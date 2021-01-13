"Учли все угрозы": каким будет новое воздушное оружие России

На смену этим машинам придет перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Минобороны уже определилось с его обликом, а к испытаниям двигателя приступят в 2021-м. О том, каким будет новый "стратег", — в материале Николая Протопопова для РИА Новости
Летающее крыло
В Минобороны рассчитывают, что ПАК ДА поступит на вооружение в рамках действующей госпрограммы, то есть до конца 2027-го. Военные утвердили эскиз нового самолета, согласовали его характеристики и подписали все контрактные документы, необходимые для производства.
О начале строительства опытного образца бомбардировщика сообщили в мае минувшего года, в декабре стало известно о первом собранном для него двигателе. Управляющий директор предприятия "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев рассказал, что силовая установка с индексом "Изделие РФ" изготовлена в "железе" и готовится к стендовым испытаниям, запланированным на начало года.
Параллельно собирают еще несколько двигателей — их протестируют как на стенде, воспроизводящем высотные условия, так и в летающей лаборатории.
Проект засекречен, информации в открытом доступе пока немного. Известно, что в перспективном самолете широко применили так называемые стелс-технологии. Более мощные, производительные и экономичные двигатели увеличат продолжительность полета до 30 часов (у Ту-160 — 25).
Конструкторы выбрали другую схему фюзеляжа — ПАК ДА создается по принципу "летающее крыло". Это расширит боевые возможности и улучшит маневренность. Как пояснил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов, такая компоновка также предполагает малозаметность.
"Фюзеляжа как такового нет, нагрузка распределена по крылу равномерно, — говорит он. — Навесного оборудования не будет, воздухозаборники спрячут глубоко внутри, а широкая задняя часть крыла прикроет горячие выхлопные газы. Кроме того, конструкция позволит взять больше топлива, боеприпасов и радиоэлектронного оборудования".
Продвинутая "начинка"
ПАК ДА оснастят самой современной электроникой, причем с модернизационным заделом на десятилетия вперед.
"Так было и раньше, нашим "стратегам" Ту-95 уже больше полувека, но они до сих пор решают все стоящие перед ними задачи", — подчеркнул Попов. Электронное оборудование и автоматизированные системы значительно повысят маневренность и облегчат управление самолетом.
"У англичан в свое время был стратегический бомбардировщик "Вулкан", построенный по схеме "летающее крыло", — напоминает Попов. — Но от него отказались — в том числе из-за сложности пилотирования. Ведь тогда было только ручное управление. А на ПАК ДА многие операции будет выполнять автоматика".
При изготовлении фюзеляжа используют новейшие сплавы и композиты. За последние десятилетия ученые далеко продвинулись в области авиационных материалов с меньшей заметностью и большей прочностью, которая очень важна, когда надо поднять в воздух несколько сотен тонн металла, летать с ним, маневрировать и выдерживать большие перегрузки.
В то же время, уверены эксперты, перспективный бомбардировщик, скорее всего, сделают дозвуковым, с крейсерской скоростью порядка тысячи километров в час, максимальной — около скорости звука.
"Когда нет стабилизатора, сложно компенсировать различные пикирующие или кабрирующие моменты, — пояснил Попов. — Но конструкторы пришли к некоему компромиссу. Большая площадь "летающего крыла" позволит действовать на малых высотах и сохранять маневренность у земли, а на 20 километрах, где сильно разрежен воздух, крыло создаст достаточную подъемную силу. Бомбардировщик сможет идти предельно низко с огибанием рельефа местности, наносить удары из "засады", а также результативно атаковать противника со стратосферных эшелонов".
Ветераны холодной войны
Впрочем, о серийном производстве и массовых поставках перспективного "стратега" в войска говорить еще рано. Пока продолжается совершенствование проверенных временем ракетоносцев. Так, в 2021-м должны начаться поставки в ВКС глубоко модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. В ближайшие семь лет авиапарк таких машин вырастет в полтора раза.
Обновленных "Белых лебедей" создают на основе самых мощных и крупных сверхзвуковых самолетов в мире Ту-160, разработанных в 1970-х как ответ американскому сверхзвуковому бомбардировщику B-1 Lancer. ВВС СССР в 1992-м располагали 35 такими машинами. После распада Союза 19 достались Украине. Вернуть в Россию удалось только восемь — остальные Киев утилизировал.
Программа по возрождению производства Ту-160 в России стартовала в 2015-м. Первый опытный ракетоносец, построенный на базе строевого бомбардировщика, поднялся в воздух в феврале прошлого года. Все последующие будут строить с нуля. Они получат новые двигатели НК-32-02, увеличивающие дальность полета на тысячу километров. Разработаны также современные бортовые системы, средства контроля и навигации, комплексы РЭБ и система управления вооружением.
Еще один "старожил" стратегической авиации — бомбардировщик Ту-95. "Медведь", как его прозвали в НАТО, в строю с середины 1950-х. Модернизированный Ту-95МС выпускают с 1981-го — это единственный в мире и самый скоростной турбовинтовой самолет. Максимальная скорость ракетоносца — 830 километров в час. На борт берет более 20 тонн боевой нагрузки и доставляет ее на десять тысяч километров.
Летом совершил первый полет модернизированный "Медведь" Ту-95МСМ. Как и сверхзвуковые "стошестидесятые", Ту-95 оснастят передовым комплексом вооружения и бортовым оборудованием. Самолет получит еще более мощные силовые установки с увеличенным ресурсом. По информации разработчиков, боевые характеристики Ту-95 после модернизации повысятся в два раза.
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