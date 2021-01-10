Когда взлетит российский истребитель-перехватчик МИГ-41

Россия освоила технологию серийного производства истребителей пятого поколения Су-57, и уверенно продвигается к созданию сверхсекретной, супербыстрой и могущественной машины шестого поколения МиГ-41, способной выходить в ближний космос.

Начало серийного производства истребителей Су-57 летом 2020 года позволяет направить все целевые средства и научно-технические ресурсы российского ОПК на ускоренную реализацию проекта шестого поколения – МиГ-41, в основу которого заложена концепция уникального истребителя-перехватчика МиГ-31. Основа, достойная самого пристального внимания.

Крейсерская скорость предшественника – МиГ-31 – составляет рекордные 2,3 Маха (максимальная – 2,8 Маха). Тяжелый истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31 считается наиболее могущественным воздушным бойцом в мире, несмотря на появление боевых машин пятого поколения. Истребитель способен нести арсенал весом более 9 тонн со скоростью 3000 км/час, и применять оружие на высотах до 25 тысяч метров.

МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами за несколько минут поднимается с аэродрома и выходит на рубеж атаки – целями являются командные пункты, авианосцы, другие важные военные объекты противника на удалении до 3000 км (без дозаправки). Разработанная для МиГ-31 ракета Р-37 "воздух-воздух" способна поражать самолеты АВАКС, воздушные командные пункты и танкеры на дальности до 400 км. В сфере ПВО-ПРО четыре истребителя МиГ-31 могут контролировать воздушное пространство в 1000 км по фронту, и на 300 км в глубину. Бортовая РЛС с фазированной антенной решеткой "видит" цели на малых, средних и больших высотах на дистанции до 320 км. Самолет автоматически сопровождает до 10 целей, и отбирает четыре – шесть приоритетных – для одновременного поражения на удалении до 200 км.

На фоне выдающихся характеристик истребителя-перехватчика МиГ-31 четвертого поколения появление в небе МиГ-41 шестого поколения может показаться фантастическим, нереальным, и все же самолет существует не только в чертежах.

Могущество 6-го поколения

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41 разрабатывается на замену высотному перехватчику МиГ-31. Есть уверенность: корпорация "МиГ" поднимет в воздух истребитель-перехватчик шестого поколения в ближайшие годы. Отдельные признаки указывают на огромный качественный скачок.

Еще на стадии опытно-научных работ по МиГ-41, в августе 2018 года, генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сообщил, что технологически совершенно новый самолет будет летать на скоростях 4-5 Махов, то есть свыше 6000 км/час, и выполнять задачи в космосе. Известно, что разрабатывается пилотируемый аппарат с перспективой перехода к производству базовой беспилотной версии истребителя шестого поколения МиГ-41.

Объем и характеристики вооружения остаются нераскрытыми, но можно предположить, что новейший МиГ-41 наверняка унаследует от МиГ-31БМ авиационный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, для которой "прозрачны" все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника на дальности до 2000 км. Ранее экс-главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил журналистам, что МиГ-41 будет нести ракеты дальнего действия Р-37 "воздух-воздух", "а также совершенно новые ракеты". Истребитель-перехватчик будет иметь выдающиеся летные качества, а его вооружение заметно добавит прочности противоракетной обороне России.

Сегодня создаются авиационные ракеты нового поколения, стремительно развивается лазерное оружие. По информации "Известий", истребитель шестого поколения будет нести "многофункциональную ракетную систему-перехватчик большой дальности, способную поражать гиперзвуковые ракеты".

Специализированное издание Military Watch в своих оценках и прогнозах пошло дальше: гиперзвуковой самолет МиГ-41 будет сочетать в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, значительно усовершенствует их за счет технологий следующего поколения, и сможет угрожать космическим аппаратам противника.

Аналитическое издание The National Interest посвятило МиГ-41 целую серию публикаций, в одной из них отмечается, что российский таинственный стелс-истребитель шестого поколения может "изменить правила игры", и с этим трудно не согласиться.

Конструктивные особенности

Если судить по проектным характеристикам и изображениям перспективных самолетов, истребитель МиГ-41 создается по принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность, малозаметность и крейсерскую сверхзвуковую скорость – свыше 4500 км/час. Здесь необходимо помнить, что перехватчик четвертого поколения МиГ-31 выдерживает длительные динамические и температурные нагрузки за счет конструкции прочного корпуса, состоящего на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов и на 16% из титана.

Вероятно, МиГ-41 станет средоточием космических технологий и композитных материалов, невидимых для радаров, устойчивых к перегрузкам, высоким и низким температурам (на скоростях близких к гиперзвуку летательный аппарат окутывает облако плазмы, при этом предшественник – МиГ-31 – успешно эксплуатировался на ледовых аэродромах Земли Франца-Иосифа за Полярным кругом).

Конструкторам предстоит решить сложнейшие технологические задачи. В частности, "привить" дальнему истребителю-перехватчику искусственный интеллект. Все-таки роботизированные системы управления быстрее реагируют на угрозы и цели, без проблем преодолевают запредельные перегрузки, выполняя маневры на скоростях, близких к гиперзвуковым (физиологические возможности человека ограничены).

Специалисты многих стран с нетерпением ожидают первого полета самого быстрого в мире истребителя МиГ-41. По оценке генерала-полковника Виктора Бондарева, в войска новая машина сможет поступить не раньше 2025 года.

Реализация проекта многофункционального истребителя МиГ-41 – не простая замена МиГ-31, а технологическая революция, формирование базовых параметров истребительной авиации шестого поколения. И здесь Россия впереди планеты всей.

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