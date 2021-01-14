Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу

Почему ему не дают спокойно покинуть пост, выяснила автор РИА Новости Софья Мельничук.

Палата представителей конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент максимальным количеством голосов за всю историю. "За" — 232 конгрессмена, из них десять — однопартийцы президента.

Повсеместный бан

Дональда Трампа уже забанили в твиттере, где он активно общался с избирателями. Теперь собираются отправить в бан и в Белом доме. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить босса от должности.

Демократы в палате считают, что Трамп призывал сторонников к мятежу, из-за чего 6 января и произошло нападение на Капитолий — первое за два столетия. Подстрекательство к таким действиям — тяжкое преступление против страны, утверждают они и требуют изгнать лидера с поста незамедлительно. Подробно обвинения изложены в опубликованной ранее статье импичмента.

Сам Пенс осудил эти действия и, по слухам, некоторое время даже не разговаривал с Трампом из-за того, что бунтари якобы намеревались напасть на вице-президента в Капитолии — он участвовал в утверждении голосования выборщиков. Однако идею об импичменте он не поддержал. Применение 25-й поправки к Конституции, по которой Трампа можно отстранить от должности из-за "неспособности исполнять обязанности", создаст опасный прецедент, полагает Пенс.

Через не хочу

Демократы могут обойтись и без помощи заместителя главы государства, достаточно простого большинства в палате представителей. К тому же процесс поддержали республиканцы. В их числе третий по старшинству представитель партии в палате — Лиз Чейни, дочь вице-президента при Джордже Буше — младшем Дика Чейни.

"Никогда еще лидер США так не предавал собственную администрацию и Конституцию, — заявила она перед заседанием. — Я буду голосовать за импичмент Трампа".

С тем, что он нарушил клятву, открыто согласились еще четверо республиканцев. "С нас хватит. Конгресс должен призвать Трампа к ответу и показать, что страна не потерпит попыток помешать мирной передаче власти", — сказал Фред Аптон из штата Мичиган.

Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси накануне голосования уже назначила девятерых обвинителей по делу об отстранении Трампа от должности в сенате. Для успеха нужно две трети голосов "за". Если предположить, что все демократы в верхней палате поддержат решение коллег, то для одобрения понадобится еще 17 "за" — от сенаторов-республиканцев.

Как писала газета The New York Times, предать Трампа импичменту готовы 20 республиканцев. Но неизвестно, как они поступят, когда дойдет до дела. Если все, как и заявляют, проголосуют за отстранение Трампа от должности, его место на посту главы государства займет Майк Пенс, хочет того или нет.

Однако и противники импичмента в сенате есть. В частности, бывший сторонник Трампа сенатор Линдси Грэм высказался против изгнания лидера из офиса, но добавил: "Если что-то случится, все возможно". Митт Ромни, единственный республиканец в сенате, поддержавший предыдущий импичмент Трампа, и вовсе заявил, что на процесс нет времени. И его действительно с каждым днем остается все меньше.

В срочном порядке

До 19 января сенат на каникулах, и до инаугурации Байдена они вряд ли успеют. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл исключил принятие решения об импичменте до 20 января. Он также напомнил, что процесс этот не быстрый: предыдущие разбирательства длились 83 дня, 37 дней и 21 день. Кроме того, постановлением сената еще ни один американский лидер от должности отстранен не был.

Теперь эксперты спорят, может ли верхняя палата конгресса вынести вердикт Трампу после того, как он покинет пост. Как именно сенаторы должны проводить процедуру — ни Конституция, ни другие законы США не уточняют. Так или иначе спустить все на тормозах депутаты уже не смогут, указывает в беседе с РИА Новости американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.

"Каждая предыдущая попытка импичмента рассматривалась в разном порядке, в Конституции процедура описана в общих чертах, — поясняет он. — Единственное — функции в плане импичмента у двух палат конгресса разные, поэтому если нижняя проголосует за, то верхняя должна будет как-то завершить процесс".

Сделать это можно и после инаугурации Джо Байдена — обновленным составом сената. С приходом нового лидера большинство в верхней палате займут демократы и решающий голос будет у нового вице-президента Камалы Харрис.

Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие

"С переходом контроля над сенатом к демократам вполне возможно, что процесс состоится по окончании срока полномочий Трампа, — предполагает профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц. — Даже если не приговорят к импичменту, это способ наказать его, а для демократов — надавить на республиканцев, чтобы они от него отмежевались".

Другой точки зрения придерживается Джеймс Гарднер, профессор политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало. "Полагаю, чем больше пройдет времени, тем менее вероятно, что конгресс что-то сделает. Когда начнется срок Байдена, конгресс займется повесткой Демократической партии. Они могут попросту не пожелать тратить на бывшего лидера время и энергию".

Но успеет сенат утвердить решение или нет, это не помешает Трампу стать единственным президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент в палате представителей.

Дойти до конца

И все же демократы заинтересованы в доведении процедуры до конца, считает Юрий Рогулев. Если демократы продавят процесс импичмента, то убьют сразу двух зайцев, говорит он. "

Байден — президент одного срока. К тому же и его в качестве кандидата "наскребли по сусекам". В 2024 году начнется новая избирательная кампания, встанет вопрос о выдвижении. Как Харрис себя покажет — никто не знает, но пока на праймериз 2020 года у нее большой поддержки не было. Республиканцы тоже должны кого-то выдвинуть. Борьба будет, и в мутной воде может вновь всплыть Трамп. Сейчас он единственный политик с такой гигантской поддержкой", — поясняет американист.

Вторая цель — удар по Республиканской партии. Ее члены сейчас стоят перед сложным выбором: поддержат импичмент — оттолкнут от себя электорат Трампа, ведь его сторонники могут и отвернуться от всей партии.

Как бы то ни было, процесс для Трампа чреват не только закрытием пути в Белый дом. Другие побочные эффекты — лишение пожизненной пенсии, права раз в год путешествовать за казенный счет и получать бюджетные средства на содержание офиса бывшего президента. Правда, миллиардер и президентской зарплатой не пользовался, а отправлял ее на благотворительность, поэтому ударом для него это вряд ли станет. Есть и более серьезные последствия — банки уже отказываются обслуживать его счета, а Профессиональная ассоциация гольфа не намерена больше проводить турниры в его гольф-клубе.

К тому же над уходящим президентом, который 20 января лишится иммунитета от судебного преследования, нависает угроза суда за уклонение от уплаты налогов и политический шантаж — за это его пытались отстранить от должности в прошлый раз. А также из-за обвинений в изнасиловании и харассменте.

В последние месяцы наблюдатели обсуждали возможность превентивного помилования президентом самого себя и сторонников. Пока Трамп к такому шагу не прибегнул — он уверен, что наказывать его не за что. "Зачем, если я ничего не сделал?" — рассуждал лидер о самопомиловании. Однако, учитывая развитие событий, ему, возможно, стоит об этом задуматься.

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