлер.

Им противостоят "молодые деньги" (33-летний демократ Джон Оссоф является мажорным представителем богатой семьи), а также "непонятные деньги" — преподобный Рафаэль Уорнок считается богатым человеком благодаря не только впечатляющей зарплате старшего пастора баптистской церкви в Атланте, но и большим пожертвованиям, происхождение которых одному богу ведомо.

Избиратели Джорджии более склонны поддержать республиканцев. Происхождение их капиталов, по крайней мере, понятно. Дэвида Пердью бранили в демократической прессе за то, что он удачно спекульнул акциями в разгар пандемии. В январе, накануне локдауна, продал большой объем, в марте, когда акции обрушились, скупил их обратно, а к осени они выросли в цене в несколько раз. Однако это, в сущности, мечта любого американца, и в глазах своих избирателей Пердью ничего не потерял.

Его конкурента Джона Оссофа обвиняют в том, что он брал деньги у китайцев. Он в целом не отрицает обвинения, но говорит, что ему нужно время, чтобы их обдумать.

Если Оссоф позиционирует себя как умеренного демократа, то второй кандидат от Демпартии Рафаэль Уорнок не скрывает собственного радикализма. Своими агрессивными проповедями он сумел в свое время оттолкнуть от себя даже Барака Обаму. Чернокожий пастор утверждает, что служба в армии несовместима с верой в Бога, и открыто поддерживает одиозного проповедника Иеремию Райта с его слоганом "Боже, прокляни Америку!"

Казалось бы, раз Джорджией руководит губернатор-республиканец, он должен был бы в процессе выборов порадеть родному человечку — ровно так, как это делали демократические власти в своих штатах. Однако по неведомым причинам губернатор штата Брайан Кемп открыто играет против своих товарищей по партии.

Сторонники Трампа утверждают, что под покровительством Кемпа в штате прокрутили интересную аферу. Глава администрации губернатора якобы пролоббировал поставки счетных машин Dominion на сто миллионов долларов. Впоследствии партнеры Dominion проплатили кешем супруге госсекретаря штата. Возможно, про кеш это только слухи. Но машины Dominion, известные тем, что на них — при любом счете — выигрывает представитель Демпартии, в штат были действительно поставлены.

В марте губернатор Кемп одобрил совершенно потрясающую законодательную инициативу. Было разрешено не проверять подлинность подписей на конвертах с бюллетенями, которые присылали в рамках голосования по почте. То есть бюллетень мог быть подписан одним человеком, а конверт — другим. Или вообще все это могло быть сфабриковано. Никого не колышет.

Под предлогом пандемии госсекретарь штата активно пропагандировал голосование по почте. Но данная система голосования в США — это одинокие почтовые ящики в чистом поле у дорог. Туда можно положить все что угодно, как угодно подписать, а потом люди на избирательных участках сделают с этими бюллетенями все, что им скажут.

Голосование по почте активно применяется в Джорджии и на выборах в сенат. Но и этого оказалось мало. Демократы кликнули клич, и тысячи активистов со всей страны объявили, что "переезжают" в Джорджию. Это действительно даст им возможность зарегистрироваться в штате, указав адрес, по которому они сняли жилье, и проголосовать по почте.

Активнее всего демократы Калифорнии, да и денег у них куры не клюют. Часть из них планирует поехать в Джорджию в качестве волонтеров и уговаривать граждан голосовать за их кандидатов. А часть открыто признается, что едет именно голосовать — в нарушение всех законов об избирательном праве. Об этом пишет, к примеру, влиятельная газета The San Francisco Chronicle.

Теперь понятно, откуда американские власти берут фейковые истории о вбросах и "каруселях" на выборах в зарубежных странах. Оказывается, все эти технологии придумали и довели до совершенства именно в США.

Мы все помним, как плавала в вопросе о "каруселях" пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Сегодня она собирается вернуться на свой пост, так что для общего развития ей было бы полезно навестить выборы в Джорджии. Там в настоящее время крутят классическую "карусель". Причем не втайне, а совершенно открыто.

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