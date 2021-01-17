Опасен ли коронавирус для общества, или Все минусы и плюсы пандемии

По мнению колумниста Sputnik Грузия, COVID болезненно напомнил нам, что даже в мире потребления есть ценности, стоящие выше материальных благ и комфорта. Вот только все ли это осознали?

Вопрос, между прочим, не праздный. Обрушившийся на планету незнакомый штамм коронавируса в целом разделил общество на две условные категории. Тех, кто панически боится подхватить заразу. И тех, для кого пандемия – фикция. Часть гигантского мирового заговора и коварная попытка внедрить сценарий порабощения человечества.

Многих действительно преследует навязчивое ощущение, будто, не спросив согласия, нас сделали участниками глобальной сюрреалистической пьесы. Причем, затолкали в зал не в качестве зрителей, а статистами для сцены. Мол, ваша обязанность покорно следовать указаниям безымянного режиссера, а куда дальше повернется сюжет – мы и сами не знаем.

Отсюда два взаимоисключающих толкования. Что правильней: послушно следовать регуляциям-рекомендациям, как требуют власти, или, напротив, смотреть на все скептически и не потакать заговорщикам? Ситуация сбивает общество с толку и не сулит ничего путного. Но попробуй поспорь! Врачами и учеными вирус все еще изучен недостаточно глубоко. А вот сопутствующие процессы развиваются на глазах и, скажем прямо, далеко не всегда внушают доверие и оптимизм.

Упрекать эпидемиологов бессмысленно – у медиков свои задачи. Мы видим, как они стараются одолеть заразу, делают все от них зависящее. Однако позиция их узкопрофессиональная: хотите верьте, хотите нет, но извольте соблюдать запреты! Тем временем ограничительные меры уже катастрофически аукнулись в экономике, негативно сказываются в сфере политики и в социальной практике, понемногу разрушают культуру. Ответственность за это несут не врачи, а соответствующие государственные и общественные институты.

Более того, сегодня уже не вызывает сомнений, что вспышки паники на начальном этапе пандемии во многом были обусловлены стараниями медиа и разного рода псевдо-экспертов. Никто не возражает, мыть руки – элементарное требование гигиены. Но ведь нам долго и настойчиво вбивали в голову, будто коронавирус можно легко подхватить, скажем, притронувшись пальцем к кнопке лифта или ухватившись за перила. Сколько бонусов заработали на этом фирмы, производящие те же латексные перчатки, остается лишь гадать.

Любые запреты – мера вынужденная и крайняя. Потому что всегда найдется кто-то, кто пожелает на них нажиться. Местная пресса пишет о банковской сфере, которая в тяжелейшей обстановке продолжает жадно извлекать прибыль. Повелители мира кредита не прочь вразумлять общество, однако и не помышляют о поблажках должникам, потерявшим источники дохода. Или взять владельцев пустующих частных отелей. Многие мечтают переоборудовать их в ковид-гостиницы, но при получении государственного финансирования все решают личные и родственные связи.

Экономика сегодня заложник медицины, объясняет ситуацию известный эксперт, профессор Ладо Папава. Однако вряд ли это медики, разрешив в ходе предновогодних послаблений заработать торговым моллам, оставили под запретом товарные "базробы". Обеспечить соблюдение регуляций в закрытом пространстве, возможно, и проще, но разве не очевиден факт, что на открытом воздухе опасность заражения в разы ниже?!

В прессе немало примеров того, как, прикрываясь пандемией, корыстным экономическим интересам удается подмять понятие справедливости. Впрочем, использование сложившейся эпидемиологической обстановки для извлечения выгоды и сведения счетов с конкурентами – явление не локальное. Оно столь же глобальное, как сам коронавирус. На глазах меняют русло мировые товарные и финансовые потоки, идет перераспределение рынков сбыта и зон влияния.

Так же повсеместно проявляют себя политические аспекты проблемы. Борьба с вирусом, регуляции, запреты неизбежно приводят к ограничению демократических прав и свобод. Безусловно, это еще не повод говорить о мировом заговоре. Но важно достоверно знать, что реально кроется за предпринимаемыми мерами, насколько они оправданны и однозначны.

