Каким получился в Грузии многослойный политический пирог к новогоднему столу

Подводя итоги года минувшего, обычно невольно сопоставляешь его события с затаенными надеждами, первоначальными планами и прогнозами. Колумнист Sputnik Грузия постарался оценить, что из ожидаемого в 2020-м исполнилось, а что нет и почему

Все, что закреплено на бумаге, обладает коварным свойством: потом нередко становится нам упреком, напоминая об излишней самонадеянности. Увлекшись прогнозами, мы как-то забываем, что жизнь богата на сюрпризы и слабо предсказуема.

Незадолго до начала нынешнего года "Квирис палитра" вышла с пророческим заголовком на первой полосе – "Кино еще впереди!". Вряд ли у кого в Грузии повернется язык назвать 2020-й однообразным и монотонным. Однако у сюжета захватывающего фильма, который пообещала газета, оказалось очень мало общего со сложившейся действительностью.

Просмотрев старые подшивки, нетрудно воспроизвести, чем в канун прошлого января дышали оппозиция, власть, мы с вами. Тем очевидней неизбежное разочарование одних и спорное самодовольство других. Суровая реальность все поставила с ног на голову, заставив многое переоценить и переосмыслить.

Пожалуй, в этом и состоит основной итог и главная особенность 2020-го.

Время надежд и разочарований

Сегодня большинство журналистов и экспертов тесно увязывают тупиковую политическую ситуацию в стране с повальным и в прямом, и в переносном смысле эффектом коронавируса. Они утверждают, что политики, прежде всего, конечно, воплощающие власть, воспользовались пандемией в собственных интересах. Дескать, не будь CoViD-19, все бы разложилось иначе.

Бесспорно, коронавирус повсеместно стал важным фактором общественно-экономической жизни. Иное дело, насколько радикально он изменил расклад политических сил конкретно в Грузии. Только ли вирус сказался на рейтингах "Грузинской мечты" и оппозиции? Открутим назад кадры обещанной кинохроники, чтобы воссоздать главные ожидания и расчеты политиков перед началом нынешнего года.

Оппозиционные партии, судя по их заявлениям, были настроены крайне решительно. Они пыталась максимально поддержать искру протеста, высеченную 20 июня. В тот памятный день власть применила силу при разгоне митинга перед зданием парламента. Обойдем стороной мотивы, двигавшие сторонами. Важно признать, что отголоски так называемой "гавриловской ночи" еще долго – вплоть до Нового года – давали знать о себе, проявляясь в различных сферах.

Одним из ее результатов стало и обещание председателя правящей партии Бидзины Иванишвили досрочно обеспечить переход на пропорциональную систему выборов. Вопрос был забаллотирован при голосовании, что стало еще одним поводом для массовых протестов. "Грузинскую мечту" начали покидать члены парламента. Казалось, еще несколько таких "потерь" – и над парламентским большинством нависнет реальная угроза…

Вдобавок с начала года на правительство одно за другим обрушились критические письма и замечания американских сенаторов, конгрессменов и европарламентариев. Правительственные структуры зарубежных партнеров официально эту позицию не подтвердили, однако это не могло не подлить масла в огонь. И дало основание одному из оппозиционных лидеров Давиду Бердзенишвили заявить "Резонанси", что "Мечта" находится в зените неадекватности".

По принципу казино

Надо заметить, что обвинение в неадекватности, пожалуй, самая нейтральная оценка. Другие критически настроенные лидеры, политологи и пресса едва ли не как свершившийся факт обсуждали кончину правящей партии. А незаменимый в подобных случаях астролог Михаил Цагарели уверенно предрек по расположению звезд, что с января власть будет терять позиции.

Судя по духу публикаций, вопрос для Грузии стоял так: либо имитация конституционного переворота, либо попытка революции. По расчетам оппозиции, переломную роль должна была сыграть запланированная на 4 февраля массовая акция недоверия правительству. Она, собственно, и стала переломной, только в несколько иную сторону.

Оппозиции не удалось собрать нужную массу протестующих. Одно дело газетная публицистика и агитация, другое – реальная поддержка граждан. То, что на душе у людей скопилось серьезное недовольство властью, то и дело грубо нарушавшей свои обещания, ни у кого сомнений не вызывало. Непонятно лишь, из чего оппозиционные лидеры заключили, что разочарованный в "Мечте" избиратель кинется поддерживать их.

Похоже, это и стало роковым просчетом. Вместо того, чтобы реально взвесить силы и наметить конструктивную цель – разделение с "Мечтой" ответственности за страну, оппозиционные партии пошли ва-банк. Даже не побрезговали разлить в зале парламента вонючую жидкость. Как азартные игроки в казино, хватались за любой повод, чтобы отыграться. С другой стороны, чего стесняться? Вон Джонатан Свифт в "Приключениях Гулливера" сатирически описал кровопролитную войну за то, с какого конца есть крутое яйцо. Но поводом-то ему послужила ситуация в английском парламенте!

Грубо говоря, оппозиция предложила избирателям не конструктивное решение проблем, а призвала любой ценой смести с пути правящую партию. О безоговорочной победе заявляли даже партии, не сумевшие одолеть 1%-ый проходной барьер. Как иронично заметил один из аналитиков, не смогли собрать даже голоса своих родственников и друзей.

Сомнительные истоки "монопартийного" комфорта "Мечты"

Окидывая взглядом документальную ленту года, следует, однако, признать – лидеры "Грузинской мечты" находились отнюдь не "в зените неадекватности". Они в это время не поднимая шума утвердили, например, большинство пожизненных членов Верховного суда. То есть, скорее, коварно пользовались как раз неадекватностью оппонентов, которые настойчиво и добровольно загоняли себя в угол.

Сваливать сегодня собственную вину на злополучный коронавирус не очень-то справедливо и логично. Спад в поддержке оппозиционного спектра обозначился задолго до того, как в Грузии стали пандемию воспринимать всерьез. Пресса давала лишь короткую статистику, подтверждавшую, что зараза свирепствует чуть ли не на другом конце света.

Правительство искусственно обстановку тоже не нагнетало. Напротив, газеты цитировали – это не такая угроза, как мы думаем, через две недели все пойдет на спад. Известный предприниматель Тенгиз Чкония даже сострил: у грузинского бизнеса столько вирусов, что корона ему не помеха.

Когда же ситуация обострилась, властям удалось вовремя сориентироваться и успешно противостоять инфекции. За что они, тем не менее, все равно подвергались критике. Запреты – вещь непопулярная, всем не угодишь. Осенью на Грузию обрушилась вторая волна CoViD-19, и стало ясно, что в ее катастрофических последствиях не последнюю роль сыграли политические распри. И граждане справедливо осудили обе стороны.

Ну а кульминацией конфликта стал отказ оппозиционных партий занять отведенные им в результате выборов места в парламенте. Попытка спровоцировать в стране конституционный кризис. Западные медиаторы, начавшие с конфиденциальных завтраков, были вынуждены уже открыто озвучивать свои рекомендации. Но и это не помогло, явно склонив, по мнению экспертов, симпатии в сторону "Мечты". Немаловажным фактором тут стала и геополитика. Пока пресса смаковала возможный вооруженный конфликт США с Ираном и роль в нем Грузии, широкомасштабные военные действия случились в Нагорном Карабахе…

В поведении некоторых оппозиционеров прослеживаются явные и труднообъяснимые противоречия. В начале года все ведущие политологи сильно сомневались, что оппозиция сумеет объединиться. И потому, когда прошедшие в парламент малые партии подозрительно единодушно поддержали бойкот "Национального движения", многим это показалось странным.

Последовали даже намеки на то, что, оставшись одна в парламенте, "Грузинская мечта" вряд ли испытывает неудобство и дискомфорт. Тем более, к законодательным изменениям, которые она из-за отсутствия кворума не сможет принимать, ее подталкивала именно оппозиция…

А вот демократия, страна, общество, мы с вами – в глубоком проигрыше. Надежды на коалиционное правительство и широкое политические представительство во власти очередной раз пришлось отложить. Но что же мы на Новый год только о проблемах?! Главное, чтобы в 2021 было покончено с пандемией. И чтобы все были здоровы!

С наступающим Новым годом!

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