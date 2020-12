Президентская милость для головорезов: будущее частного военного бизнеса

Среди "прощенных" — четыре наемника частной военной компании "Блэкуотер". В сентябрьское воскресенье 2007 года посредине дня на площади Нисур в Багдаде, будучи на охране конвоя с сотрудниками Госдепартамента, они открыли беспорядочный огонь, убив 17 и ранив 20 мирных жителей. Примечательно, что в 2016 году, с уходящим президентом Обамой, осужденные наемники даже не надеялись воспользоваться шансом на помилование, пишет автора РИА Новости Вероника Крашенинникова.

К слову, наказание долго искало преступников. Для американских ЧВК законы в стране ведения военных операций не существуют вовсе: Вашингтон при подписании соглашения о военном сотрудничестве обязательно включает освобождение наемников от ответственности в случае совершения ими преступлений на территории этой страны.

В самой Америке лоббистские усилия частного военного сектора тоже широки. Обвинения наемникам были предъявлены только через год с лишним, в декабре 2008-го, а еще через год, в 2009-м, на основании... неправильности ведения дела — сняты! В апреле 2011-го дело было возобновлено, а прежнее решение суда признано ошибочным. В январе 2012 года "Блэкуотер" пыталась откупиться, выплатив компенсацию семьям шести жертв инцидента. И только в 2014 году (через семь лет после преступления!) наемники все же получили сроки: один, который первым открыл огонь, — пожизненное заключение, трое — по 30 лет тюрьмы. В августе 2019 года апелляционный суд подтвердил пожизненное наказание.

Но, несмотря на подтвержденный обвинительный приговор, осужденные знали: с Дональдом Трампом шансы на их стороне. Даже вне обычного периода раздачи президентских милостей он снимал ответственность за военные преступления с отъявленных головорезов. В ноябре 2019 года президент помиловал спецназовца ВМФ США Эдди Галлагера, осужденного в июле за убийство охотничьим ножом, без причины, пленного подростка из ИГИЛ* и позирование рядом с трупом. По словам сослуживцев, "чертов дьявол" ("freaking evil") Галлагер, выбравший себе кличку Blade (Клинок), был "готов убивать все, что двигалось". Другие обвинения в адрес Галлагера включают расстрел школьницы и старика из снайперской засады. Все преступления были совершены в Ираке. Причем Трамп так настаивал на оправдании спецназовца — "великого бойца", по его словам, — что даже отправил в отставку командующего ВМС Ричарда Спенсера! Потому что он выступил против оправдания. И чтобы утвердить свои "ценности", пригласил Галлагера с женой к себе домой в Мар-а-Лаго! Галлагер нащелкал много фотографий и хвалился высоким приемом в соцсетях.

Но, помимо особой приязни к головорезам, у Дональда Трампа есть и некоторые обязательства по отношению к основателю "Блэкуотер" Эрику Принсу. Семья Принс, ультраконсервативный американский капитал, всегда была пронизана резким антикоммунистическим духом: Эрик в своей автобиографии написал, что с раннего возраста "хотел сам бороться с Советским Союзом". До сих пор он настолько погружен в историю соперничества с Москвой, что назвал своего младшего, седьмого, ребенка Чарльз Донован Принс — в честь Уильяма Дикого Билла Донована, отца-основателя Центрального разведывательного управления, чья статуя стоит в вестибюле штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли.

А в 2016 году семья Принс финансировала кампанию Трампа. В результате сестра Эрика Бетси Девос получила пост министра образования — одна из немногих, кого Трамп продержал на месте весь срок. Фамилия Девос, по мужу, связала ее с гигантским капиталом компании "Амвей", производителя средств бытовой химии, популярных в России. Вопросами образования Бетси Девос никогда не занималась, зато (в лучших семейных традициях) предлагала вооружить всех учителей в школах.

Эрик Принс тем временем разрабатывал для Трампа новую стратегию по Афганистану: заместить регулярных военных наемниками и заниматься исключительно выкачиванием природных ресурсов, коих в Афганистане насчитали на целый триллион долларов. В качестве образца Принс призывал взять Британскую Ост-Индскую компанию — именно ту, что устроила Китаю в XVIII-XIX веках серию опиумных войн, после которых Китай перестал существовать как политический актор. Трампу идея, без сомнения, очень понравилась. Однако прежде нужно было заставить сдаться весь Пентагон — этого, конечно, не случилось.

За годы деятельности название компании "Блэкуотер" стало синонимом безудержного роста частного военного подряда, безнаказанных убийств граждан других стран и неспособности государства даже с очень сильной правовой системой контролировать эту индустрию. Лучшее описание и анализ деятельности Blackwater дает одноименная книга американского журналиста-расследователя Джереми Скейхилла (Jeremy Scahill).