Для наглядности поучительно сравнить, как действуют правительства европейских стран, где существует зрелое гражданское общество. Нетрудно заметить, что регуляции там гибко балансируют на тонкой грани, в минимальной степени ограничивая мобильность граждан. У нас же нередко складывается впечатление, будто ведомства, отвечающие за борьбу с пандемией, никакими иными методами, кроме запретов и изоляции, вообще не владеют. Или не торопятся овладеть.

Согласно анализу ученых Оксфордского университета, Грузия по степени жесткости ограничительных мер вошла в первую десятку стран мира. Что, если вникнуть поглубже, не столь уж отрадно, поскольку обойти нас удалось преимущественно одиозным странам…

На личном уровне мы по-прежнему плотно отгорожены не только от остального мира, но и друг от друга. Наглядным примером служит запрет на работу общественного транспорта. Неужели соответствующие структуры настолько беспомощны, что не в состоянии добиться от пассажиров строгого соблюдения норм? Или власти опасаются, что штрафными санкциями спровоцируют социальный протест? Которым, кстати, постоянно и открыто грозит оппозиция.

То есть, речь опять-таки о порочной связи коронавируса с политическими и общественными процессами. Именно эта связь подпитывает настрой той части общества, которая воспринимает пандемию как серьезную угрозу не только здоровью людей, но и демократическим свободам и институтам. На фоне происходящего понять позицию таких граждан нетрудно.

Как, впрочем, и тех, кто усматривает в пандемии болезненный, но поучительный и отчасти позитивный урок. Ведь именно в экстремальных ситуациях удается узнать, чего стоит и на что способен каждый из нас, общество в целом. Справедливо следует признать: на первом этапе борьбы с пандемией мы неожиданно убедились, что государство наше оказалось в состоянии эффективно управлять экстремальными процессами в стране. А общество – проявлять сознательность и самодисциплину.

COVID естественным образом расставил акценты и приоритеты во многих сферах. Подтвердил, как важно делать ставку на внутренние ресурсы и потенциальные возможности страны, развивать местное производство. Бесспорно, туризм дело выгодное. А пляжно-ресторанно-лыжный его вариант позволяет минимальными усилиями извлекать солидную прибыль. Кто-то из экспертов с горечью заметил: за ночь один турист в Сванети приносил доход, равноценный выращенному тяжелым трудом центнеру уникального местного картофеля.

Но туристическая отрасль, особенно в примитивных формах, сильно зависит от внешних факторов. Иными словами, за легкую прибыль приходится расплачиваться высокими рисками. Не говоря уже об отсутствии стимула для получения знаний, образования, развития интеллекта. И это проблема государственная.

Иное дело так называемый реальный сектор экономики. Примечательный факт – на фоне катастрофического падения за период пандемии в Грузии основных экономических показателей резко возросли объемы сельскохозяйственного производства! Более того – многократно увеличился вывоз продукции на экспорт. Например, яблок за рубеж было продано в 10 раз больше, чем в предыдущий сезон.

Кроме того – и, не исключено, это даже более важно – коронавирус показал, сколь высока в технически продвинутом обществе цена социальной и нравственной ответственности людей. За минувший год в нашей жизни произошло немало значимых событий. В том числе, выборы в парламент. Мы успешно миновали полосу первых тревог и разочарований, хотя к осени расслабились, позволив второй волне пандемии накрыть себя всерьез…

Тем, кто впал в панику, уместно, однако, напомнить, что человечество владеет и куда более масштабными и опасными способами самоуничтожения. Разрушительные войны ценой гигантских жертв не раз заставляли людей опомниться. Вот и злополучный вирус, что бы ни лежало в его основе, пожалуй, выполнил свою мобилизующую функцию. Он повернул нас лицом к проблемам морали, которые философия сытости и потребления задвинула в угол.

Высокая мобильность современного общества, демократические свободы – это великое благо. Но при условии, что им сопутствуют высокая нравственность, сознательность и самодисциплина.

Жаль, что до конца уяснили это себе не все…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции