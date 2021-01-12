Бремя страстей политических, или Тревожное время грузинских перемен

У истоков года общественная жизнь, как правило, замирает, не располагая к сенсациям. Люди погружаются в интимную семейную атмосферу. 2021-й бесцеремонно нарушил эту милую традицию…

По правде сказать, мало кто из аналитиков всерьез рассчитывал, что нынешний год начнется безмятежно. Из-за пандемии правительство объявило первые две недели нерабочими, однако предчувствие, что каникул не получится, подспудно тревожило всех. Неоднозначно складывалась ситуация не только в Грузии, но и за океаном – в США, на твердо сформировавшемся политическом пространстве, которое принято считать "эталоном демократии".

И вот первая же декада "огорошила" событиями не только неожиданными, но и, без преувеличения можно утверждать, из ряда вон выходящими.

Отголоски американского раскола

Сенсацией стало открытое письмо Бидзины Иванишвили, в котором он объявил, что покидает сферу политики и основанную им партию. Мотивы председателя "Грузинской мечты" поданы достаточно расплывчато. Можно лишь гадать, насколько решение его необратимо и однозначно – однажды Иванишвили уже уходил, но вернулся.

Независимо от дальнейших шагов, намерение олигарха способно радикально повлиять на баланс сил как в самой правящей партии, так и в грузинском политическом спектре в целом.

Как это ни парадоксально, но включиться в политику в этом случае намного проще, чем покинуть ее. Грузинские СМИ не преминули заметить, что заявление Иванишвили странным образом совпало с награждением его высшим орденом Франции, гражданством которой он обладает наряду с грузинским. И еще – последовало оно едва ли не сразу за крупным инцидентом в Вашингтоне, где силы безопасности пресекли беспрецедентное вторжение в Капитолий демонстрантов, протестующих против утверждения Джо Байдена президентом США.

"Это был американский радикализм, с которым расправилась американская демократия". Столь резкую, но оптимистическую трактовку дал вашингтонским событиям конфликтолог Паата Закарейшвили ("Резонанси", 8.01). Однако часть экспертов придерживается и иного мнения. Трудно сказать, как повлияет данный инцидент на политические процессы в мире, однако для Грузии действия американских силовых структур могут послужить серьезным аргументом.

Можно было не сомневаться, что представители правящей партий, которую оппозиция часто обвиняет в излишней жесткости, не оставят без внимания. Как подмечает "Резонанси", процессы в Вашингтоне напомнили те, свидетелями которых полтора года назад мы стали в Грузии. Намек на "гавриловскую ночь" однозначен, хотя прямых параллелей никто предусмотрительно проводить не стал.

"Это, безусловно, было нападение на демократический институт", – отметил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе. Не преминув подчеркнуть, что любое подобное действие должно быть строго расценено как в США, так и в Грузии, и любой другой стране (8.10).

Превратит ли Мелия ЕНД в "радикально-революционный" орган?

Вашингтонский инцидент единодушно был осужден международным политическим спектром. Что не помешало националу Левану Хабеишвили в очередной раз заявить: борьба в Грузии будет доведена до конца, и оппозиция заставит (!) власть провести внеочередные выборы ("Ахали таоба", 6.01).

Нацдвижение "буллингует" некоторые группы, – утверждает в этом же номере Рамаз Сакварелидзе. Именно от восприимчивости к буллингу будет зависеть решение большинства оппозиционных партий по входу в парламент, считает политолог. При этом давление на них, скорее всего, усилится. Тем временем новый председатель националов Ника Мелия заявил, что планирует определенные изменения внутри партии, которые многих могут обидеть ("Резонанси", 8.01).

Как считают эксперты, не исключено, что Мелия начнет действовать независимо от Саакашвили. Другое дело, что из этого получится. Однако для уличных акций он лучший кандидат. Сумеет ли новый председатель переделать "Нацдвижение" в "радикально-революционный" орган? – задается вопросом газета. Политолог Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра", 4-10.01) полагает, что с Мелия во главе, партия останется крайне радикальной и будет ориентирована на революционный сценарий.

Однако другая сторона проблемы в том, что дальнейшая радикализация может отпугнуть остальную оппозицию и подтолкнуть ее к давно назревшей перегруппировке сил. Анализируя последние тенденции, Ладо Садгобелашвили приходит к выводу, что в парламент непременно войдет большинство бизнесменов, представленных в оппозиционных списках. Вряд ли они смирятся с потерей средств, которые с лихвой вложили в избирательную кампанию. Да и поведение некоторых политических лидеров, покинувших свои партии, делает весьма вероятным, что они поступят также ("Ахали таоба", 7.01). А часть экспертов сходятся во мнении, что большинство бойкотирующих парламент оппозиционеров лишь дожидаются подходящего повода, чтобы занять свои кресла.

"Мы не должны отягощать друг другу участь"

Фраза взята из новогоднего обращения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго ("Сакартвелос Республика", 4-5.01). Пресса широко осветила 88-летие со дня рождения Святейшего.

Словно внемля словам духовного пастыря о любви к ближним, "Квирис палитра" решила в неформальной семейной обстановке побеседовать с некоторыми популярными представителями политической элиты – Элене Хоштария с тремя сыновьями и дочерью, Мамука Хазарадзе с тремя дочерями и двумя сыновьями, Майя Битадзе, Ана Долидзе, Нино Бурджанадзе, Эка Беселия…

Они вдруг предстали перед нами в совершенно непривычном свете. Оказалось, что их отношение ко многим по-человечески простым, но важным вещам, мало чем отличаются от мнения далеких от политики людей. Так же трогательно говорит о дочери певица Мариам Роинишвили, рассказывает о любимых внуках актер Давид Квирцхалия, или делятся своим счастьем родители шести мальчиков и четырех девочек Вахтанг Челидзе и Ирина Томасян…

А в семье Табатадзе – двойная радость. Они ожидают рождения десятого ребенка. Компания "М-квадрат" подарила им на Новый год квартиру ("Сакартвелос Республика", 4-5.01). У всех так похожи земные заботы и радости!

Невольно с горечью задумываешься: почему же многие наши политики часто дают повод считать, что они очень далеки от нас? И случается это именно в моменты, когда, казалось, простое человеческое внимание, забота и честность могли бы стать основой для консолидации и решения всех подтачивающих основы нашего общества проблем?!

Вряд ли кто знает исчерпывающий ответ на этот вопрос. А потому, наверное, лучше процитировать несколько фраз из публикации в "Квирис палитра", касающихся нас с вами и Патриарха Илии Второго.

"Он проповедует – мы не хотим слушать. Предостерегает – пропускаем мимо ушей. Молится за нас – мы считаем, что достойны его молитв, и не думаем о том, что сделать, чтобы облегчить нашему Патриарху тяжелейший груз, который он взвалил на себя".

Добавим – чтобы облегчить этот груз и каждому из нас.

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