Кому достанется вся Америка: там запустили "карусельное голосование"

Новый эпизод сериала под названием "выборы в США" разворачивается в штате Джорджия, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. В ходе президентских выборов штат уже прогремел на всю страну. Здесь было столько нарушений, что голоса пришлось пересчитывать вручную. В процессе подсчета нашлись тысячи неучтенных бюллетеней. По какому-то удивительному совпадению все они были поданы за Трампа.

Скандал разразился нешуточный. Вопль телеведущего Fox News "Что, черт возьми, происходит в Джорджии?!" стал популярным мемом. Но, несмотря ни на что, губернатор штата отдал победу Байдену.

Увлекшись эпичной битвой кандидатов в президенты, мировая общественность не обратила тогда особого внимания на выборы в сенат и конгресс, которые проходили одновременно с выборами главы государства. Между тем 4 ноября американцы голосовали еще и за своих кандидатов в высшие органы законодательной власти. Сенат обновлялся на треть, конгресс — полностью.

На этих выборах тоже хватало скандалов. Кандидаты шли ноздря в ноздрю. Демократам с трудом удалось удержать большинство в конгрессе. А вот сумеют ли республиканцы оставить за собой сенат — это решается прямо сейчас в штате Джорджия.

Там выдвигаются два кандидата от республиканцев и два от демократов. Если победит хотя бы один республиканец, то их партия сохранит контроль над сенатом. Таким образом, республиканцы смогут блокировать практически все важные инициативы и назначения Байдена и компании.

Если победят оба демократа, то голоса в сенате разделятся поровну. Однако решающий голос останется за вице-президентом Камалой Харрис. Это означает, что у Демпартии будут свой президент, свой конгресс и свой сенат. Они будут полностью определять всю жизнь в стране. Учитывая огнедышащую риторику демократов и их экзотические инициативы (например, обложить налогом в пользу чернокожих все белые домохозяйства), эта перспектива реально пугает миллионы американцев.