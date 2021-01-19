Третий носитель российских "Посейдонов": что известно об "Ульяновске"

Субмарина "Ульяновск" (проект 09853) заложена на "Севмаше" в 2017 году. Имеет те же основные размеры, что и "Хабаровск" (проект 09851), однако в конструкции применены более современные системы и механизмы.

По данным Military Watch Magazine, эти корабли являются уменьшенными в размерах конструктивными наследниками ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Борей". Принципиальное отличие "Ульяновска" от "Хабаровска" и "Белгорода" (опытный носитель проекта 949А) состоит в том, что новейшая субмарина войдет в строй ВМФ вместе с уникальными термоядерными торпедами "Посейдон" на борту. В обозримой перспективе Россия планирует иметь в боевом составе Северного и Тихоокеанского флотов по два носителя "Посейдонов".

Многоцелевая океанская система "Посейдон" – асимметричный ответ РФ на расширение НАТО и опасную концентрацию в Восточной Европе ударного потенциала Пентагона, на формирование глобальной системы ПРО США, которую можно использовать для превентивного уничтожения российского оборонного потенциала.

"Посейдон" – один из самых секретных проектов ВМФ России, и все же ранее опубликованные приблизительные характеристики (оценки специалистов) позволяют достаточно полно представить возможности уникальной системы ядерного сдерживания.

Серийная субмарина "Ульяновск" – продолжение и развитие концепции "Хабаровска". Может иметь двухкорпусную компоновку, длину около 113 метров, полное водоизмещение примерно 10 тысяч тонн, рабочую глубину погружения до 500 метров, скорость подводного хода более 30 узлов. Автономность – 120 суток. Неограниченную дальность обеспечивает принципиально новая ядерная энергетическая установка. Экипаж – около 100 человек. Вероятно, шесть термоядерных торпед "Посейдон" будут размещены в носовой части "Ульяновска". Кроме того, субмарина может получить крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", гиперзвуковые "Цирконы" и комплекс самообороны "Пакет-ПЛ" (для отражения торпедных атак противника).

Океанская многоцелевая система предназначена для поражения авианосных ударных групп, крупных военных баз и стратегических объектов экономики противника в районе побережья, а также для нанесения неприемлемого ущерба обширной территории страны-агрессора.

"Матрешка" от Путина

Подводные носители ядерных "торпед Судного дня" проектов 09851 и 09853 – скрытные и могущественные, способные до четырех месяцев выполнять задачи боевой службы на огромной глубине (без всплытия на поверхность). Они могут действовать в любой точке Мирового океана.

В свою очередь, беспилотные аппараты "Посейдон" еще менее уязвимы и более автономны, совершенно неотразимы в ситуации боевого применения. Многоцелевая океанская система в целом – атомная субмарина и термоядерные трансконтинентальные торпеды на ее борту немного напоминают русскую матрешку, которую в нашем случае лучше не беспокоить. Без весомой причины система "Посейдон" никогда не сработает.

Беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон" имеет длину около 20 метров, диаметр – 1,8 метра, массу – 100 тонн. Дальность действия почти не ограничена, рабочая глубина погружения – 1 000 метров, скорость около 100 узлов (185 км/час) – параметры, практически недосягаемые для всех современных торпед вероятного противника. Кроме того, подводный аппарат с термоядерной боеголовкой обладает компьютерным интеллектом и способен действовать самостоятельно на удалении в несколько тысяч километров от носителя. Глубину и скорость беспилотник выбирает по обстановке. Причем максимальная скорость позволяет уйти от любой угрозы. Отследить такую цель средствами гидроакустики практически невозможно.

"Посейдон" способен двигаться, ориентируясь по рельефу морского дна, на расстояние до 10 тысяч километров. А в точке назначения – лечь на грунт и месяцами ждать сигнала на боевое применение или возвращение в базу (длинные волны способны преодолеть толщу воды). Мощность боевой части "Посейдона" – 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Причем боеголовка с кобальтовой секцией создана для максимального радиоактивного загрязнения территории.

Полагаю, эти яркие подробности раскрыты специально для "партнеров", намеревающихся разговаривать с Россией "с позиции силы".

Уникальные возможности атомных субмарин-носителей и стратегических торпед гарантируют сокрушительный ответно-встречный ядерный удар, даже если в отдаленной перспективе вероятному противнику удастся создать "непробиваемый купол" противоракетной обороны над сушей и морем.

Плановые четыре субмарины-носителя – это 24 развернутых в Мировом океане беспилотных "Посейдонов", способных, по оценкам Forbes, "обнулить" береговую оборону любого противника, уничтожить авианосные ударные группы ВМС и "нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью Соединенных Штатов" – притом что "другие ВМС вряд ли смогут создать нечто подобное".

Русская революция в стратегии ВМФ

Вашингтон в своей достаточно агрессивной внешней политике делает большую ставку на ВМС, стремится контролировать планету, опираясь на огромную сеть зарубежных баз.

Россия отреагировала асимметрично и сегодня готова защищаться на море не только стратегическими и многоцелевыми субмаринами. Собственно, и американские эксперты осознают, что "Посейдон" – ответ на создание противоракетных систем и целой армады крейсеров, эсминцев, подводных лодок США, вооруженных крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью до 2 500 км.

Американская сторона серьезно обеспокоена появлением российских "Посейдонов" и мучается вопросом: будет ли возможное применение во время военного конфликта этого оружия соответствовать нормам международного права? Вопрос риторический.

Российские "Посейдоны" лишают США ранее "гарантированных" двумя океанами безопасности и безнаказанности. "Умные" подводные дроны с термоядерными "аргументами" одним фактом своего существования принуждают к миру, повышают договороспособность американцев.

Альтернативой могут оказаться лишь огромные финансовые затраты Вашингтона на создание принципиально новых систем противодействия "торпедам Судного дня", однако и на этом пути заметное технологическое отставание США от РФ в военной области успеха не обещает.

А в перспективе носителями ядерных торпед могут стать и большие надводные корабли – боевые или замаскированные под гидрографические, торговые. Система "Посейдон" не подпадает под договоры об ограничении вооружений, имеет большой экспортный потенциал и может продаваться на международном рынке – с конвенционной боевой частью. Полагаю, Индия и Китай купили бы без долгих размышлений. Китайские специалисты уже заявили, что подобные технологии идеально подходят для глубоководных исследований. Действительно, прочность корпуса "Посейдона" позволяет ему погружаться на глубину до 14 километров.

Как бы то ни было, российский стратегический межконтинентальный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой ожидает большое будущее. А Москва со своей гуманистической "позиции силы" всегда готова к равноправным и мирным переговорам с самыми неудобными партнерами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции