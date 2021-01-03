Шаман, табак и наука

"А чем-то, кроме табака, вы людей еще лечите?" - спросили одного амазонского шамана серьезные современные медики. Лечу, ответил он, просто табак – это самое замечательное целебное растение в моем арсенале.

Речь о первом в истории медицины комплексном исследовании группой специалистов из разных стран традиционных методов лечения, применяемых самым известным среди амазонских племен целителем. Ему 51 год. Называют его в этом документе не по имени, а титулом – "Маэстро табакеро". Слово "табакеро" и его аналоги на местных языках означают, собственно, только одно – целитель, лекарь, медик (все равно что "травник"). Речь о западной, перуанской части Амазонии, то есть верховьях великой реки. И одновременно это один из ключевых регионов, которые считаются родиной табака (есть и другие версии).

Речь о медицинской традиции, которой тысячи лет и которая буквально вся строится вокруг одного волшебного растения. Понятно, что за это время табак излечил там громадное множество людей. Кстати, исследователи, десантировавшиеся в Перу к табакеро, замечают: произошла великая ошибка – испанские колонизаторы, которые завезли табак в Европу в конце 15-го века, очень мало знали о его лечебных свойствах, в результате он стал употребляться только одним из возможных способов – путем сжигания ферментированных листьев, для удовольствия, а не для исцеления. Хотя европейские медики буквально сразу отметили лечебные свойства табака, особенно его позитивное воздействие на органы дыхания.

Итак, долгие недели бесед с амазонским шаманом привели к нескольким выводам. Прежде всего – что лечит он более всего настойками табака, хотя в каких-то случаях и мазями, и дымом тоже. Настойки эти применяются внутренне и наружно. Главным в своем искусстве табакеро называет точную дозировку. Что, в общем, относится к любым лекарственным и не вполне лекарственным веществам, все они в малых дозах лечат, а в больших опасны.

От чего табак помогает: на первом месте стоят "проблемы ума", которые можно при желании считать результатом воздействия злых духов. Хотя у нас они чаще называются психическими заболеваниями. Практически весь спектр таких состояний, начиная от легкой депрессии, агрессивности и заканчивая бурными припадками безумия (эпилепсия?), поддается табаколечению.

Далее, это заболевания органов дыхания, какие угодно. И тут уже в каких-то случаях применяется и дым. Что, кстати, неожиданным образом подтвердилось в наши дни – помните, начавшаяся весной история о том, что курильщики оказались самой защищенной от коронавируса категорией населения. Историю эту и сегодня всеми силами стараются замолчать, не допустить ее распространения, но знания и факты имеют приятную привычку жить своей жизнью – причем жить долго и упорно.

Третья категория врагов, боящихся табака, – это паразиты, как внутренних органов, так и кожные. Что-то из них поддается втиранию, что-то настойкам, что-то – фумигации, то есть дыму. А дальше по амазонскому списку идет подагра и многое другое. Чуть ли не все вообще.

Группа исследователей – это профессиональные и, видимо, старательные медики. Что проявляется в двух особенностях их работы. Первая – что они приехали хорошо подготовленными и в итоговой работе опубликовали длинные списки современных исследований секретов традиционной, и особенно амазонской, медицины. Таковая, по их словам, вызывает сегодня особый интерес прежде всего среди психологов, психотерапевтов и людей прочих смежных профессий (типа всяческих гуру и коучей). Дело в том, что проблема психологических нагрузок для современного человека становится все важнее, а методы лечения – и особенно фармацевтические – вызывают все больше вопросов.

А вторая особенность работы – самая интересная. И в тексте исследования, и особенно в приводимой библиографии уже современных медицинских документов постоянно мелькает мысль: да ведь мы уже давно и сами догадались насчет того, что табак – это отличное лекарство. Причем догадки наши довольно точно совпадают с амазонской мудростью. Мы об этом говорили: Альцгеймер, Паркинсон, язвенные колиты, артриты, еще многое.

Речь о финальном разделе документа под названием "Дискуссия". Дискуссию авторы ведут вот как: никотин – далеко не единственный ценный компонент табака… и тут они дают ссылки на множество работ на эту тему, работ, которые пишутся в наши дни. Далее: шаман цветистым языком описывает связь между кишечником и функциями головного мозга при приеме табачной настойки. Но эта связь также выявлена в нескольких работах современной медицины. Еще: табакеро рассуждает о разнице восприятия табака через рот и через легкие, о том, что путь через легкие гораздо эффективнее, укрепляет их, а также хорошо воздействует на артериальное давление и состояние сердца.

Упомянула ли исследовательская команда то, что была обязана сказать – что курить вредно? Да, коротко сказала об этом, но в таких выражениях, что все ясно. Примерно так: Всемирная организация здравоохранения объясняет нам, что табак – самая страшная угроза здоровью из всех прочих, однако…

Подведем итоги всей этой замечательной истории. Главное в ней то, что последние годы медицина, оказывается, вовсе не шарахалась от темы пользы табака, с разными способами употребления такового. Исследования идут. То, что чему-то можно научиться и у племен Амазонки – это прекрасно, но амазонская мудрость идет параллельно мудрости прочих исследователей, и благодаря состоявшейся экспедиции к табакеро эти две ветви медицины сольются еще теснее.

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