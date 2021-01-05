2020: "Идеальный шторм" на мировом газовом рынке

Прошедший 2020 год стал испытанием для всего человечества. Он негативно повлиял на ситуацию во многих отраслях и сферах жизнедеятельности, в том числе и в энергетике. Не только коронавирус, но и множество других причин, которые ситуация с COVID-19 усилила, привели к масштабным колебаниям на мировых энергетических рынках.

Ковид, транзит, цены на газ и на нефть

На европейском газовом рынке ситуация почти весь 2020 год была крайне сложной. Для покупателей минувший год запомнится, как ложка меда в бочке ковидных проблем.

Дело в том, что цены на газ на европейском спотовом рынке в 2020 году падали в отдельные моменты до $40-50 долларов за тыс. куб. м. И в целом держались на уровне менее $100 за тыс. куб. м., хотя итоговую среднюю статистику мы увидим только в начале 2021 года. Причем эпидемия коронавируса стала не самым главным фактором для падения цен.

Предпосылки были заложены еще в 2019 году, когда европейские компании и российский "Газпром" закачивали большие объемы в подземные хранилища газа, ожидая, что с 1 января 2020 года газовый транзит через Украину будет остановлен. Вероятность того, что договориться с Киевом о новом транзитном договоре не получится, была весьма высока. А "Северный поток-2", как и балканское продолжение "Турецкого потока", к 1 января не успевали построить.

Даже если бы США не ввели санкции, то именно зимой 2020 год эти газопроводы все равно не были бы запущены из-за задержек на стадии согласования проектов. В итоге и потребители, и "Газпром" рассчитывали, что именно газ из европейских ПХГ станет заменой поставок транзитом через Украину.

Но транзитный договор подписали, а зима оказалась теплой, что снизило ежесуточное потребление газа в Европе. В итоге европейцы вышли из отопительного сезона фактически с полными газовыми хранилищами. И на протяжении всего 2020 года европейские потребители покупали гораздо меньше газа для подготовки к зиме 2020-21 гг.

Вторым важнейшим фактором, повлиявшим на цены, стал переизбыток сжиженного природного газа (СПГ). В 2019 году в мире был поставлен рекорд по объему введенных в эксплуатацию заводов по сжижению газа. Даже в нормальной ситуации в глобальной экономике столь существенная прибавка со стороны производителей СПГ "переваривалась" бы миром несколько лет, пока рост потребления не догнал бы объем производственных мощностей по сжижению газа.

Ситуацию на европейском рынке усугубила теплая зима в Азии, из-за которой цены на газ в регионе снизились. Многие поставщики СПГ в этих условиях предпочли перенаправить свои газовозы в Европу, усугубив тем самым и без того имевшийся там переизбыток предложения.

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"Вишенкой на торте" стал коронавирус. Изначально он распространялся преимущественно в Китае, и власти КНР боролись с ним стандартными мерами: ограничивали перемещение людей, чтобы остановить распространение заболевания. Из-за сокращения промышленной активности потребление энергоносителей, в том числе и газа, снизилось, что обрушило цены сначала на азиатских рынках, а потом и в Европе (из-за переизбытка предложения СПГ). В самой Европе снижение потребление газа лишь в небольшой мере было вызвано сокращением промышленного производства, но все же локдаун внес свой вклад.

"Газпром" в Европе, Турции и Китае

Весь 2020 год "Газпром", монопольный экспортер трубопроводного газа из России, страдал попеременно от двух проблем: снижение объемов экспорта и цены продаж. С начала года и до сентября компания испытывала трудности с продажей газа. В первом полугодии "Газпром" сократил экспорт газа на 18%, до 78,9 млрд куб. м против 96,4 млрд куб. м годом ранее.

Причем экспорт газа в Европу из России снизился даже больше, чем у других стран-поставщиков. Это объясняется особенностью ценообразования в долгосрочных контрактах "Газпрома". Во многих договорах цена на газ зависит от цен на нефть с отставанием, как правило, в шесть месяцев. Т.е. зная сегодняшнюю цену на нефть можно точно определить, сколько будет стоить газ по такому контракту через полгода. Соответственно в первом полугодии 2020 г. цена российского газа по контрактам с нефтяной привязкой определялась исходя из стоимости барреля в конце 2019 г. А так как нефть тогда была относительно дорогая - $60-70 за баррель, то и газ был дороже, чем на спотовом рынке. Соответственно потребители предпочитали покупать более дешевый газ, сокращая закупки у "Газпрома".

Осенью ситуация поменялась: цены на российский газ существенно снизились, т.к. на них стало влиять падение цен на нефть в марте-апреле 2020 года. И подешевевший российский газ стали скупать в Европе.

Отдельно надо сказать про поставки российского газа в Турцию. Продажи "Газпрома" здесь обрушились гораздо больше, чем в других странах: в первом полугодии поставки сократились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А летом "Газпром" со своего обычного первого места по продажам газа в Турцию откатился в аутсайдеры. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, с турецкими компаниями у "Газпрома" преимущественно указанные выше контракты с нефтяной привязкой. Поэтому российский газ тут уступал ценовую борьбу поставщикам СПГ.

Во-вторых, в 2020 году сразу у нескольких импортеров, в том числе и у крупнейшей государственной компании Botas, заканчиваются контракты с "Газпромом". Поэтому турецкие партнеры пытались давить на российский концерн, выторговывая низкую цену на следующий период. Они всячески демонстрировали, что российский газ им не нужен, поэтому "Газпрому" придется дать существенные скидки, чтобы новые контракты вообще были подписаны.

В-третьих, с 2019 г. Турция стала импортировать азербайджанский газ по новому газопроводу TANAP, что усилило конкуренцию. И в конечном итоге политическое руководство Турции поощряет отказ именно от российского газа, так как наши страны расходятся во взглядах на судьбы Сирии, Ливии и проблемы Нагорного Карабаха.

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Нестабильная ситуация наблюдалась и при поставке российского газа в Китай по открытому в декабре 2019 г. газопроводу "Сила Сибири". В начале года в отдельных СМИ появилась информация, что у "Газпрома" есть большие проблемы с разработкой Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, которые являются ресурсной базой для "Силы Сибири". По контракту "Газпром" в 2020 году должен был поставить в Китай 5 млрд. куб. м., и на 4,25 млрд. куб. м. распространяется условие "бери или плати". А за первое полугодие концерн продал в Китай только 1,57 млрд. куб. м.

Но объяснялось отставание не проблемами с добычей газа, а поведением покупателя. Контракт "Газпрома" и CNPC имеет упоминавшуюся ранее нефтяную привязку. Поэтому китайская компания большую часть года покупала более дешевый, чем российский газ, СПГ. А когда осенью российское сырье подешевело, то CNPC стала стремительно наращивать объемы импорта по "Силе Сибири". "Газпром" даже сообщил, что 29, 30, 31 декабря поставки будут превышать контрактные обязательства на 66,7%, 73,6% и на 80,6% соответственно. Поэтому стоит дождаться итоговую статистику по году, чтобы понять, исполнили ли стороны первый год контракта. Но вероятность счастливого финала высока.

2021 год также станет не простым годом для производителей газа. Переизбыток предложения и жесткая конкуренция на газовых рынках сохранится. Однако такого стечения обстоятельств, как в 2020 году, уже не произойдет.

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