Российские системы С-400 "захватывают" четвертую страну: что дальше?

В процессе обретения систем С-400 находятся также Ирак, Катар и Марокко (северо-запад африканского континента). Основа успешного продвижения ЗРС С-400 по планете – отсутствие близких аналогов, уникальные боевые характеристики.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Голуб 14 января заявил о грядущем перевооружении подразделений ПВО на новейшие системы С-400 "Триумф", специально разработанные с учетом боевых возможностей истребителей пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США (НАТО планирует разворачивать F-35 в Европе сотнями).