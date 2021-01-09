Новогодние легенды: кто повесил первый носок на камин

Наверное, мало кто знает, что неотъемлемый персонаж рождественского праздника Санта Клаус – не мистический персонаж, а реальная личность. И жил он не в морозной и покрытой льдом Лапландии, а в теплой Византии

В католическом мире предком доброго, любящего детей Санта Клауса (он же – Сан Николаус, Пэр-Ноэль) был реальный человек - Святой Николай Чудотворец. Отличавшийся добротой, особым человеколюбием, простотой, архиепископ Мир Ликийских на стыке III–IV веков жил в городе Патары, в Малой Азии.

Его родители – Феофан и Нонна – были состоятельными дворянами. Свое имущество Святой Николай роздал неимущим вдовам и сиротам, встав на путь богослужения. Во всем христианском мире он пользуется большим уважением за творимые им добрые дела и чудеса.

Первое чудо он сотворил еще новорожденным - после родов излечил свою мать от болезни, которая ее беспокоила многие годы. Потом, во время крещения, будучи опять же новорожденным, на своих ногах стоял в купели. Поститься начал в младенческом возрасте – по средам и пятницам отказывался от материнского молока.

Архиепископом Мир Ликийских он стал, будучи совсем молодым, и принял участие в Первом Вселенском Соборе, состоявшемся в Никее в 325 году.

Он приходил на помощь любому страждущему и постоянно сеял добро. Множество людей спасал в беде как при жизни, так и после своей смерти. Среди спасенных им были несправедливо приговоренные к смертной казни, осужденные по ложным доносам, безвинные люди, попавшие в беду.

С его именем связано множество чудес, он по сей день считается небесным покровителем детей, больных, моряков и заключенных.

Наверное, мало кому известно, что традиция вешать красивый пестрый носок на камин, которая в первое утро нового года радует миллионы детей, связана со Святым Николаем.

Согласно одному из преданий, в родном городе Чудотворца – Патары - жил бедняк, у которого были три дочери-красавицы. Денег на приданое, чтобы выдать их замуж, не было, и отец очень переживал по поводу того, что с ними будет после его смерти.

Однажды Святой Николаус (Николай) услыхал его разговор на эту тему и решил помочь семье. Однако Святому посоветовали этого не делать – дескать, старик очень самолюбив и милостыню не примет. Николаус, тем не менее, выход нашел: дождавшись темноты, он через дымоход забрался в дом, принеся с собой три сумки, полные золотых монет. Во время поисков места, куда положить эти сумки, он увидел длинные носки девочек, сушившиеся на камине…

Отец и девочки, найдя утром носки с золотыми монетами, от радости были на седьмом небе. В результате, старик смог выдать дочерей замуж за достойных людей.

В Швейцарии и Австрии серьезную конкуренцию Санта Клаусу составляет Святой Сильвестр, в этих двух странах в Новый год отмечается день его имени.

Помимо Санта Клауса, и у Сильвестр - Клауса был свой предок и прототип – католический Святой Папа Сильвестр, который жил в Риме на стыке III–IV веков. Он был доброжелателен к иностранцам, тепло принимал в своем доме путешественников и обратил в христианство множество идолопоклонников.

Из-за этого его невзлюбил префект Рима Тарквиний, который потребовал от Сильвестра жертвоприношения идолам. Не получив согласия, префект решил на следующее же утро убить его в пытках.

Однако ночью исполнилось предсказание Святого Сильвестра: "Этой ночью преставится душа твоя". Во время трапезы префект подавился рыбной костью, и врачам не удалось его спасти.

После этого чуда авторитет Сильвестра настолько повысился, что его избрали Римским Папой. Имя популярного Папы постепенно обросло легендами. Согласно одной из них, в то время в глубокой скальной пещере жил огромный дракон.

Язычники, чтобы морской монстр не уничтожил Землю, приносили ему в жертву детей. Множество младенцев погибли в результате этого страшного ритуала. Тогда, чтобы помочь измученному населению, Сильвестр запер монстра в пещере, силой молитв навеки запретив ему оттуда выходить.

В Австрии и Швейцарии эту историю вспоминают ежегодно – встречают Новый год, в знак благодарности, облачившись в карнавальный костюм Сильвестр-Клауса.