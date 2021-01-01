День Судьбы, или Миссия меквле выполнима

Новогодняя ночь и чисто грузинская традиция – меквле. Это первый гость в году, чья нога, переступая порог дома, по преданиям, сулит хозяевам счастье или... кто во что верить горазд

Рамаз, 45-летний жестянщик с профессорской внешностью задумчиво осмотрел новогодний антураж комнаты. На неубранном со вчерашнего вечера столе стояли почти законченные салаты, два сорта пхали, застывшее сациви, гозинаки и давно остывшие хачапури. По периметру комнаты под потолком успокаивающе мерцали зеленые огоньки.

Около внушительной елки возвышалась метровый роскошный чичилаки, пахнущий свежей стружкой. Кетино, жена, плешь в этом году до мозга проела, заставила купить кучерявую традиционку для "барака" (груз. прибыли – здесь и далее примеч. ред.) в новом году.

Справа и слева от древесной продукции стояли игрушечные Санта Клаус в куцей красной курточке и осанистый Товлис Папа в белой бурке с хурджином. Кетино и с ними связывала какой-то особый поток удачи в новом году и потому ставила обоих кудесников на всякий пожарный, считая, что кашу маслом не испортишь.

Рамаз потянулся, зевнул и крикнул по направлении кухни.

- Кетино, генацвале, сделай мне кофе. Голова не моя...

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- Рамаз, сейчас не до кофе! Ты забыл, что должен позвонить Луизе и взять телефон ее соседа Тенго. Завтра ведь Бедоба (груз. День судьбы).

- Что ты вспомнила этого афериста с утра пораньше? Он Лексо так и не отдал сто лари. Уже год тянет резину. Завтра, послезавтра...

- Лексо меня не касается. Весь убан знает, что у сына Тенго Беки хорошая нога. Куда не зашел на Бедоба в тот же год, девочки хорошо замуж вышли. Одна за айтишника какого-то, другая за Сандро, у него свой магазин на Элиава. Может и нашей Лии повезет... Короче, звони и договорись, чтобы его Бека завтра к нам меквле зашел.

Рамаз знал по опыту, что спорить с Кетино, если она что-то задумала, дело бесполезное. Ругнулся сквозь зубы и пошел искать свой мобильник между тарелками.

Дозвонился довольно быстро, витиевато поздравил Тенго, нажелал ему всяческих благ, потом забил час для его сына. Потом доложил жене о результате переговоров.

- Значит так. Мы шестые по счету. Тенго приведет Беку к двум часам, не раньше. Мальчишке всего четыре года. Кетино с готовностью согласилась.

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- К двум, так к двум. Лишь бы что-то получилось. Засиделась наша Лия. Своему дяде Гедевану скажи, что нас не будет. Бедный может явиться к 11 часам как на хаши. Склероз – страшное дело.

Рамаз устало кивнул. Общаться с дядей ему тоже особо не прельщало , но приходилось терпеть из вежливости. На другой день Кетино заняла круговую оборону. Задернула шторы и отключила городской телефон. Рамазу трагическим шепотом давала последние инструкции.

- Свой мобильный тоже не бери. Ты врать не умеешь. Не дай Бог первыми явятся твои друзья. Эти Илико и Васико. У обоих плохие ноги. Просто отвратительные. В прошлом году зашли на Бедоба, весь год из долгов вылезти не могли. И машину ты три раза чинил.

Рамаз вздохнул. Прошедший год и правда был, оторви да выброси. Сплошная черная полоса без малейшего белого крохотного пятнышка. В этот момент кто-то позвонил в дверь. Кетино шикнула на домашних и сделала жуткие глаза: "Тихо сидите! Нас нет дома".

Рамаз пробурчал нелестное в адрес покойницы тещи и потянулся за пультом. Но Кетино стрелой бросилась к нему и отняла любимую игрушку. Покрутила пальцем у виска, прошипев:

- Я же сказала! Сиди тихо! Нас нет ни для кого. Потерпи ради дочери, бессовестный.

Рамаз отобрал у жены пульт и цыкнул на нее.

- Отстань от меня! Я уменьшу звук. Не могу сидеть, как дебил.

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И включил домашний кинотеатр, максимально снизив громкость. Кетино на цыпочках прокралась к двери слушать. На лестничной клетке раздалась шарканье удаляющихся ног. Кетино метнулась на балкон – проследить кто это был. Потом вернулась расстроенная.

- Мой двоюродный брат приходил. Полгода не видела. Но не до него сейчас.

И пошла убирать со стола, менять сервировку. Через час в дверь опять позвонили. Судя по шуму и возгласам, за дверью было человека три. Кетино снова приложила палец к губам.

- Аба, су! Ни звука мне.

Лия запротестовала.

- Мама, это мои подруги пришли. Посидеть, выпить кофе.

Кетино раздраженно цыкнула на дочь.

- Перебьются. Сейчас не время. Выйди замуж и потом всю жизнь пусть у тебя кофе пьют три раза в день. Не трепи нервы. Я год этого дня ждала.

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Лии пришлось подчиниться. Ее девочки покрутились у закрытой двери и тоже ушли через какое-то время. По закону подлости в этот день пришли еще пара гостей, напрасно звонили в дверь, но Кетино была непреклонна.

- Нас ни для кого нет! Дело есть дело.

Рамаз скрежетал зубами и при каждом звонке хватался за лысеющую голову: "Вай, кто это все придумывает!?" Но Кетино стояла стеной. Счастье дочери – это вам не игрушки. Тут без определенных жертв не обойтись.

Тенго с Бекой явились только к четырем часам, когда Рамаз был уже близок к нервному срыву. Малыш зашел первым, держа конфеты в руках. За ним последовал Тенго с устными поздравлениями.

- Мравалс даесцарит! (груз. – Долгих лет!)

Рамаз и Кетино ждали при полном параде у дверей. Тенго извинился за опоздание:

- У последних застряли. Долго не отпускали.

Рамаз пригласил гостей к столу. Кетино вместе со сладостями вручила Беке заранее купленную машинку на радиоуправлении. У мальчишки вспыхнули глаза от радости. Такого он точно не ожидал. И потребовал тут же запустить.

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Суматоха с машинкой затянулась на час. Но тут Тенго позвонили и он, выслушав сказанное, заторопился.

- Нас еще другие люди ждут.

Они ушли. Кетино удовлетворенно вздохнула.

- Слава Богу, все вышло как я и планировала. Хоть бы сработало.

Рамаз облегченно вздохнул и включил телевизор на полную мощь. День выдался суматошный и до крайности нервозный. Интересно, стоит ли игра свеч?

... Через год Рамаз на Бедоба сидел в гостях у новоиспеченного зятя Темо, топ-менеджера одного известного банка, степенно потягивал Мукузани тридцатилетней выдержки, закусывал кусочком поросятины с золотисто-коричневой хорошо прожаренной кожицей.

Его лениво-сытый взгляд скользил по дубовой мебели с резьбой, а в мозгу после несложных математических выкладок сам собой назрел вывод: "Кетино была права. У этого крохи Беки, как у меквле, действительно хорошая нога. Теперь наша Лия в надежных руках".

И поднял бокал, обращаясь к Темо.

- Еще раз за тебя, дорогой!